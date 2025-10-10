Επιστροφή στη Σελήνη: Η NASA ανακοινώνει την αποστολή Artemis II για το 2026

Μετά από περισσότερο από μισό αιώνα, ο άνθρωπος ετοιμάζεται να ξαναταξιδέψει στη Σελήνη. Η NASA ανακοίνωσε επίσημα ότι η επανδρωμένη αποστολή Artemis II, το δεύτερο κεφάλαιο του φιλόδοξου προγράμματος Artemis, έχει προγραμματιστεί να εκτοξευθεί τον Απρίλιο του 2026. Πρόκειται για ένα ιστορικό βήμα που σηματοδοτεί την επιστροφή της ανθρωπότητας στο φυσικό μας δορυφόρο, 54 χρόνια μετά την τελευταία αποστολή Apollo 17 του 1972.

Η Artemis II αποτελεί τη συνέχεια της επιτυχημένης Artemis I, που πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο του 2022 χωρίς πλήρωμα. Εκείνη η πτήση είχε σκοπό να δοκιμάσει την αξιοπιστία του νέου διαστημοπλοίου Orion και του υπερ-ισχυρού πυραύλου Space Launch System (SLS), θέτοντας τα θεμέλια για την επανδρωμένη εξερεύνηση του φεγγαριού. Η επιτυχία της πρώτης φάσης άνοιξε τον δρόμο για το επόμενο μεγάλο βήμα: την αποστολή ανθρώπων στη σεληνιακή τροχιά.

Στην ιστορική αυτή αποστολή θα συμμετέχουν τέσσερις αστροναύτες, προσεκτικά επιλεγμένοι και εκπαιδευμένοι για αυτή τη δύσκολη αποστολή. Ο Reid Wiseman, πρώην πιλότος του Αμερικανικού Ναυτικού και βετεράνος του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού, θα ηγηθεί της αποστολής ως διοικητής. Στο πλευρό του θα βρίσκεται ο Victor Glover, πιλότος με εμπειρία 168 ημερών στο διάστημα, η Christina Koch, που κατέχει το ρεκόρ για τη μεγαλύτερη παραμονή γυναίκας στο διάστημα (328 ημέρες), και ο Καναδός Jeremy Hansen, ο οποίος θα γράψει ιστορία ως ο πρώτος αστροναύτης της χώρας του που ταξιδεύει στη Σελήνη.

Η διάρκεια της αποστολής θα είναι δέκα ημέρες, κατά τις οποίες το πλήρωμα δεν θα προσεδαφιστεί στη σεληνιακή επιφάνεια, αλλά θα πραγματοποιήσει πτήση γύρω από τη Σελήνη. Ο βασικός στόχος είναι να ελεγχθούν όλα τα συστήματα του Orion με ανθρώπινη παρουσία, από την επικοινωνία και τη ναυσιπλοΐα έως την ασφάλεια και τις επιδόσεις του σκάφους σε πραγματικές συνθήκες διαστημικού ταξιδιού.

Πέρα από τα τεχνικά τεστ, η αποστολή έχει και σημαντική επιστημονική διάσταση. Οι ερευνητές θα παρακολουθούν στενά τις βιολογικές μεταβολές των αστροναυτών, αναλύοντας δείγματα αίματος πριν και μετά το ταξίδι. Τα δεδομένα αυτά θα προσφέρουν πολύτιμες πληροφορίες για τις επιπτώσεις της μικροβαρύτητας και της κοσμικής ακτινοβολίας στον ανθρώπινο οργανισμό — γνώσεις απαραίτητες για την προετοιμασία μελλοντικών, μακροχρόνιων αποστολών στο Διάστημα.

Η NASA βλέπει την Artemis II ως το τελευταίο μεγάλο βήμα πριν από την επανπροσγείωση ανθρώπων στη Σελήνη. Αν όλα εξελιχθούν σύμφωνα με το πρόγραμμα, το 2027 θα ακολουθήσει η Artemis III, η οποία θα επιχειρήσει την πρώτη σεληνιακή προσεδάφιση του 21ου αιώνα. Η αποστολή αυτή θα στοχεύσει στον νότιο πόλο της Σελήνης, μια περιοχή που δεν έχει εξερευνηθεί ποτέ από ανθρώπους και θεωρείται πλούσια σε αποθέματα πάγου νερού. Η εξερεύνηση αυτής της περιοχής είναι κρίσιμη, καθώς το νερό μπορεί να μετατραπεί σε οξυγόνο και καύσιμο — θεμέλια για μελλοντικές βάσεις στη Σελήνη και αποστολές προς τον Άρη.

Πέρα από τη συμβολική αξία της επιστροφής στη Σελήνη, η NASA επιδιώκει με το πρόγραμμα Artemis να δημιουργήσει μια μόνιμη, βιώσιμη παρουσία κοντά στο φεγγάρι. Το επόμενο μεγάλο στάδιο, η αποστολή Artemis IV, θα επικεντρωθεί στη μεταφορά αστροναυτών στον διαστημικό σταθμό Gateway, ο οποίος βρίσκεται υπό κατασκευή. Το Gateway θα λειτουργεί ως σεληνιακός διαστημικός κόμβος, προσφέροντας δυνατότητες ανεφοδιασμού, έρευνας και επικοινωνίας για αποστολές στη Σελήνη, αλλά και ως βάση εκκίνησης για μελλοντικές αποστολές στον κόκκινο πλανήτη.

Το project αυτό αποτελεί μια διεθνή συνεργασία μεταξύ της NASA, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA), του Καναδά και της Ιαπωνίας. Μαζί, οι εταίροι φιλοδοξούν να οικοδομήσουν μια νέα εποχή διαστημικής εξερεύνησης, όπου η Σελήνη θα λειτουργεί ως ενδιάμεσος σταθμός προς το απώτερο Διάστημα.

