Επιτυχής επαναχρησιμοποίηση του πυραύλου New Glenn από την Blue Origin του Jeff Bezos

Σύνοψη

Πρώτη επιτυχής επαναχρησιμοποίηση του πυραύλου New Glenn από την Blue Origin.

Η αποστολή επιβεβαιώνει την αξιοπιστία των κινητήρων BE-4 έπειτα από πολλαπλές πυροδοτήσεις.

Ολοκλήρωση της πτήσης χωρίς καταγεγραμμένα τεχνικά προβλήματα στο στάδιο της ανάκτησης.

Άμεση ενίσχυση του ανταγωνισμού στην αγορά εκτοξεύσεων βαρέων φορτίων.

Θετικές προεκτάσεις για την ανάπτυξη του δορυφορικού δικτύου Amazon LEO.

Η Blue Origin ολοκλήρωσε με επιτυχία την πρώτη επαναχρησιμοποίηση του πρώτου σταδίου του πυραύλου βαρέως τύπου New Glenn. Το σκάφος, τροφοδοτούμενο από επτά κινητήρες BE-4, επέστρεψε και προσεδαφίστηκε με ασφάλεια στο ειδικά διαμορφωμένο πλοίο ανάκτησης, επιβεβαιώνοντας τη βιωσιμότητα του σχεδιασμού για λειτουργία πολλαπλών εκτοξεύσεων και προσφέροντας νέα δεδομένα στην αεροδιαστημική βιομηχανία.

Η συγκεκριμένη αποστολή αποτελεί το κρισιμότερο τεστ στην ιστορία της εταιρείας του Jeff Bezos, καθώς μεταβαίνει από τη θεωρητική ικανότητα επαναχρησιμοποίησης στην πρακτική εφαρμογή. Ο πύραυλος New Glenn σχεδιάστηκε εξαρχής με στόχο τη διεξαγωγή τουλάχιστον 25 πτήσεων ανά προωθητικό στάδιο. Το γεγονός ότι το πρώτο στάδιο άντεξε τις ακραίες θερμοδυναμικές καταπονήσεις της επανεισόδου στην ατμόσφαιρα και πυροδότησε ξανά τους κινητήρες του για ομαλή προσεδάφιση, πιστοποιεί την ανθεκτικότητα των υλικών κατασκευής.

Η καρδιά του συστήματος είναι οι επτά κινητήρες BE-4. Αντίθετα με τους παραδοσιακούς κινητήρες που χρησιμοποιούν κηροζίνη (RP-1), οι BE-4 καταναλώνουν υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG) και υγρό οξυγόνο (LOX). Η επιλογή του LNG δεν είναι τυχαία. Η καθαρή καύση του φυσικού αερίου ελαχιστοποιεί την παραγωγή αιθάλης στο εσωτερικό του κινητήρα, μειώνοντας δραματικά τον χρόνο και το κόστος συντήρησης μεταξύ των πτήσεων. Τα δεδομένα από τη συγκεκριμένη πτήση δείχνουν ότι η φθορά στους στροβιλοαντλητές και στους θαλάμους καύσης παρέμεινε εντός των αυστηρών προβλέψεων της εταιρείας.

Διαδικασία επανεισόδου και ανάκτησης

Η ανάκτηση ενός πυραύλου ύψους σχεδόν 98 μέτρων απαιτεί κορυφαία συστήματα πλοήγησης και ελέγχου. Κατά την κάθοδο, ο New Glenn βασίζεται σε εκτεταμένα πτερύγια ελέγχου για τη σταθεροποίηση και την καθοδήγηση της πορείας του. Η χρήση αυτόνομων αλγορίθμων που υπολογίζουν σε πραγματικό χρόνο την ταχύτητα των ανέμων, την ταχύτητα καθόδου και τη θέση του πλοίου ανάκτησης στον ωκεανό, οδήγησε στην ακριβή τοποθέτηση του πρώτου σταδίου στο κέντρο της πλατφόρμας. Το σύστημα αναδίπλωσης των ποδιών προσεδάφισης λειτούργησε άψογα, απορροφώντας την κινητική ενέργεια της επαφής χωρίς να προκληθεί ζημιά στο κεντρικό σώμα του πυραύλου.

