Επιστήμονες δημιούργησαν τον «υπερ-πάγο» που είναι 10 φορές πιο ανθεκτικός και συγκρίνεται με το σκυρόδεμα

Σύνοψη

Ερευνητές του Εβραϊκού Πανεπιστημίου της Ιερουσαλήμ ανέπτυξαν το BioPykrete, ένα νέο προηγμένο υλικό που βασίζεται στον πάγο αλλά ενσωματώνει νανοκρυστάλλους κυτταρίνης και μια ειδικά σχεδιασμένη πρωτεΐνη η οποία λειτουργεί ως μοριακή κόλλα.

Το νέο αυτό μείγμα παρουσιάζει δέκα φορές μεγαλύτερη αντοχή στη συμπίεση σε σχέση με τον συμβατικό πάγο, φτάνοντας πρακτικά τα επίπεδα δομικής αντοχής του παραδοσιακού σκυροδέματος.

Η καινοτομία έγκειται στην ικανότητα του υλικού να απορροφά εβδομήντα φορές περισσότερη ενέργεια πριν καταρρεύσει, καθώς το μοριακό δίκτυο αποτρέπει την απότομη εξάπλωση των ρωγμών που φυσιολογικά θα θρυμμάτιζαν τη δομή.

Παρότι το υλικό βρίσκεται ακόμη σε στάδιο proof of concept και απαιτεί περαιτέρω δοκιμές στους κύκλους κατάψυξης, προσφέρει μια εξαιρετικά υποσχόμενη και πλήρως βιοδιασπώμενη εναλλακτική λύση για την κατασκευή υποδομών σε περιοχές με ακραίο ψύχος.

Ο πάγος αποτελεί ένα από τα πιο άφθονα και προσιτά υλικά στον πλανήτη, προσφέροντας παραδοσιακά μια φθηνή λύση για την κάλυψη βασικών αναγκών σε περιοχές όπου οι θερμοκρασίες παραμένουν σταθερά κάτω από το μηδέν, εντούτοις φέρει ένα τεράστιο δομικό μειονέκτημα το οποίο τον καθιστά ακατάλληλο για αυστηρές κατασκευαστικές εφαρμογές. Το κύριο πρόβλημα εντοπίζεται στην τάση του να θρυμματίζεται απροειδοποίητα και εξαιρετικά βίαια όταν δεχθεί μεγάλη πίεση, καθώς οι ρωγμές που δημιουργούνται στο εσωτερικό του εξαπλώνονται με ταχύτατους ρυθμούς, οδηγώντας στην άμεση κατάρρευση ολόκληρης της κρυσταλλικής δομής του.

Μια ερευνητική ομάδα από το Robert H. Smith Faculty of Agriculture, Food and Environment του Εβραϊκού Πανεπιστημίου της Ιερουσαλήμ κατάφερε να υπερκεράσει αυτήν ακριβώς τη μηχανική αδυναμία δημιουργώντας το BioPykrete, ένα επαναστατικό ενισχυμένο κράμα πάγου που επιδεικνύει αντοχή εφάμιλλη του συμβατικού σκυροδέματος.

Η προσέγγιση της ερευνητικής ομάδας δεν αποτελεί απλώς μια μηχανική ανάμειξη φυσικών υλικών, αλλά μια βαθιά μοριακή παρέμβαση που επαναπροσδιορίζει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρεται το νερό υπό ακραία καταπόνηση. Η ιστορική ρίζα αυτής της ιδέας εντοπίζεται στη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, όταν οι Βρετανοί επιστήμονες πειραματίστηκαν με το Pykrete, ένα πρωτόγονο μείγμα πάγου και πολτού ξύλου το οποίο προοριζόταν για την κατασκευή τεράστιων αβύθιστων αεροπλανοφόρων στον βόρειο Ατλαντικό, προσφέροντας αυξημένη αντοχή και πολύ πιο αργό ρυθμό τήξης σε σύγκριση με τον καθαρό πάγο. Εκείνη η αρχική στρατιωτική έρευνα αποτέλεσε τον εννοιολογικό πυρήνα πάνω στον οποίο πάτησαν οι σύγχρονοι ερευνητές για να μεταφέρουν την ιδέα της ενίσχυσης στο νανοσκοπικό επίπεδο, αντικαθιστώντας τον απλό πολτό ξύλου με εξελιγμένους νανοκρυστάλλους κυτταρίνης, οι οποίοι είναι εξαιρετικά μικρά και άκαμπτα σωματίδια που προσδίδουν στα φυτά τη χαρακτηριστική τους δομική ακεραιότητα.

