Amazon LEO: Ξεκινά στα μέσα του 2026 το δορυφορικό δίκτυο που απειλεί την κυριαρχία του Starlink

Σύνοψη

Μετονομασία και Πρεμιέρα: Το γνωστό Project Kuiper μετονομάζεται επίσημα σε Amazon LEO, με την εμπορική του λειτουργία να ξεκινά στα μέσα του 2026.

Η Amazon διαθέτει ήδη περισσότερους από 200 δορυφόρους σε χαμηλή τροχιά, αποτελώντας το τρίτο μεγαλύτερο ενεργό δορυφορικό δίκτυο παγκοσμίως, με τελικό στόχο τους 3.236 δορυφόρους.

Τα επίσημα στοιχεία υπόσχονται έως και 8 φορές υψηλότερες ταχύτητες upload και διπλάσιες ταχύτητες download σε σύγκριση με τις υπάρχουσες ανταγωνιστικές λύσεις.

Η Delta Airlines αποτελεί τον πρώτο μεγάλο στρατηγικό πελάτη, με σχέδιο εξοπλισμού 500 αεροσκαφών με Wi-Fi μέσω του Amazon LEO έως το 2028.

Έντονες συζητήσεις για την εξαγορά της Globalstar ενισχύουν περαιτέρω τη θέση της Amazon απέναντι στη SpaceX.

Η είσοδος της Amazon LEO αναμένεται να μειώσει το κόστος του δορυφορικού διαδικτύου στην Ελλάδα, προσφέροντας κρίσιμες ταχύτητες uplink για επαγγελματίες σε απομακρυσμένες περιοχές.

Η αγορά του δορυφορικού διαδικτύου εισέρχεται σε φάση ριζικής αναδιάρθρωσης. Η ετήσια επιστολή του CEO της Amazon, Andy Jassy, προς τους μετόχους για το 2025 –η οποία δημοσιεύτηκε στις 9 Απριλίου 2026– επιβεβαιώνει την επιθετική στρατηγική της εταιρείας στον τομέα των τηλεπικοινωνιών. Το πειραματικό στάδιο του Project Kuiper ανήκει πλέον στο παρελθόν. Η Amazon ανακοίνωσε επίσημα τη μετονομασία του σε Amazon LEO (Low Earth Orbit), ορίζοντας την έναρξη της εμπορικής του λειτουργίας στα μέσα του 2026. Η κίνηση αυτή, υποστηριζόμενη από τις κεφαλαιουχικές δαπάνες ρεκόρ των 200 δισεκατομμυρίων δολαρίων που έχει προγραμματίσει η εταιρεία, τοποθετεί την Amazon ως τον πρώτο άμεσο και κεφαλαιακά ισοδύναμο ανταγωνιστή του Starlink της SpaceX.

Το Amazon LEO είναι το ιδιόκτητο δίκτυο δορυφορικού διαδικτύου χαμηλής τροχιάς της Amazon, σχεδιασμένο να παρέχει ευρυζωνική σύνδεση παγκόσμιας κάλυψης. Η πλήρης εμπορική λειτουργία του έχει προγραμματιστεί για τα μέσα του 2026. Αυτή τη στιγμή, η Amazon διαθέτει πάνω από 200 ενεργούς δορυφόρους στο διάστημα, προσφέροντας διπλάσιες ταχύτητες λήψης και 6 έως 8 φορές ταχύτερη αποστολή δεδομένων σε σχέση με τα υφιστάμενα καταναλωτικά δορυφορικά δίκτυα.

Η κατασκευή ενός βιώσιμου αστερισμού χαμηλής τροχιάς απαιτεί τεράστια κεφάλαια, υποδομές εκτοξεύσεων και επίγεια δίκτυα. Ο Jassy κατέστησε σαφές ότι το Amazon LEO δεν αποτελεί ένα απομονωμένο προϊόν, αλλά τη φυσική επέκταση του Amazon Web Services (AWS) στο διάστημα. Η απευθείας διασύνδεση των δορυφόρων με τα κέντρα δεδομένων του AWS ελαχιστοποιεί τις καθυστερήσεις, καθιστώντας το δίκτυο ιδανικό για επιχειρησιακή χρήση, edge computing και μεταφορά δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης σε πραγματικό χρόνο.

