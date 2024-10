Samsung: Γιορτάζει τα 10 χρόνια του SDC και τοποθετεί στο επίκεντρο τις AI καινοτομίες

Η Samsung Electronics πραγματοποίησε το ετήσιο συνέδριο Samsung Developer Conference (SDC) στο συνεδριακό κέντρο McEnery του Σαν Χοσέ. Γιορτάζοντας μια δεκαετία συνεργασίας και καινοτομίας με τους προγραμματιστές, η εταιρεία μοιράστηκε το όραμά της για την παροχή μιας πιο εξατομικευμένης και ασφαλούς εμπειρίας με την πιο πρόσφατη τεχνολογία AI για πολλές συσκευές στο πνεύμα του «AI for All».

Με περίπου 3.000 προγραμματιστές, συνεργάτες και εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης να δίνουν τον παρόν, ο Jong-Hee (JH) Han, Αντιπρόεδρος, Διευθύνων Σύμβουλος και Επικεφαλής του Τμήματος Device eXperience (DX) της Samsung Electronics, δήλωσε ότι «Τα τελευταία δέκα χρόνια, συνεχίζουμε το ταξίδι μας προς την καινοτομία, μαζί με τους προγραμματιστές και τους συνεργάτες μας», τονίζοντας τη σημασία της ανοιχτής συνεργασίας για την ενίσχυση τόσο της ανταγωνιστικότητας όσο και της αμοιβαίας ανάπτυξης στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης.

Ο JH Han ανέλυσε τη δέσμευση της εταιρείας για την αξιοποίηση της τεχνολογίας AI για την παροχή ισχυρότερης ασφάλειας, προηγμένης εξατομίκευσης, βελτιωμένων εμπειριών οικογενειακής φροντίδας και νέων εμπειριών για επιχειρήσεις B2B. «Η Samsung Electronics θα συνεχίσει να εξελίσσει τις τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης, ώστε το AI να μπορεί να αναγνωρίζει αυτόματα τον κάθε χρήστη ξεχωριστά – από στοιχεία όπως η φωνή του ή ακόμα και η τοποθεσία του – για να παρέχει μια πιο εξατομικευμένη εμπειρία. Αυτές οι προσπάθειες θα δημιουργήσουν πιο άνετες και ασφαλείς εμπειρίες μεταξύ πολλαπλών συσκευών, αξιοποιώντας το λογισμικό της Samsung που βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη, την καινοτόμα πλατφόρμα της και την τεχνολογία ασφαλείας.

Επιπλέον, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι θα ενοποιήσει την εμπειρία του λογισμικού στις κύριες σειρές των προϊόντων της – από τις κινητές συσκευές έως τις τηλεοράσεις και τις οικιακές συσκευές – κάτω από την ονομασία One UI, μέσα στην επόμενη χρονιά. Παρέχοντας μια συνεκτική εμπειρία προϊόντος και δεσμευόμενη για αναβαθμίσεις λογισμικού έως και επτά ετών, η Samsung θα συνεχίσει να φέρνει την καινοτομία στα χέρια των καταναλωτών.

Για να υλοποιήσει το όραμά της «AI For All», η Samsung θα δημιουργήσει τεχνητή νοημοσύνη για καλό σκοπό, δίνοντας τη δυνατότητα στους developers να αξιοποιήσουν τις νέες τεχνολογίες για να ανοίξουν νέους δρόμους, να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τις κοινωνικές προκλήσεις και να δημιουργήσουν έναν καλύτερο κόσμο για τις μελλοντικές γενιές.

Η φέρνει ξανά στο προσκήνιο το όραμα «AI For All»

Στο SDC24, η εταιρεία επανέλαβε την δέσμευσή της να χρησιμοποιεί την AI τεχνολογία για να ανοίγει νέους ορίζοντες, να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα και να βελτιώνει την καθημερινότητα των χρηστών. Βασιζόμενη σε μια δεκαετή επένδυση σε τεχνολογίες προηγμένης νοημοσύνης, η Samsung μοιράστηκε τον τρόπο με τον οποίο η δέσμευσή της στο όραμα «AI For All» αποτελεί τον κινητήριο μοχλό έρευνας και καινοτομίας της εταιρείας, τόσο για τους προγραμματιστές όσο και για τους καταναλωτές.