Καθώς το προσεκτικά ρυθμισμένο μείγμα νερού και νανοκρυστάλλων αρχίζει να παγώνει, τα σωματίδια της κυτταρίνης διατάσσονται με τέτοιο τρόπο ώστε να σχηματίζουν ένα περίπλοκο τρισδιάστατο δίκτυο το οποίο περιβάλλει τα μικροσκοπικά τμήματα του πάγου, δημιουργώντας έναν ανθεκτικό εσωτερικό σκελετό που εμποδίζει την ελεύθερη κίνηση των μορίων. Η πραγματική καινοτομία, όμως, που διαχωρίζει το BioPykrete από οποιαδήποτε προηγούμενη επιστημονική προσπάθεια εντοπίζεται στον σχεδιασμό μιας χιμαιρικής πρωτεΐνης, η οποία αναλαμβάνει τον απολύτως κρίσιμο ρόλο της μοριακής κόλλας που συνδέει μόνιμα και σταθερά τα δύο εντελώς διαφορετικά υλικά. Το ένα τμήμα αυτής της προηγμένης συνθετικής πρωτεΐνης διαθέτει την ενσωματωμένη ικανότητα να προσδένεται στερεά στην επιφάνεια των κρυστάλλων του πάγου, ενώ το αντίθετο άκρο της αγκιστρώνεται ισχυρά πάνω στους νανοκρυστάλλους κυτταρίνης, εξασφαλίζοντας ότι ολόκληρη η δομή παραμένει αρραγής ακόμα και όταν υποβάλλεται σε τεράστιες εξωτερικές πιέσεις.

Ο καθηγητής Braslavsky διευκρίνισε ότι ο πρωταρχικός στόχος της πολύμηνης έρευνας δεν ήταν η απλή προσθήκη ινών μέσα στον πάγο, αλλά ο απόλυτος έλεγχος του τρόπου με τον οποίο τα συστατικά μέρη αλληλεπιδρούν και συνδέονται στο μοριακό επίπεδο, γεγονός που μεταβάλλει δραματικά όχι μόνο την τελική αντοχή του υλικού αλλά κυρίως τη συμπεριφορά του κατά τη στιγμή της θραύσης. Σε αντίθεση με τον συμβατικό πάγο που διαλύεται ακαριαία, το ενισχυμένο αυτό κράμα παραμορφώνεται σταδιακά και υποχωρεί με αρκετά αργό ρυθμό, επιτρέποντας την έγκαιρη διάγνωση της δομικής κόπωσης πριν επέλθει η οριστική κατάρρευση μιας ενδεχόμενης κατασκευής. Η ενσωμάτωση της ειδικής πρωτεΐνης αποδείχθηκε τόσο καθοριστική στο εργαστήριο που κατάφερε να διπλασιάσει αβίαστα τόσο τη συνολική αντοχή όσο και την ποσότητα της ενέργειας που μπορεί να απορροφήσει το υλικό, συγκριτικά με ένα απλό μείγμα πάγου και κυτταρίνης στο οποίο απουσιάζει αυτή η ζωτική μοριακή γέφυρα.

