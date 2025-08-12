Η Samsung Electronics κατακτά την πρώτη θέση στο AI Cyber Challenge

Η Samsung Electronics Co. Ltd., ανακοίνωσε την κατάκτηση της πρώτης θέσης στους τελικούς του AI Cyber Challenge (AIxCC) που διεξήχθη στις 8 Αυγούστου στο Λας Βέγκας. Ο αναγνωρισμένος διαγωνισμός AI Cyber Challenge διοργανώνεται από την Υπηρεσία Προηγμένων Αμυντικών Ερευνητικών Προγραμμάτων (DARPA), ένα ινστιτούτο έρευνας και ανάπτυξης του Υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ. Οι τελικοί έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια του DEF CON 33, μιας μεγάλης διάσκεψης για το hacking και την ασφάλεια, με συμμετέχοντες πανεπιστήμια, ερευνητικά ιδρύματα και πολυεθνικές εταιρείες τεχνολογίας από διάφορες χώρες.

Η Samsung συμμετείχε στο διαγωνισμό ως Team Atlanta, μια κοινή ομάδα με επικεφαλής τη Samsung Research, το προηγμένο ερευνητικό ινστιτούτο του τμήματος Device eXperience (DX), σε συνεργασία με ειδικούς ασφαλείας από κορυφαία πανεπιστήμια, συμπεριλαμβανομένου του Georgia Institute of Technology (Georgia Tech), του Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) και του Pohang University of Science and Technology (POSTECH). Πέρσι, στους ημιτελικούς του διαγωνισμού - ο οποίος ξεκίνησε το 2023 - συμμετείχαν σαράντα δύο ομάδες, με μόνο επτά να προχωρούν στους φετινού τελικούς.

«Η Samsung Electronics κατάφερε να έχει σημαντικά αποτελέσματα επιδεικνύοντας τις δυνατότητές της στην τεχνολογία ασφαλείας που βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη, μέσα από έναν παγκόσμιο διαγωνισμό τεχνολογίας ασφαλείας», δήλωσε ο Taesoo Kim, Αντιπρόεδρος της Samsung Research, ο οποίος ηγήθηκε της Team Atlanta. «Θα συνεχίσουμε να επεκτείνουμε τη συνεργασία με παγκόσμιους ειδικούς ασφαλείας για να προωθήσουμε περαιτέρω την τεχνολογική επάρκεια της Samsung Electronics στον τομέα της ασφάλειας».

Η Team Atlanta προχώρησε στους τελικούς με εξαιρετικές τεχνικές δυνατότητες, όντας ο μοναδικός συμμετέχοντας που ανίχνευσε μια ακούσια ευπάθεια – και όχι ένα ελάττωμα που είχε τεθεί για τον διαγωνισμό – στους ημιτελικούς και για άλλη μία φορά απέδειξε τις διεθνούς κλάσης δυνατότητες που διαθέτει στην τεχνολογία ασφαλείας. Οι τελικοί αξιολόγησαν την ικανότητα κάθε ομάδας να αναλύει ευπάθειες στον πηγαίο κώδικα και να εφαρμόζει ενημερώσεις στον κώδικα ασφαλείας, χρησιμοποιώντας αποκλειστικά τεχνολογίες ασφαλείας που υποστηρίζονται από τεχνητή νοημοσύνη, χωρίς καμία ανθρώπινη παρέμβαση.

Επιδεικνύοντας κορυφαία τεχνογνωσία με ακριβή και εξελιγμένη τεχνολογία AI ασφάλειας, η Team Atlanta κέρδισε την πρώτη θέση και έλαβε χρηματικό έπαθλο τεσσάρων εκατομμυρίων ευρώ. Βασισμένη στην επιτυχία της, η Samsung σχεδιάζει να αναπτύξει λύσεις ασφαλείας επόμενης γενιάς που να υποστηρίζονται από τεχνητή νοημοσύνη και οι οποίες να μπορούν να εντοπίζουν και να μετριάζουν αυτόνομα τις ευπάθειες ασφαλείας, επιτρέποντας τη συνεχή βελτίωσή της στα προϊόντα και τις υπηρεσίες