Εμπνεόμενη από την ανάγκη δημιουργίας τεχνητής νοημοσύνης που έχει στο επίκεντρο την εξατομίκευση, το AI της Samsung απευθύνεται σε όλους, είτε πρόκειται για μια οικογένεια που θέλει να διαχειρίζεται πιο εύκολα την καθημερινότητά της είτε για όσους αλλάζουν σπίτι και προσπαθούν να συνηθίσουν στο νέο χώρο είτε ακόμα και σε δημιουργούς περιεχομένου και developers που εξερευνούν τις τεχνολογίες αιχμής για έμπνευση. Η Samsung παρέχει AI σε Όλους, χωρίς να θέτει σε κίνδυνο τα προσωπικά δεδομένα, αξιοποιώντας τις δυνατότητες AI στις συσκευές, ενώ παράλληλα συνεχίζει να προσφέρει εξαιρετικές αποδόσεις μέσω cloud και generative AI.

Παράλληλα, η Samsung έχει δεσμευτεί να αναπτύσσει τεχνητή νοημοσύνη για έναν καλύτερο κόσμο, καθώς όλοι οι εργαζόμενοι τηρούν τις παγκόσμιες ηθικές αρχές για το AI, όπως είναι η Δικαιοσύνη, η Διαφάνεια και η Λογοδοσία, τόσο για την ανάπτυξη όσο και για τη χρήση αυτής της τεχνολογίας.

Η στρατηγική «AI For All» θα ενσωματώσει ακόμα πιο στενά το Galaxy AI στις κινητές συσκευές - για να ενισχύσει την παραγωγικότητα, τη δημιουργικότητα και την επικοινωνία - τις οικιακές συσκευές Bespoke ΑΙ – για την απλοποίηση της καθημερινότητας των χρηστών – τις AI οθόνες στις έξυπνες τηλεοράσεις Samsung με Tizen, καθώς και AI βελτιώσεις σε πολλαπλές πλατφόρμες που έρχονται στο Bixby, το SmartThings και το One UI 7.

Μια πρώτη ματιά στο One UI 7

Το One UI έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει πάντα στους χρήστες τις πιο εξατομικευμένες, δημιουργικές και παραγωγικές εμπειρίες που είναι εφικτό σε κινητές συσκευές. Στο SDC24, η Samsung έκανε μια σύντομη παρουσίαση του One UI 7, τονίζοντας το νέο UX που εστιάζει σε απλό και εντυπωσιακό σχεδιασμό, με τον οποίο ο χρήστης μπορεί να συνδεθεί. Ταυτόχρονα, ανέδειξε περισσότερους τρόπους για την ομαλή ενσωμάτωση των λειτουργιών Galaxy AI στις καθημερινές δραστηριότητες των χρηστών. Η beta έκδοση του One UI 7 θα είναι διαθέσιμη για τους προγραμματιστές πριν από το τέλος του 2024.

Το «έξυπνο» σπίτι ζωντανεύει μέσω του AI

Οι οικιακές συσκευές Bespoke AI της Samsung προσφέρουν βελτιωμένες εμπειρίες σε όλο το σπίτι, από την κουζίνα μέχρι και το σαλόνι. Με το AI Vision Inside στο ψυγείο με το AI Family Hub™ ή με λειτουργίες που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη, όπως το AI Floor Detect στο Bespoke Jet Bot Combo™ AI, οι έξυπνες οικιακές συσκευές της Samsung αξιοποιούν τα καλύτερα χαρακτηριστικά της τεχνητής νοημοσύνης για να κάνουν τη ζωή καλύτερη, απλούστερη και ευκολότερη από ποτέ.

Αυτή η δυνατότητα γίνεται ακόμα πιο ισχυρή, καθώς το Bixby αναβαθμίζεται με AI. Οι χρήστες μπορούν να ελέγχουν ολόκληρο το «έξυπνο» σπίτι τους από οπουδήποτε, αρκεί να βρίσκονται κοντά σε μια συσκευή με δυνατότητα Bixby. Επίσης, το Bixby παρέχει πλεονεκτήματα προσβασιμότητας για τους χρήστες. Συγκεκριμένα, μπορούν να ανοίξουν τους πόρτες του ψυγείου τους με μια απλή εντολή, χωρίς εντολές αφύπνισης , χάρη στο Auto Open Door.