Μέσα από αυστηρές και επαναλαμβανόμενες εργαστηριακές δοκιμές συμπίεσης, οι επιστήμονες επιβεβαίωσαν ότι η παρουσία του τρισδιάστατου δικτύου κυτταρίνης σε άμεσο συνδυασμό με τις πρωτεϊνικές συνδέσεις λειτουργεί ως ένα αδιαπέραστο εμπόδιο για τις μικροσκοπικές ρωγμές, οι οποίες υπό κανονικές συνθήκες θα εξαπλώνονταν αστραπιαία στο εσωτερικό της παγωμένης μάζας. Όταν μια ρωγμή ξεκινά να διαδίδεται μέσα στο BioPykrete, αναγκάζεται να έρθει άμεσα αντιμέτωπη με το πυκνό πλέγμα των νανοκρυστάλλων, το οποίο αυξάνει κατακόρυφα τη φυσική ενέργεια που απαιτείται για να προκληθεί περαιτέρω παραμόρφωση ή σκίσιμο της δομής, αναγκάζοντας τελικά το ρήγμα να σταματήσει εντελώς την πορεία του ή να ανακατευθυνθεί προς λιγότερο κρίσιμες περιοχές. Τα τελικά αποτελέσματα των μετρήσεων απέδειξαν ότι το νέο βιολογικό υλικό είναι περίπου δέκα φορές πιο ανθεκτικό από τον καθαρό πάγο, αγγίζοντας επίπεδα μηχανικής αντοχής που συναντάμε κατά κύριο λόγο στο συμβατικό σκυρόδεμα, ενώ ταυτόχρονα διαθέτει την εντυπωσιακή ικανότητα να απορροφά εβδομήντα φορές περισσότερη ενέργεια πριν τελικά αστοχήσει οριστικά.

Η ρεαλιστική προοπτική αξιοποίησης ενός τέτοιου υλικού προσφέρει τεράστιες δυνατότητες για την κατασκευή επιστημονικών εγκαταστάσεων σε γεωγραφικές ζώνες με ακραίες κλιματολογικές συνθήκες, όπως η Αρκτική και η Ανταρκτική, όπου η μεταφορά παραδοσιακών δομικών υλικών όπως το τσιμέντο και ο χάλυβας αποτελεί μια εξαιρετικά δαπανηρή, πολύπλοκη και περιβαλλοντικά επιζήμια διαδικασία. Η χρήση ενός υλικού το οποίο βασίζεται σχεδόν εξ ολοκλήρου στο άφθονο τοπικό νερό και σε αμιγώς φυτική κυτταρίνη, δημιουργεί έναν εξαιρετικά βιώσιμο κατασκευαστικό οδικό χάρτη με ελάχιστο ανθρακικό αποτύπωμα, προσφέροντας παράλληλα το τεράστιο πλεονέκτημα της πλήρους βιοδιασπασιμότητας μετά το πέρας της διάρκειας ζωής των δομών. Παρόλα αυτά, η μετάβαση από το προστατευμένο εργαστηριακό περιβάλλον στην πραγματική κατασκευαστική βιομηχανία απαιτεί αναπόφευκτα την επίλυση σημαντικών μηχανικών προκλήσεων, καθώς το υλικό βρίσκεται προς το παρόν σε φάση απόδειξης της βασικής ιδέας και οφείλει να υποβληθεί σε εξαντλητικούς ελέγχους αντοχής στον χρόνο.

Οι επόμενες μελέτες της ομάδας αναμένεται να επικεντρωθούν στη μακροχρόνια συμπεριφορά του BioPykrete κατά τη διάρκεια αλλεπάλληλων φυσικών κύκλων κατάψυξης και απόψυξης, καθώς και στην πιθανή σταδιακή παραμόρφωση της δομικής του μορφής όταν υποβάλλεται σε συνεχή και αμείωτη πίεση για μεγάλα χρονικά διαστήματα, ένα σύνηθες φαινόμενο που είναι ευρέως γνωστό στη μηχανική των υλικών ως ερπυσμός.

Η ερευνητική ομάδα σχεδιάζει ήδη την επόμενη κρίσιμη φάση πειραμάτων, στην οποία θα δοκιμαστούν νέες συνθετικές παραλλαγές πρωτεϊνών καθώς και διαφορετικές, πιο εξελιγμένες μέθοδοι βιομηχανικής κατάψυξης, στοχεύοντας στην περαιτέρω αύξηση της συνοχής και της ανθεκτικότητας αυτού του καινοτόμου μείγματος.

Η επιτυχής ολοκλήρωση αυτών των εκτεταμένων ερευνών υπόσχεται να δώσει στα χέρια των σύγχρονων μηχανικών ένα εντελώς νέο και ισχυρό εργαλείο για την ανάπτυξη υποδομών σε παγωμένα περιβάλλοντα, συνδυάζοντας την αυστηρή οικολογική συνείδηση με τις κορυφαίες μηχανικές ιδιότητες που απαιτούνται για την απόλυτη ασφάλεια των κατασκευών.