Επίσημο το ChatGPT Search και η Google πλέον σε κίνδυνο...

Οι τρέχουσες δημοφιλείς εμπειρίες συνομιλίας AI, συμπεριλαμβανομένων των ChatGPT και Claude, βασίζονται σε ήδη εκπαιδευμένα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα. Έτσι, οι χρήστες δεν μπορούν να βασίζονται σε αυτά για τις πιο πρόσφατες, ενημερωμένες πληροφορίες. Τον περασμένο Ιούλιο, ο OpenAI παρουσίασε για πρώτη φορά το πρωτότυπο SearchGPT, το οποίο παρείχε απαντήσεις στις ερωτήσεις των χρηστών με ενημερωμένες πληροφορίες από το Διαδίκτυο, ενώ παράλληλα εμφάνιζε σαφή links προς τις σχετικές πηγές.

Με βάση τα σχόλια που συνέλεξε από το πρωτότυπο SearchGPT, ο OpenAI ανακοίνωσε σήμερα το ChatGPT Search, μια νέα εμπειρία διαδικτυακής αναζήτησης μέσα στο ChatGPT. Η εμπειρία αναζήτησης του ChatGPT συνδυάζει τα οφέλη μιας διεπαφής φυσικής γλώσσας με ενημερωμένα αθλητικά αποτελέσματα, ειδήσεις, χρηματιστηριακές τιμές και πολλά άλλα.

Με βάση το ερώτημα του χρήστη, το ChatGPT θα επιλέξει να κάνει αναζήτηση στο Διαδίκτυο. Εάν απαιτείται, οι χρήστες μπορούν επίσης να επιλέξουν χειροκίνητα την αναζήτηση κάνοντας κλικ στο εικονίδιο αναζήτησης ιστού.

Ο OpenAI έχει συνεργαστεί με κορυφαίους ειδησεογραφικούς οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένων των Associated Press, Axel Springer, Condé Nast, Dotdash Meredith, Financial Times, GEDI, Hearst, Le Monde, News Corp, Prisa (El País), Reuters, The Atlantic, Time και Vox Media, για την εμφάνιση ειδησεογραφικού περιεχομένου στην εμπειρία αναζήτησης του ChatGPT. Κατά την εμφάνιση των απαντήσεων, το ChatGPT θα επισημαίνει και θα αποδίδει καλύτερα τις πληροφορίες με links προς τις αρχικές πηγές.

Η νέα εμπειρία ChatGPT Search θα είναι διαθέσιμη τόσο σε mobile όσο και σε desktop πλατφόρμες. Από σήμερα, οι χρήστες ChatGPT Plus και Team, καθώς και οι χρήστες της λίστας αναμονής SearchGPT, μπορούν να έχουν πρόσβαση στη νέα εμπειρία αναζήτησης. Οι χρήστες ChatGPT Enterprise και Education θα έχουν πρόσβαση στην τελευταία εμπειρία τις επόμενες εβδομάδες. Το ChatGPT θα διαθέσει επίσης τη νέα εμπειρία αναζήτησης σε όλους τους χρήστες του Free τους επόμενους μήνες.

Οι χρήστες μπορούν τώρα να ορίσουν το νέο ChatGPT Search ως προεπιλεγμένη αναζήτηση του Chrome browser τους, εγκαθιστώντας το νέο Chrome Extension του OpenAI. Μόλις εγκατασταθεί το extension, οι χρήστες μπορούν να κάνουν αναζήτηση απευθείας μέσω της γραμμής URL του browser τους.

Με το ChatGPT Search, ο OpenAI γεφυρώνει το χάσμα μεταξύ των μεγάλων γλωσσικών μοντέλων και των πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο, καθιστώντας τα AI chatbots ακόμα πιο χρήσιμα και συναφή.

