Επίσημο: Το Xbox αναλαμβάνει την έκδοση του κατασκοπευτικού τίτλου Physint του Hideo Kojima

Σύνοψη

Ο πολυαναμενόμενος action-espionage τίτλος Physint μεταφέρεται επισήμως στο οικοσύστημα της Microsoft, με τα Xbox Game Studios να αναλαμβάνουν πλήρως τη χρηματοδότηση και την έκδοση.

Η αρχική συνεργασία με τη Sony Interactive Entertainment φέρεται να τερματίστηκε, γεγονός που επέτρεψε στο τμήμα gaming της Microsoft να παρέμβει για τη διάσωση και συνέχιση της ανάπτυξης του project.

Ο τίτλος θα ενσωματωθεί από την πρώτη ημέρα της κυκλοφορίας του στην υπηρεσία Xbox Game Pass, ενισχύοντας σημαντικά το διαθέσιμο λογισμικό για τους κατόχους Xbox Series X|S και τους παίκτες ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Το Physint, το επερχόμενο action-espionage παιχνίδι που οραματίστηκε ο Hideo Kojima, θα κυκλοφορήσει πλέον ως αποκλειστικότητα του οικοσυστήματος της Microsoft, καθώς τα Xbox Game Studios ανέλαβαν επίσημα την πλήρη χρηματοδότηση και έκδοση του τίτλου μετά την αιφνίδια αποχώρηση του PlayStation από το project. Η παραγωγή της Kojima Productions θα γίνει διαθέσιμη από την πρώτη ημέρα της κυκλοφορίας της στην υπηρεσία Xbox Game Pass για τις κονσόλες Xbox Series X|S και τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές.

Η ανακοίνωση της μεταφοράς του τίτλου στο στρατόπεδο της Microsoft καταδεικνύει τις ραγδαίες μεταβολές που συντελούνται στο παρασκήνιο της βιομηχανίας των βιντεοπαιχνιδιών, ειδικά όσον αφορά τις παραγωγές υψηλού προϋπολογισμού που απαιτούν πολυετή κύκλο ανάπτυξης.

Όταν ο Hideo Kojima παρουσίασε για πρώτη φορά τα αρχικά σχέδια για το Physint κατά τη διάρκεια ενός State of Play, η βιομηχανία θεώρησε πως η ιαπωνική εταιρεία επρόκειτο να επιστρέψει στις γνώριμες ρίζες της κατασκοπευτικής δράσης υπό την ασφαλή ομπρέλα του PlayStation, αναβιώνοντας νοητά τις ένδοξες ημέρες του Metal Gear Solid. Ωστόσο, η διαχείριση των πόρων και οι στρατηγικές προτεραιότητες της Sony Interactive Entertainment φαίνεται πως τροποποιήθηκαν σημαντικά, οδηγώντας στην ακύρωση της αρχικής συμφωνίας μεταξύ των δύο πλευρών. Η απόφαση της ιαπωνικής εταιρείας να αποδεσμεύσει το project δημιούργησε ένα τεράστιο κενό χρηματοδότησης, το οποίο έσπευσε να καλύψει άμεσα η ηγεσία του Xbox.

Η διεύρυνση της συνεργασίας ανάμεσα στην Kojima Productions και τη Microsoft δεν προκύπτει από το πουθενά, καθώς οι δύο πλευρές εργάζονται ήδη πυρετωδώς επάνω στο πειραματικό horror παιχνίδι OD, το οποίο αξιοποιεί σε μεγάλο βαθμό τις τεχνολογίες cloud computing του αμερικανικού κολοσσού. Η προσθήκη του Physint στο χαρτοφυλάκιο των Xbox Game Studios υποδηλώνει μια βαθύτερη σχέση εμπιστοσύνης που έχει αναπτυχθεί ανάμεσα στον Ιάπωνα δημιουργό και τον Phil Spencer. Η Microsoft διέκρινε την ευκαιρία να εντάξει στο δυναμικό της έναν τίτλο που εξορισμού στοχεύει να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ της διαδραστικής ψυχαγωγίας και του κινηματογράφου, επενδύοντας αδρά σε μια παραγωγή που υπόσχεται να προσφέρει κορυφαία οπτικοακουστική πιστότητα.

Η αποχώρηση της Sony από ένα τόσο προβεβλημένο project εγείρει λογικά ερωτήματα σχετικά με τα αυξανόμενα κόστη της ΑΑΑ ανάπτυξης και το ρίσκο που είναι διατεθειμένες να αναλάβουν οι μεγάλες εταιρείες έκδοσης. Οι αναφορές επισημαίνουν πως το όραμα του Kojima για το Physint περιλαμβάνει τη χρήση υπερσύγχρονων κινηματογραφικών τεχνικών, συμμετοχή κορυφαίων ονομάτων του Χόλιγουντ και τεχνολογικές απαιτήσεις που εκτοξεύουν τον προϋπολογισμό σε δυσθεώρητα ύψη. Προφανώς, η διοίκηση του PlayStation αποφάσισε να κατευθύνει τα κεφάλαιά της σε εσωτερικές παραγωγές με πιο εγγυημένη εμπορική πορεία, αφήνοντας ελεύθερο το πεδίο για την επεκτατική στρατηγική της Microsoft.

Οι τεχνικές προδιαγραφές του Physint παραμένουν κρυφές, όμως γνωρίζουμε ήδη πως η φιλοδοξία του δημιουργού είναι να προσφέρει την απόλυτη εμπειρία κατασκοπείας, χρησιμοποιώντας εργαλεία παραγωγής επόμενης γενιάς. Ενδέχεται μάλιστα το νέο συμβόλαιο με το Xbox να προσφέρει στην Kojima Productions πρόσβαση σε εξειδικευμένα εργαλεία ανάπτυξης ή υποδομές δικτύου που θα επιτρέψουν την υλοποίηση μηχανισμών παιχνιδιού που μέχρι πρότινος φάνταζαν ανέφικτοι. Η υπόσχεση για σχεδόν φωτορεαλιστικά γραφικά και απρόσκοπτη εναλλαγή μεταξύ κινηματογραφικών σκηνών και διαδραστικού gameplay τοποθετεί τον πήχη των προσδοκιών εξαιρετικά ψηλά για τους κατόχους των κονσολών της Microsoft.