Η Samsung Electronics λαμβάνει πιστοποίηση EU RED

Η Samsung Electronics Co., Ltd. ανακοίνωσε ότι τα τελευταία μοντέλα τηλεοράσεων, monitors και εμπορικών οθονών της έχουν αξιολογηθεί τεχνικά για συμμόρφωσή τους με την Οδηγία Ραδιοεξοπλισμού (Radio Equipment Directive - RED) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των ενημερωμένων απαιτήσεων κυβερνοασφάλειας που τέθηκαν σε ισχύ την 1η Αυγούστου 2025.

«Με την αυξανόμενη έμφαση στην ασφάλεια στον κλάδο, ενισχύουμε τα χαρακτηριστικά ασφαλείας για να παραμένουμε μπροστά από αυτή την εξελισσόμενη τάση», δήλωσε ο Taeyong Son, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του Τμήματος Visual Display στη Samsung Electronics. «Επιπλέον, ο στόχος μας είναι να εισάγουμε καινοτομίες με προηγμένη ασφάλεια και τεχνολογία, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη των πελατών στις λύσεις μας».

Η Οδηγία RED της Ε.Ε., που δημιουργήθηκε το 2016, καθορίζει τις βασικές απαιτήσεις για την ασφάλεια, τη συμβατότητα με ηλεκτρομαγνητικά πεδία και την αποδοτική χρήση φάσματος από προϊόντα με δυνατότητα ασύρματης συνδεσιμότητας. Στο πλαίσιο της RED, το 2022, η Ε.Ε. ανακοίνωσε επιπρόσθετους κανόνες κυβερνοασφάλειας για τη βελτίωση της προστασίας έναντι απειλών δικτύου, τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων και τη μείωση του κινδύνου απάτης. Αυτές οι νέες διατάξεις είναι υποχρεωτικές από τον Αύγουστο του 2025.

Η αξιολόγηση της TÜV SÜD καλύπτει ολόκληρη τη γκάμα οθονών της Samsung για το 2024 και το 2025, για την ευρωπαϊκή αγορά, συμπεριλαμβανομένων τηλεοράσεων, οθονών, ψηφιακής σήμανσης και Color E-Paper.

Το 2024, η ιδιόκτητη κρυπτογραφική μονάδα της εταιρείας: Samsung CryptoCore, έλαβε την πιστοποίηση FIPS 140-3 από το Εθνικό Ινστιτούτο Προτύπων και Τεχνολογίας των ΗΠΑ (NIST). Από το 2025, η Samsung CryptoCore έχει ενσωματωθεί στο Tizen OS, το λειτουργικό σύστημα που τροφοδοτεί τις έξυπνες τηλεοράσεις της Samsung, για να ενισχύσει την προστασία σε βασικές γραμμές προϊόντων, όπως οι τηλεοράσεις, οι οθόνες και οι λύσεις ψηφιακή σήμανσης.

Επιπλέον, οι Samsung Smart TV είναι εξοπλισμένες με την πλατφόρμα ασφαλείας Samsung Knox, η οποία λαμβάνει ετησίως την πιστοποίηση Common Criteria (CC) από το 2015