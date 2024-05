Η Nintendo αποκάλυψε ότι το Switch ξεπέρασε τα 140 εκατομμύρια πωλήσεις, εδραιώνοντας ακόμη περισσότερο τη θέση του ως η δεύτερη σε πωλήσεις κονσόλα στην ιστορία της εταιρείας. Η είδηση αυτή έρχεται την ίδια στιγμή που o πρόεδρος της εταιρείας επιβεβαίωσε πωςι θα ανακοινώσει τον διάδοχο του Switch μέχρι τον Μάρτιο του 2025, πράγμα που σημαίνει ότι υπάρχει ακόμα λίγος χρόνος για να φτάσει το Switch την κονσόλα της Nintendo με τις περισσότερες πωλήσεις: το Nintendo DS.



Από την τελευταία κλήση για τα οικονομικά αποτελέσματα, το Switch έχει πουλήσει επιπλέον 1,96 εκατομμύρια τεμάχια, ανεβάζοντας το συνολικό του αριθμό στα 141,32 εκατ. Αυτό το κρατάει στη δεύτερη θέση, μόνο πίσω από τα 154,02 εκατομμύρια του Nintendo DS. Είναι πιθανό το Switch να ξεπεράσει το Nintendo DS, ειδικά αν σκεφτεί κανείς ότι το Switch πιθανότατα θα συνεχίσει να πουλάει ακόμα και όταν κυκλοφορήσει ο διάδοχός του, αλλά αυτό είναι ένα μεγάλο κενό 13 εκατομμυρίων μονάδων που πρέπει να καλυφθεί.



Σε άλλα ενδιαφέροντα στοιχεία από τα οικονομικά αποτελέσματα, το The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom έφτασε τα 20,28 εκατομμύρια πωλήσεις, το Super Mario Bros. Wonder πούλησε 11,96 εκατομμύρια, το Mario Kart 8 Deluxe άλλα 6,79 εκατομμύρια και το Pikmin 4 3,33 εκατομμύρια. Το οικονομικό έτος που έληξε με τον Μάρτιο του 2024 ήταν ισχυρό για τα παιχνίδια του Switch, καθώς πωλήθηκαν 163,95 εκατομμύρια αντίτυπα από το πρώτο έως το τρίτο τρίμηνο του οικονομικού έτους 2024. Ωστόσο, σε σύγκριση με τα ίδια τρίμηνα του περυσινού οικονομικού έτους, οι πωλήσεις είναι μειωμένες κατά 4,7%.



Όπως και να 'χει, αυτό που κρατάμε εμείς σαν τελικοί χρήστες είναι το γεγονός ότι υπάρχει η πρώτη επίσημη επιβεβαίωση για το Nintendo Switch 2 ή όπως αλλιώς μπορεί να λέγεται!