Οι βελτιωμένες δυνατότητες του Bixby επεκτείνονται και στις «έξυπνες» τηλεοράσεις Samsung. Οι χρήστες μπορούν, πλέον, να αναζητούν περιεχόμενο χρησιμοποιώντας μόνο περιγραφικές λεπτομέρειες και να προσαρμόζουν τις ρυθμίσεις με πολλαπλές εντολές, χάρη στο Bixby. Εμπνεόμενη από τη συνεχή δέσμευση για απλοποίηση της ζωής των καθημερινών χρηστών, η λειτουργία του τηλεχειριστηρίου μέσω του κινητού τηλεφώνου επιτρέπει στους χρήστες να ελέγχουν την τηλεόρασή τους από το τηλέφωνό τους και το Samsung AI Cast μπορεί να βγάζει αποτελέσματα που δημιουργήθηκαν με τεχνητή νοημοσύνη από κινητές συσκευές στην τηλεόραση. Διαθέσιμο από την αρχική οθόνη της τηλεόρασης, οι χρήστες μπορούν να απολαμβάνουν εικόνες και λίστες περιεχομένου που έχουν αναπτυχθεί με γεννητική τεχνητή νοημοσύνη, συμπεριλαμβανομένης μιας ενσωμάτωσης με το ChatGPT, τώρα σε μια μεγαλύτερη οθόνη.

Η Samsung ενσωματώνει την ΤΝ και στις εφαρμογές οπτικής απεικόνισης, από το AI Upscaling και το AI Customization στις έξυπνες τηλεοράσεις έως την προσφορά ενός νέου Daily Board Software Development Kit (SDK) για προγραμματιστές, ώστε να μετατρέπουν οποιαδήποτε οθόνη έξυπνης τηλεόρασης σε ένα σημείο για καθημερινές πληροφορίες όπως ο καιρός, η κατάσταση της συσκευής και οι τοπικές ενημερώσεις μέσω μιας νέας συνεργασίας με το Nextdoor.

Λύσεις ψηφιακής σήμανσης επόμενης γενιάς με VXT

Επιπρόσθετα, η Samsung παρουσίασε την επόμενη γενιά λύσεων ψηφιακής σήμανσης με το Visual Experience Transformation (VXT), την πλατφόρμα λογισμικού και τη συνοδευτική λύση διαχείρισης περιεχομένου (CMS) για την παραγωγή, λειτουργία και διαχείριση περιεχομένου. Χρησιμοποιώντας ένα chatbot με τεχνητή νοημοσύνη, με το Pre-Integrated Repeatable Solution (PIRS) και το Widget aNd Extension (WiNE), το VXT προσφέρει αποτελεσματικές, βελτιστοποιημένες λύσεις ψηφιακής σήμανσης και επιτρέπει στους προγραμματιστές να ενσωματώνουν απρόσκοπτα λύσεις και να απλοποιούν τις διαδικασίες στην πλατφόρμα.

Το Tizen αξιοποιεί το AI στη συσκευή για εξαιρετικές αποδόσεις

Το Tizen, το κύριο λειτουργικό σύστημα της Samsung, φέρνει την κορυφαία εμπειρία του σε περισσότερες συσκευές και υπηρεσίες, καθώς η Samsung έχει εξοπλίσει ορισμένες οικιακές συσκευές με δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης, μέσω του AI Home , μιας οθόνης αφής LCD 7 ιντσών.

Επίσης, το Tizen ενισχύεται με τις υπηρεσίες Tizen AI. Υποστηριζόμενες από τη Μονάδα Νευρωνικής Επεξεργασίας (NPU) της Samsung και βελτιστοποιημένες για να ταιριάζουν στα προϊόντα της εταιρείας και να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των χρηστών, οι υπηρεσίες Tizen AI θα παρέχουν πιο έξυπνες, ασφαλείς και εξατομικευμένες εμπειρίες, από τον έλεγχο των επιπέδων ήχου και θορύβου κατά την παρακολούθηση τηλεόρασης ή την πραγματοποίηση βιντεοκλήσεων έως την ανάλυση του στυλ γραφής για τη βελτίωση της λήψης σημειώσεων.

