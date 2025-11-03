Επίσημο το App Store της Apple και μέσω web browser

Η Apple έκανε σήμερα ένα βήμα που πολλοί περίμεναν εδώ και χρόνια: εγκαινίασε μια πλήρη έκδοση του App Store για τον ιστό. Μέσα από το νέο ανανεωμένο apps.apple.com, οι χρήστες μπορούν πλέον να περιηγηθούν, να αναζητήσουν και να ανακαλύψουν εφαρμογές για όλες τις πλατφόρμες της εταιρείας — iOS, iPadOS, macOS, watchOS και tvOS — χωρίς να χρειάζεται να ανοίξουν καμία από τις αντίστοιχες εφαρμογές στα προϊόντα τους.

Μέχρι σήμερα, οι ιστοσελίδες των εφαρμογών στο οικοσύστημα της Apple υπήρχαν, αλλά λειτουργούσαν περισσότερο σαν «κάρτες πληροφοριών». Κάθε εφαρμογή είχε το δικό της link, συνήθως για λόγους κοινοποίησης ή υποστήριξης, αλλά δεν υπήρχε κεντρικό σημείο πλοήγησης ή εργαλείο ανακάλυψης νέου περιεχομένου. Το αποτέλεσμα ήταν πως οι χρήστες μπορούσαν να δουν μια εφαρμογή στο web, αλλά όχι να εξερευνήσουν το App Store στο σύνολό του.

Αυτό αλλάζει ριζικά με τη σημερινή κυκλοφορία. Η Apple μετατρέπει το apps.apple.com σε μια πλήρη διαδικτυακή πύλη, με λειτουργίες που θυμίζουν έντονα την εμπειρία της εφαρμογής App Store σε iPhone και Mac. Ο ιστότοπος διαθέτει πλέον αναπτυσσόμενα μενού για κάθε πλατφόρμα, δίνοντας στον χρήστη τη δυνατότητα να επιλέξει αν θέλει να περιηγηθεί σε εφαρμογές για Mac, παιχνίδια για iPad ή προτάσεις για Apple Watch.

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία είναι η ενότητα Today, που έχει μεταφερθεί σχεδόν αυτούσια από το App Store των συσκευών. Εκεί, οι χρήστες θα βρίσκουν καθημερινά curated προτάσεις, αφιερώματα σε developers, επιλεγμένες λίστες παιχνιδιών και θεματικές συλλογές από την ομάδα σύνταξης της Apple. Η εταιρεία φαίνεται πως θέλει να διατηρήσει το ίδιο ύφος και αίσθηση επιμέλειας που έχει κάνει το App Store γνωστό τα τελευταία χρόνια — μόνο που τώρα το φέρνει σε ένα περιβάλλον browser, φιλικό και προσβάσιμο από παντού.

Η νέα web έκδοση προσφέρει επίσης πλήρη μηχανή αναζήτησης. Οι χρήστες μπορούν να πληκτρολογήσουν το όνομα μιας εφαρμογής ή να περιηγηθούν σε κατηγορίες, ενώ κάθε αποτέλεσμα συνοδεύεται από την επιλογή “View”, η οποία οδηγεί σε μια αναλυτική σελίδα εφαρμογής. Εκεί παρουσιάζονται screenshots, περιγραφή, βαθμολογίες και τεχνικές πληροφορίες σε σχεδίαση βελτιστοποιημένη για τον ιστό. Η αισθητική ακολουθεί πιστά το οπτικό λεξιλόγιο του App Store σε iOS και macOS, με καθαρή διάταξη, μεγάλες εικόνες και μινιμαλιστική τυπογραφία, προσαρμοσμένη όμως για χρήση σε desktop και mobile browsers.

Η Apple έχει ενσωματώσει επίσης τη δυνατότητα κοινοποίησης. Οι χρήστες μπορούν να μοιραστούν εύκολα έναν σύνδεσμο εφαρμογής απευθείας μέσω social media, email ή μηνύματος. Για όσους διαθέτουν ήδη την εφαρμογή App Store εγκατεστημένη, υπάρχει η επιλογή “Open in App Store”, που ανοίγει την εφαρμογή απευθείας στο σχετικό προϊόν, επιτρέποντας την άμεση λήψη. Με αυτόν τον τρόπο, η Apple ενώνει αρμονικά τον ιστό και τα native apps της, επιτρέποντας στους χρήστες να ξεκινούν την αναζήτησή τους στον browser και να ολοκληρώνουν τη λήψη στο οικοσύστημα της συσκευής τους.

