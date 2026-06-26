Επίσημο: Το πρώτο chip κάτω του 1nm από την IBM μπαίνει σε παραγωγή σε 5 χρόνια

Σύνοψη

Η IBM Research ανακοίνωσε την επιτυχημένη ανάπτυξη της πρώτης τεχνολογίας ημιαγωγών με αρχιτεκτονική μικρότερη του 1 νανομέτρου (sub-1nm).

Ο οδικός χάρτης της εταιρείας τοποθετεί τη μαζική παραγωγή των νέων chip σε ορίζοντα πενταετίας, με στόχο την ενσωμάτωσή τους σε συστήματα υψηλής απόδοσης (HPC) και υποδομές τεχνητής νοημοσύνης.

Η νέα αρχιτεκτονική δεν βελτιώνει απλώς την ενεργειακή απόδοση, αλλά αποτελεί το τεχνολογικό θεμέλιο για την περαιτέρω σμίκρυνση, φτάνοντας θεωρητικά έως και τα 0.1nm στο μέλλον.

Η μετάβαση απαιτεί νέα υλικά (2D materials) και νέες μεθόδους λιθογραφίας (High-NA EUV), ξεπερνώντας τα φυσικά όρια του πυριτίου.

Η βιομηχανία των ημιαγωγών καταγράφει ένα κρίσιμο τεχνολογικό ορόσημο, καθώς η IBM ανακοίνωσε την πρώτη λειτουργική υλοποίηση τεχνολογίας chip σε κλίμακα κάτω του ενός νανομέτρου (sub-1nm). Η ανακοίνωση επαναπροσδιορίζει τα όρια της φυσικής στερεάς κατάστασης και διασφαλίζει τη συνέχεια του Νόμου του Moore για την επόμενη δεκαετία. Η εταιρεία επιβεβαιώνει ότι η μετάβαση από το εργαστήριο στη μαζική παραγωγή αναμένεται να ολοκληρωθεί σε περίπου πέντε χρόνια, τοποθετώντας τα πρώτα εμπορικά διαθέσιμα συστήματα στις αρχές της επόμενης δεκαετίας.

Τι ακριβώς είναι η τεχνολογία sub-1nm της IBM;

Η τεχνολογία sub-1nm της IBM αποτελεί την πρώτη επιτυχημένη υλοποίηση αρχιτεκτονικής ημιαγωγών σε κλίμακα μικρότερη του ενός νανομέτρου. Χρησιμοποιώντας νέα υλικά δύο διαστάσεων (2D materials) και προηγμένες μεθόδους λιθογραφίας, η εταιρεία επιτυγχάνει πρωτοφανή πυκνότητα τρανζίστορ, μειώνοντας τη συνολική ενεργειακή κατανάλωση κατά 85% και αυξάνοντας δραματικά την επεξεργαστική ισχύ σε σχέση με την τρέχουσα εμπορική γενιά.

Κύρια χαρακτηριστικά

Κλίμακα κατασκευής: Υπολείπεται του 1 νανομέτρου, χρησιμοποιώντας δομές που προσεγγίζουν το ατομικό επίπεδο.

Υπολείπεται του 1 νανομέτρου, χρησιμοποιώντας δομές που προσεγγίζουν το ατομικό επίπεδο. Χρονοδιάγραμμα παραγωγής: Αναμένεται ολοκλήρωση της διαδικασίας R&D και έναρξη παραγωγής σε 5 χρόνια (2031).

Αναμένεται ολοκλήρωση της διαδικασίας R&D και έναρξη παραγωγής σε 5 χρόνια (2031). Μελλοντική κλιμάκωση: Παρέχει τεκμηριωμένο οδικό χάρτη για τη σμίκρυνση των τρανζίστορ στο επίπεδο των 0.1nm.

Παρέχει τεκμηριωμένο οδικό χάρτη για τη σμίκρυνση των τρανζίστορ στο επίπεδο των 0.1nm. Ενεργειακή αποδοτικότητα: Κατακόρυφη πτώση των διαρροών ρεύματος χάρη σε νέες γεωμετρίες πυλών.