Η δέσμευση της Samsung για βελτίωση των εμπειριών τεχνητής νοημοσύνης αντικατοπτρίζεται και στην ισχυρότερη δια-λειτουργικότητα μεταξύ του Tizen και του οικοσυστήματος Galaxy. Το Multi-Control, το οποίο επιτρέπει στους χρήστες να περιηγούνται και να ελέγχουν τόσο το smartphone όσο και το tablet τους χρησιμοποιώντας τα ίδια εργαλεία Bluetooth, συμπεριλαμβανομένων των ποντικιών και των πληκτρολογίων, θα επεκταθεί σε «έξυπνες» οθόνες και τηλεοράσεις με Tizen.

Η Samsung ανέπτυξε το Tizen με βάση το RISC-V για προγραμματιστές. Ένα νέο SDK για εφαρμογές Tizen σχεδιασμένο με RISC-V θα είναι διαθέσιμο το 2026.

Το Tizen υποστηρίζει, επίσης, την τελευταία έκδοση του Flutter, του cross-platform framework ανάπτυξης, και θα συνεχίσει να παρέχει εργαλεία επέκτασης για προγραμματιστές εφαρμογών για δυνατότητα καλύτερου εντοπισμού σφαλμάτων και δημιουργίας προφίλ.

Το SmartThings χρησιμοποιεί το AI και επεκτείνεται στις εμπειρίες υγείας

Την τελευταία δεκαετία, το Samsung SmartThings έχει εξελιχθεί σε μία από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες διασύνδεσης με περισσότερους από 350 εκατομμύρια συνδρομητές και πάνω από 340 συνεργάτες «Works With SmartThings» (WWST).

Η Samsung χρησιμοποιεί προηγμένη τεχνολογία AI για να ξεκλειδώσει υψηλές εμπειρίες για το SmartThings και να διερευνήσει ένα ευρύτερο φάσμα συνεργασιών. Το SmartThings θα διαδραματίσει καίριο ρόλο ως πρωτοποριακή τεχνολογία που διαφοροποιεί τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της εταιρείας.

Μία από της σημαντικότερες ενημερώσεις που έρχονται αυτόν τον μήνα στο SmartThings είναι το Home Insight , το οποίο αναλύει δεδομένα χρηστών, μοτίβα χρήσης, το ιστορικό των συσκευών και στατιστικά στοιχεία του σπιτιού, που συλλέγονται σε πραγματικό χρόνο για να προσφέρει μια καλύτερη εμπειρία στο σπίτι. Επιπλέον, προτείνει λειτουργίες για τη βελτιστοποίηση του σπιτιού, όπως η απενεργοποίηση των αδρανών συσκευών όταν λείπουν οι χρήστες, σε συγκεκριμένη ώρα της ημέρας ή εποχή. Επιπρόσθετα, το Galaxy Tab S10 είναι εξοπλισμένο με το Home Insight Widget, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί εύκολα ως πίνακας ελέγχου για την παρακολούθηση και τον έλεγχο του σπιτιού.

Επίσης, η Samsung παρουσίασε το σχέδιό της να μπορούν όλα τα προϊόντα της με οθόνες να τρέχουν το SmartThings Hub. Αυτό θα κάνει τις συσκευές Samsung να συνεργάζονται ακόμα καλύτερα, για να φροντίζουν το σπίτι, και περιλαμβάνει ακόμα και συνδεσιμότητα με συσκευές συνεργατών. Το σχέδιο περιλαμβάνει την προσθήκη της τεχνολογίας Edge AI με βάση το SmartThings Hub, η οποία ενσωματώνει δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης στις συνδεδεμένες συσκευές του σπιτιού, συμβάλλοντας στο όραμα της εταιρείας για ένα πραγματικά βελτιωμένο λειτουργικά σπίτι.

