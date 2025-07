IFA 2025: Η Samsung θα παρουσιάσει τις τελευταίες εξελίξεις τεχνολογίας της εταιρείας

Η Samsung Electronics Co., Ltd. επιστρέφει στην IFA (Innovation for All), τη μεγαλύτερη εμπορική έκθεση ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης στην Ευρώπη, που θα πραγματοποιηθεί από τις 5 έως τις 9 Σεπτεμβρίου στο Βερολίνο. Για την 101η έκδοση της έκθεσης, η Samsung θα βρεθεί για άλλη μια φορά στο City Cube για να παρουσιάσει τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις της σε ένα παγκόσμιο κοινό.

Φέτος, η Samsung θα προσκαλέσει τους επισκέπτες να εξερευνήσουν το όραμά της για το πώς η τεχνολογία ΑΙ διαμορφώνει τα σπίτια μας, τόσο σήμερα όσο και στο μέλλον. Οι επισκέπτες θα ανακαλύψουν πώς οι συσκευές κινητής, οι τηλεοράσεις, οι φορητοί υπολογιστές και οι οικιακές συσκευές της Samsung αξιοποιούν τη δύναμη της Τεχνητής Νοημοσύνης για να βελτιώσουν την καθημερινότητα.

Στις 4 Σεπτεμβρίου, πριν ανοίξει ο εκθεσιακός χώρος, η Samsung θα ανέβει στη σκηνή για την ετήσια Συνέντευξη Τύπου, παρουσιάζοντας μια συναρπαστική σειρά προϊόντων τεχνολογίας και smart υπηρεσιών. Η Συνέντευξη Τύπου θα αναδείξει την μετασχηματιστική δυνατότητα της τεχνητής νοημοσύνης, τονίζοντας πώς τα προϊόντα της Samsung, που υποστηρίζονται από τεχνολογία ΑΙ και από το οικοσύστημα SmartThings, συνεργάζονται εκπληκτικά για να απλοποιήσουν την καθημερινή ζωή.

Ομιλητές από διάφορους τομείς της Samsung και των συνεργατών της θα ανέβουν στη σκηνή, μοιράζοντας τις γνώσεις τους για τη νέα σειρά προϊόντων της Samsung και πώς η τεχνολογία της μπορεί να κάνει τη ζωή στο σπίτι πιο αποδοτική και ευχάριστη. Στη συνέχεια, οι καλεσμένοι θα προσκληθούν να εξερευνήσουν τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις της Samsung στον διαδραστικό και καθηλωτικό χώρο, πριν αυτός ανοίξει για το κοινό την επόμενη ημέρα.