Οικονομικές και γεωπολιτικές προεκτάσεις

Η μετάβαση σε πλήρως επαναχρησιμοποιήσιμα πρώτα στάδια μειώνει κάθετα το κόστος ανά κιλό ωφέλιμου φορτίου (payload) σε Χαμηλή Γήινη Τροχιά (LEO) και Γεωστατική Τροχιά Μεταφοράς (GTO). Ο New Glenn έχει την ικανότητα να μεταφέρει 45 τόνους σε LEO και 13 τόνους σε GTO.

Για την ευρωπαϊκή και κατ' επέκταση την ελληνική αγορά, η εξέλιξη αυτή έχει άμεσο αντίκτυπο στον τομέα των τηλεπικοινωνιών. Η μείωση του κόστους εκτόξευσης διευκολύνει την ανάπτυξη δορυφορικών αστερισμών. Η Blue Origin έχει ήδη συμβόλαια για την εκτόξευση μεγάλου μέρους του δορυφορικού δικτύου Amazon LEO. Η ταχύτερη και φθηνότερη ανάπτυξη αυτού του δικτύου αναμένεται να φέρει ισχυρό ανταγωνισμό στην παροχή δορυφορικού internet, οδηγώντας πιθανότατα σε μειώσεις τιμών για τους τελικούς καταναλωτές και τις επιχειρήσεις σε απομακρυσμένες περιοχές της Ελλάδας, πιέζοντας τον υφιστάμενο ανταγωνισμό από το Starlink.

Η δημιουργία σταθερού ρυθμού εκτοξεύσεων είναι το επόμενο μεγάλο στοίχημα για την Blue Origin. Η επιτυχής δεύτερη πτήση του ίδιου πυραύλου υποδεικνύει ότι η αλυσίδα εφοδιασμού, οι διαδικασίες ελέγχου ποιότητας και οι εγκαταστάσεις στο Ακρωτήριο Κανάβεραλ λειτουργούν με συνοχή. Οι καθυστερήσεις που χαρακτήρισαν τα προηγούμενα χρόνια την ανάπτυξη του κινητήρα BE-4 φαίνεται να έχουν ξεπεραστεί οριστικά.

Επιπλέον, η κατασκευή του τεράστιου καλύμματος φορτίου διαμέτρου 7 μέτρων προσφέρει διπλάσιο διαθέσιμο όγκο σε σύγκριση με τους ανταγωνιστές, επιτρέποντας την εκτόξευση μεγαλύτερων και πιο περίπλοκων δορυφόρων ή διαστημικών σταθμών.

Με τη ματιά του Techgear

Η επιβεβαίωση της επαναχρησιμοποίησης του New Glenn μεταβάλλει τη δομή της αγοράς διαστημικών πτήσεων. Για χρόνια, η βιομηχανία ανέμενε να δει αν η προσέγγιση της Blue Origin —η οποία χαρακτηρίζεται από εξαιρετικά αργή, μεθοδική ανάπτυξη με στόχο την τελειοποίηση πριν την πτήση— θα απέδιδε. Η ομαλή ολοκλήρωση της αποστολής δικαιώνει την τεχνική επιλογή της χρήσης υγροποιημένου φυσικού αερίου και την επιμονή στον αυστηρό ποιοτικό έλεγχο.

Από τεχνολογικής σκοπιάς, η απουσία σημαντικών φθορών στους κινητήρες BE-4 μετά από πολλαπλές πυροδοτήσεις αποτελεί επίτευγμα μηχανικής υλικών. Η αγορά δεν εξαρτάται πλέον από έναν μόνο πάροχο για βαριές, οικονομικές και επαναχρησιμοποιήσιμες εκτοξεύσεις. Η είσοδος του New Glenn σε κανονικό ρυθμό πτήσεων θα επιταχύνει τη διαστημική οικονομία, θα ρίξει το κόστος πρόσβασης στο Διάστημα και θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για ταχύτερη ανάπτυξη υποδομών, από τις τηλεπικοινωνίες επόμενης γενιάς μέχρι τις επιστημονικές αποστολές στο ηλιακό μας σύστημα. Ο ανταγωνισμός λειτουργεί πάντα υπέρ της καινοτομίας.