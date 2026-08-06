Επίσημο: Το Minecraft έρχεται στο Nintendo Switch 2 στις 27 Οκτωβρίου

Σύνοψη

Η Mojang Studios επιβεβαίωσε επίσημα την κυκλοφορία του Minecraft για το Nintendo Switch 2 στις 27 Οκτωβρίου 2026.

Η νέα έκδοση ενσωματώνει ως προεπιλογή την τεχνολογία Vibrant Visuals, προσφέροντας κατευθυντικό φωτισμό, ογκομετρική ομίχλη και δυναμικές σκιάσεις.

Το αποκλειστικό πακέτο επέκτασης Super Mario Mash-Up αναβαθμίζεται πλήρως για να εκμεταλλευτεί τις νέες δυνατότητες της κονσόλας.

Οι βελτιώσεις των γραφικών δεν θα είναι διαθέσιμες κατά τη διάρκεια του split-screen παιχνιδιού, προκειμένου να διατηρηθεί η σταθερότητα του ρυθμού ανανέωσης καρέ.

Αναμένεται ανακοίνωση για το πρόγραμμα αναβάθμισης που θα επιτρέψει στους κατόχους του τίτλου στο πρώτο Nintendo Switch να μεταβούν στη νέα γενιά.

Η αναμονή εκατομμυρίων παικτών ανά την υφήλιο φτάνει στο τέλος της, καθώς η Mojang Studios ανακοίνωσε επίσημα ότι το πλέον επιτυχημένο εμπορικά βιντεοπαιχνίδι όλων των εποχών ετοιμάζεται να κάνει τη μετάβαση του στη νέα γενιά hardware της ιαπωνικής εταιρείας.

Το Minecraft θα κυκλοφορήσει για το Nintendo Switch 2 στις 27 Οκτωβρίου 2026, φέρνοντας μαζί του μια σειρά από σημαντικές τεχνικές αναβαθμίσεις που εκμεταλλεύονται την αυξημένη επεξεργαστική ισχύ της νέας υβριδικής κονσόλας, αφήνοντας πίσω τους περιορισμούς που περιόριζαν την οπτική πιστότητα στο αρχικό σύστημα.

Ο πυρήνας αυτής της τεχνολογικής μετάβασης εντοπίζεται στην ενσωμάτωση του συστήματος Vibrant Visuals, ενός προηγμένου mode γραφικών το οποίο θα είναι ενεργοποιημένο από προεπιλογή στο Nintendo Switch 2. Αυτή η προσθήκη αντιπροσωπεύει τη μεγαλύτερη οπτική εξέλιξη που έχει γνωρίσει ο τίτλος σε φορητή μορφή, καθώς εισάγει ρεαλιστικό κατευθυντικό φωτισμό που αλληλεπιδρά φυσικά με τα πολυγωνικά περιβάλλοντα, ογκομετρική ομίχλη που προσδίδει βάθος και ατμόσφαιρα στα διαφορετικά biomes, καθώς και ένα εξαιρετικά λεπτομερές σύστημα δυναμικών σκιάσεων.

Φυσικά, η συνεργασία μεταξύ της Microsoft, στην οποία ανήκει η Mojang, και της Nintendo δεν θα μπορούσε να μην έχει αντικτύπο και στο αποκλειστικό περιεχόμενο της πλατφόρμας. Το δημοφιλές Super Mario Mash-Up pack επιβεβαιώθηκε ότι θα λάβει και αυτό την αντίστοιχη οπτική αναβάθμιση μέσω των Vibrant Visuals. Οι παίκτες θα έχουν πλέον τη δυνατότητα να εξερευνήσουν κλασικές τοποθεσίες της σειράς Mario, όπως το εμβληματικό κάστρο της πριγκίπισσας Peach ή την ηλιόλουστη Delfino Plaza, με πλήρως ανανεωμένο φωτισμό και σκιές που αναδεικνύουν τις λεπτομέρειες των κατασκευών με έναν εντελώς φρέσκο τρόπο. Η αναβάθμιση επεκτείνεται αυτόματα και σε όλο το συμβατό περιεχόμενο του Marketplace, επιτρέποντας στους δημιουργούς να αξιοποιήσουν αμέσως τις νέες οπτικές δυνατότητες για τους δικούς τους κόσμους και τα add-ons τους.

Ωστόσο, η ενσωμάτωση αυτών των απαιτητικών τεχνικών χαρακτηριστικών δεν έρχεται χωρίς ορισμένους αναγκαίους τεχνικούς συμβιβασμούς που εξασφαλίζουν την ομαλή λειτουργία του λογισμικού. Σύμφωνα με τις επίσημες πληροφορίες, η επιλογή των Vibrant Visuals θα απενεργοποιείται αυτόματα κατά τη διάρκεια του τοπικού παιχνιδιού σε split-screen, καθώς και σε συγκεκριμένα επιλεγμένα game modes ή ιδιαίτερα βαριά Marketplace Worlds. Η συγκεκριμένη απόφαση κρίνεται λογική και επιβεβλημένη, καθώς η ταυτόχρονη απόδοση πολλαπλών οπτικών πεδίων με ογκομετρικό φωτισμό θα οδηγούσε σε κατακόρυφη πτώση του ρυθμού ανανέωσης των καρέ, υποβαθμίζοντας την εμπειρία χρήσης, κάτι που η Nintendo παραδοσιακά αποφεύγει με κάθε κόστος.

Ένα από τα σημαντικότερα ερωτήματα που απασχολούν την τεράστια κοινότητα των gamers, αφορά το πώς θα αντιμετωπιστούν οι χρήστες που έχουν ήδη επενδύσει αγοράζοντας την έκδοση του παιχνιδιού για το πρώτο Nintendo Switch. Η Mojang Studios φρόντισε να καθησυχάσει τους καταναλωτές, διευκρινίζοντας ότι θα υπάρξει ένα επίσημο και οργανωμένο πρόγραμμα αναβάθμισης προς τη νέα γενιά, οι ακριβείς λεπτομέρειες του οποίου θα δημοσιοποιηθούν τις εβδομάδες που θα προηγηθούν της κυκλοφορίας του Οκτωβρίου.

Παράλληλα, παραμένει αναπάντητο ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον τεχνικό ζήτημα που αφορά τον τρόπο χειρισμού, καθώς το στούντιο δεν έχει επιβεβαιώσει ακόμη εάν ο νέος τίτλος θα υποστηρίζει εγγενώς τα φημολογούμενα χαρακτηριστικά «mouse controls» των χειριστηρίων Joy-Con 2 για αυξημένη ακρίβεια κατά το χτίσιμο των κατασκευών. Η προσθήκη μιας τέτοιας λειτουργίας θα προσέφερε στους παίκτες των κονσολών την ταχύτητα και την ακρίβεια που παραδοσιακά απολαμβάνουν μόνο οι χρήστες των ηλεκτρονικών υπολογιστών με τη χρήση ποντικιού και πληκτρολογίου, αναβαθμίζοντας ριζικά το επίπεδο αλληλεπίδρασης με το περιβάλλον του παιχνιδιού.