Επίσημο: Το Spaceballs 2 στους κινηματογράφους τον Απρίλιο του 2027

Σαράντα χρόνια μετά την κυκλοφορία της καλτ κωμωδίας που αποδόμησε πλήρως τα τροπάρια της επιστημονικής φαντασίας, η Amazon MGM Studios προχώρησε στην επισημοποίηση του προγράμματος διανομής της, τοποθετώντας το Spaceballs 2 στο καλεντάρι των παγκόσμιων κινηματογραφικών πρεμιερών. Η επιστροφή στο συγκεκριμένο σύμπαν δεν αποτελεί απλώς μια νοσταλγική αναβίωση, αλλά ένα στρατηγικό κινηματογραφικό εγχείρημα που φέρνει ξανά στο προσκήνιο τους θρύλους της αμερικανικής κωμωδίας.

Το Spaceballs 2 έχει προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει αποκλειστικά στους κινηματογράφους παγκοσμίως στις 23 Απριλίου 2027, υπό τη διανομή της Amazon MGM Studios. Στην Ελλάδα, η πρεμιέρα αναμένεται να πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα, φέρνοντας ξανά στη μεγάλη οθόνη τους Mel Brooks, Rick Moranis και Bill Pullman, μαζί με νέες προσθήκες όπως ο Josh Gad.

Η επιστροφή του δημιουργικού πυρήνα αποτελεί ίσως το ισχυρότερο εχέγγυο για την ποιότητα του τελικού αποτελέσματος. Ο Mel Brooks, ο οποίος θα πλησιάζει τα 101 έτη κατά την κυκλοφορία της ταινίας, παραμένει ενεργός ως παραγωγός, διασφαλίζοντας το αυθεντικό ύφος της παρωδίας. Παράλληλα, η επανεμφάνιση του Rick Moranis στον ρόλο του Lord Dark Helmet αποτελεί τεράστια είδηση για την ποπ κουλτούρα, δεδομένης της μακροχρόνιας αποχής του ηθοποιού από τα κινηματογραφικά δρώμενα. Τη σκυτάλη της σκηνοθεσίας αναλαμβάνει ο Josh Greenbaum, ενώ το σενάριο συνυπογράφουν οι Josh Gad, Dan Hernandez και Benji Samit, επιχειρώντας να γεφυρώσουν το χιούμορ του 1987 με τις απαιτήσεις του σύγχρονου κοινού.

Στο νεότερο τμήμα του cast, τα ονόματα της Keke Palmer και του Lewis Pullman (ο οποίος αναλαμβάνει τον ρόλο του "Starburst") προσδίδουν τη φρεσκάδα που απαιτεί ένα sequel το οποίο θα απευθυνθεί σε μεγάλο βαθμό και στη γενιά του TikTok και του σύγχρονου streaming. Το στοίχημα για τον Josh Gad και την ομάδα παραγωγής είναι ακριβώς αυτό: η δημιουργία ενός προϊόντος που δεν θα στηρίζεται αποκλειστικά στο «fan service» των παλαιότερων, αλλά θα σταθεί αυτόνομα ως μια άρτια, σύγχρονη κωμωδία.

Αν το πρώτο Spaceballs ήταν η απάντηση στην κυριαρχία του Star Wars, του Star Trek και του Alien κατά τη δεκαετία του '70 και του '80, το νέο εγχείρημα βρίσκει απέναντί του μια εντελώς διαφορετική βιομηχανία ψυχαγωγίας. Το Χόλιγουντ των τελευταίων είκοσι ετών κατακλύζεται από κινηματογραφικά σύμπαντα (Cinematic Universes), ατελείωτα reboots, τηλεοπτικά spin-offs σε πλατφόρμες όπως το Disney+ και υπερπαραγωγές που συχνά παίρνουν τον εαυτό τους υπερβολικά στα σοβαρά, όπως το κινηματογραφικό έπος του Dune.

Το υλικό για σάτιρα είναι, συνεπώς, πλουσιότερο από ποτέ. Η απουσία ισχυρών κωμωδιών-παρωδιών τα τελευταία χρόνια δίνει στο Spaceballs 2 το απόλυτο πλεονέκτημα. Αντί να προσπαθήσει να αναβιώσει απλώς τη μορφή του Barf (με την αναπόφευκτη απουσία του αείμνηστου John Candy να παραμένει εμφανής), η σεναριακή ομάδα αναμένεται να βάλει στο στόχαστρο ακριβώς αυτή την κουλτούρα της τοξικής νοσταλγίας, του αχαλίνωτου merchandising και της εξάρτησης των στούντιο από τα franchises. Το ίδιο το γεγονός ότι η ταινία αναφέρεται από τους δημιουργούς της ως «ένα μη-prequel, μη-reboot, sequel δεύτερο μέρος» αποτελεί ευθεία βολή απέναντι στην ορολογία που χρησιμοποιούν τα σύγχρονα στούντιο για να δικαιολογήσουν τις αποφάσεις τους.