Samsung One UI 8: Επεκτείνεται η διαθεσίμοτητα της beta έκδοσης σε περισσότερες Galaxy συσκευές

Η Samsung Electronics Co., Ltd. ανακοίνωσε την επέκταση του beta προγράμματος του One UI 8, που είναι ήδη σε ισχύ, σε περισσότερες συσκευές Galaxy. Αρχικά, το πρόγραμμα beta του One UI 8, το οποίο παρουσιάστηκε με τη σειρά Galaxy S25 τον Μάιο, θα επεκταθεί και στις σειρές Galaxy S24, Galaxy Z Fold6 και Galaxy Z Flip6, ξεκινώντας στα μέσα Αυγούστου από την Κορέα, τις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ινδία.

Από το Σεπτέμβριο, το πρόγραμμα θα είναι διαθέσιμο σε ακόμα περισσότερες συσκευές, συμπεριλαμβανομένων των Galaxy S23, Z Fold5, Z Flip5, A36 5G, A55 5G, A35 5G και A54. Οι χρήστες μπορούν να εγγραφούν στο πρόγραμμα beta, μέσω της εφαρμογής Samsung Members.

Το One UI 8 προσφέρει έξυπνες, προσωπικές AI εμπειρίες που κατανοούν το περιβάλλον των χρηστών και υποστηρίζουν πιο φυσικές αλληλεπιδράσεις μαζί τους. Το Galaxy One UI 8 έχει σχεδιαστεί για να συμπληρώνει διαφορετικούς παράγοντες μορφής, να ενισχύει την παραγωγικότητα και την αποδοτικότητα των χρηστών, προσφέροντάς τους εξατομικευμένες προτάσεις, ακόμα και προτού εκείνοι τις χρειαστούν.

Το Σεπτέμβριο, η Samsung θα κυκλοφορήσει την επίσημη έκδοση του One UI, ενσωματώνοντας πολύτιμα σχόλια από τους συμμετέχοντες του beta προγράμματος. Η ενημέρωση θα ξεκινήσει από τη σειρά Galaxy S25 και θα προχωρήσει σταδιακά και σε άλλες επιλεγμένες συσκευές. Επιπλέον, μέσα στο έτος, το One UI 8 Watch θα επεκταθεί σε περισσότερα μοντέλα Galaxy Watch, πέραν της σειράς Galaxy Watch8, προκειμένου να παρακινήσει τους χρήστες να ελέγχουν την φυσική τους κατάσταση και την ευεξία, μέσα από μία πιο εκλεπτυσμένη και διαισθητική διεπαφή smartwatch, για ένα ευρύτερο φάσμα χρηστών.