Στο πνεύμα της ανοιχτής συνεργασίας και της καινοτομίας, η Samsung μοιράστηκε τις λεπτομέρειες των τελευταίων συνεργασιών του SmartThings. Αυτές περιελάμβαναν μια νέα συνεργασία με διάφορους προγραμματιστές «έξυπνων» κλειδιών, συμπεριλαμβανομένων των των Schlage και Aqara, που θα προσθέσει τη λειτουργία Door Lock στο Digital Home Key εντός του Samsung Wallet, το 2025.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στη βιωσιμότητα και συγκεκριμένα στη συνεργασία μεταξύ του SmartThings και της Kohler. Η Laura Kohler, Chief Sustainable Living Officer (ΗΠΑ) της Kohler, ανέβηκε στη σκηνή μαζί με τον Jaeyeon Jung, Executive Vice President και επικεφαλής του SmartThings, για να μοιραστούν πώς η νέα ενσωμάτωση θα βοηθήσει τους χρήστες να παρακολουθούν και να μειώνουν την κατανάλωση νερού με έξυπνες κεφαλές ντους και βρύσες.

Ο Tobin Richardson, Επικεφαλής της Connectivity Standards Alliance (CSA), ανακοίνωσε εικονικά ότι το Samsung SmartThings ήταν η πρώτη υπηρεσία που υιοθέτησε το πρότυπο Matter 1.3 , διαδραματίζοντας καθοριστικό ρόλο στη συνεχή υποστήριξη και επέκταση του οικοσυστήματος Matter.

Επίσης, η Samsung παρουσίασε την διασύνδεση μεταξύ του SmartThings και του Samsung Health. Ο Girish Naganathan, CTO της εταιρείας συστημάτων συνεχούς παρακολούθησης γλυκόζης (CGM) Dexcom, ανέβηκε στη σκηνή μαζί με τη Samsung για να συζητήσουν το κοινό όραμα των εταιρειών για πιο εξατομικευμένη και άνετη διαχείριση της υγείας στο σπίτι, τόσο για τους χρήστες όσο και για τα αγαπημένα τους πρόσωπα.

Η ασφάλεια ως θεμέλιο της AI εποχής

Τέλος, η Samsung τόνισε για ακόμα μία φορά τη δέσμευσή της σε ισχυρά πρότυπα ασφαλείας και απορρήτου. Με το Samsung Knox, η εταιρεία συνεχίζει να επενδύει στην ενίσχυση της ασφάλειας, προκειμένου να διασφαλίσει ότι οι πιο πρόσφατες AI εμπειρίες δεν θα συνεπάγονται θυσίες στα προσωπικά δεδομένα. Το Knox Matrix, η λύση ασφαλείας πολλαπλών συσκευών που βασίζεται σε blockchain, θα επεκταθεί από κινητές συσκευές σε τηλεοράσεις και οικιακές συσκευές για την περαιτέρω ενίσχυση της ασφάλειας σε πολλαπλές συσκευές.

Επίσης, η Samsung έδωσε έμφαση στην επέκταση του Passkey, το οποίο θα έρθει στο Tizen, ξεκινώντας από τις τηλεοράσεις του 2025, το ψυγείο AI Family Hub™ και τις οικιακές συσκευές με AI Home. Το Passkey θα προσφέρει μεγαλύτερη ευκολία και ασφάλεια στους χρήστες, ενώ παράλληλα θα υποστηρίζει συνδέσεις μέσω προγράμματος περιήγησης ιστού, μέσω σάρωσης QR code από κινητό.

Κάθε μία από αυτές τις λειτουργίες διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη διατήρηση της ασφάλειας των χρηστών, στην υποστήριξη των προγραμματιστών και στην προσφορά συσκευών με τις πιο πρόσφατες καινοτομίες που βασίζονται που βασίζονται στο AI, για να αξιοποιήσουν στο έπακρο τη νέα εποχή αυτής της τεχνολογίας.

Η Samsung προσκαλεί προγραμματιστές, δημιουργούς περιεχομένου και συνεργάτες, μεταξύ άλλων, να συμπράξουν στη δέσμευσή της για ανοικτή καινοτομία και καλύτερες εμπειρίες που επιτρέπονται από τη συνδεσιμότητα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το SDC24, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα developer.samsung.com/sdc.