Ξεπερνώντας τα όρια του πυριτίου

Η επίτευξη διαστάσεων κάτω του 1nm δεν είναι απλώς θέμα καλύτερων μηχανημάτων λιθογραφίας. Το παραδοσιακό πυρίτιο σταματά να συμπεριφέρεται προβλέψιμα σε αυτές τις κλίμακες λόγω κβαντικών φαινομένων, όπως το quantum tunneling, όπου τα ηλεκτρόνια διαπερνούν τα φυσικά φράγματα προκαλώντας βραχυκυκλώματα και τεράστια απώλεια ενέργειας.

Για να επιλύσει το συγκεκριμένο πρόβλημα, η IBM στράφηκε σε εναλλακτικά υλικά. Οι πληροφορίες καταδεικνύουν την ενσωμάτωση δισδιάστατων (2D) διχαλκογενιδίων μετάλλων μετάπτωσης (TMDs), όπως το δισουλφίδιο του μολυβδαινίου (MoS2) και δομές νανοσωλήνων άνθρακα. Αυτά τα υλικά διαθέτουν πάχος μόλις τριών ατόμων, επιτρέποντας τον απόλυτο έλεγχο της ροής του ρεύματος μέσα στο κανάλι του τρανζίστορ. Η κατασκευή βασίζεται στην εξέλιξη της αρχιτεκτονικής Nanosheet (που πρωτοπαρουσίασε η IBM στα 2nm), διατάσσοντας τα κανάλια μεταφοράς ηλεκτρονίων με πρωτοφανή ακρίβεια.

Η πρόκληση της μαζικής παραγωγής

Η ανακοίνωση ενός λειτουργικού πρωτοτύπου στο εργαστήριο του Albany της Νέας Υόρκης απέχει σημαντικά από την κατασκευή εκατομμυρίων wafers με υψηλό yield, ωστόσο, η αναφορά της εταιρείας για παραγωγή στα επόμενα πέντε χρόνια είναι αρκετά ρεαλιστική.

Η βιομηχανία θα χρειαστεί να αναβαθμίσει πλήρως τα συστήματα Extreme Ultraviolet (EUV) λιθογραφίας σε μηχανήματα High-NA (High Numerical Aperture) επόμενης γενιάς. Παράλληλα, οι τεχνικές συσκευασίας καλούνται να διαχειριστούν την αυξημένη θερμική πυκνότητα που συνεπάγεται η τοποθέτηση δισεκατομμυρίων τρανζίστορ σε επιφάνεια λίγων τετραγωνικών χιλιοστών. Το κόστος αυτών των εργοστασίων αναμένεται να υπερβεί τα 30 δισεκατομμύρια ευρώ το καθένα.

Ο δρόμος προς τα 0.1nm

Ίσως το πιο ενδιαφέρον στοιχείο της ανακοίνωσης αφορά τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, καθώς η αρχιτεκτονική sub-1nm σχεδιάστηκε με γνώμονα την περαιτέρω κλιμάκωση και οι ερευνητές της IBM κάνουν λόγο για μια καθαρή διαδρομή προς τρανζίστορ μεγέθους 0.1nm. Στο επίπεδο αυτό, πλέον, η διάσταση είναι συγκρίσιμη με την απόσταση μεταξύ μεμονωμένων ατόμων σε ένα κρυσταλλικό πλέγμα. Η ενσωμάτωση τέτοιων δομών συνδέεται άμεσα με την εξέλιξη των κβαντικών υπολογιστών, καθώς οι τεχνολογίες ψύξης και ελέγχου κβαντικών καταστάσεων αρχίζουν να τέμνονται με την παραδοσιακή επιστήμη υλικών CMOS.

Αν και οι καταναλωτές δεν θα δουν smartphones με chip sub-1nm μέσα στην επόμενη πενταετία, οι επιπτώσεις στην ευρωπαϊκή αγορά θα είναι άμεσες όσον αφορά τις υποδομές και ειδικά τους υπερυπολογιστές (HPC) και τα μεγάλα datacenters.