Η σύγκριση με το Starlink είναι αναπόφευκτη. Ενώ η εταιρεία του Elon Musk απολαμβάνει το πλεονέκτημα του πρωτοπόρου και της καθετοποιημένης διαδικασίας εκτοξεύσεων μέσω των πυραύλων Falcon 9, η Amazon επενδύει στη βελτιστοποίηση της αρχιτεκτονικής. Η υπόσχεση για έξι έως οκτώ φορές ταχύτερο uplink επιλύει ένα από τα σημαντικότερα μειονεκτήματα του σημερινού δορυφορικού internet. Επιπλέον, οι αναφορές του οικονομικού Τύπου περί προχωρημένων συζητήσεων για την εξαγορά της Globalstar από την Amazon καταδεικνύουν την πρόθεση της διοίκησης να αποκτήσει άμεσα επιπλέον φάσμα συχνοτήτων και τεχνογνωσία, θωρακίζοντας νομικά και λειτουργικά το Amazon LEO.

Αντί να στοχεύσει αποκλειστικά στους μεμονωμένους καταναλωτές από την πρώτη ημέρα, το Amazon LEO εστιάζει στην εξασφάλιση μαζικών, μακροπρόθεσμων συμβολαίων B2B (Business-to-Business) και G2G (Government-to-Government). Αυτή η στρατηγική επιλογή εξασφαλίζει την άμεση απόσβεση μέρους των υψηλών κεφαλαιουχικών δαπανών.

Η πρώτη μεγάλη επιβεβαίωση αυτής της τακτικής είναι η συμφωνία με τη Delta Airlines, την αεροπορική εταιρεία με τα υψηλότερα έσοδα παγκοσμίως. Η Delta επέλεξε το Amazon LEO για να τροφοδοτήσει το Wi-Fi των επιβατών της, με το πρόγραμμα εγκατάστασης να αφορά 500 αεροσκάφη μέχρι το 2028. Η παροχή ευρυζωνικού διαδικτύου σε κινούμενα οχήματα μεγάλου υψομέτρου αποτελεί την απόλυτη δοκιμασία για τις κεραίες και την ικανότητα ομαλής μετάβασης του σήματος μεταξύ των δορυφόρων. Η επιτυχία σε αυτόν τον τομέα αποτελεί εγγύηση αξιοπιστίας για τη μετέπειτα διάθεση του προϊόντος στη λιανική αγορά.

Με τη ματιά του Techgear

Για τον Έλληνα καταναλωτή, η εμπορική διάθεση του Amazon LEO στα μέσα του 2026 μεταβάλλει δραστικά τα δεδομένα συνδεσιμότητας. Μέχρι σήμερα, το Starlink έχει καθιερωθεί ως η de facto επιλογή για τους κατοίκους απομακρυσμένων νησιών, ορεινών χωριών και για τους ψηφιακούς νομάδες που δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια. Η μονοπωλιακή αυτή θέση της SpaceX διατηρεί το κόστος συνδρομής σταθερό στα 40 ευρώ μηνιαίως, συν το κόστος του απαραίτητου εξοπλισμού.

Η ρητή δέσμευση του Andy Jassy ότι το Amazon LEO θα προσφέρει χαμηλότερο κόστος σε σχέση με τις εναλλακτικές λύσεις, πυροδοτεί άμεσα έναν πόλεμο τιμών. Εκτιμούμε πως η Amazon θα επιδοτήσει επιθετικά το κόστος της τερματικής συσκευής προκειμένου να αποκτήσει γρήγορα μερίδιο αγοράς.

Το πιο κρίσιμο τεχνικό χαρακτηριστικό, ωστόσο, είναι η έμφαση στο uplink. Η αρχιτεκτονική του τοπικού δικτύου οπτικών ινών στην Ελλάδα (FTTH) εξακολουθεί να πάσχει από ασύμμετρες ταχύτητες, περιορίζοντας δραματικά το upload. Το γεγονός ότι το Amazon LEO υπόσχεται πολλαπλάσιες ταχύτητες αποστολής δεδομένων το καθιστά ένα εργαλείο απολύτως απαραίτητο για επαγγελματίες δημιουργούς περιεχομένου, μηχανικούς και εταιρείες παραγωγής που επιχειρούν εκτός των μεγάλων αστικών κέντρων της χώρας.

Η άμεση ενοποίηση του Amazon LEO με το AWS σημαίνει πως μια εταιρεία στην απομακρυσμένη Κρήτη ή την Ήπειρο θα μπορεί να δημιουργεί αντίγραφα ασφαλείας στο cloud με την ίδια ταχύτητα και ασφάλεια σαν να διέθετε οπτική ίνα απευθείας συνδεδεμένη με τα data centers της Φρανκφούρτης.

Το 2026 θα αποτελέσει το έτος όπου το δορυφορικό διαδίκτυο παύει να είναι η «λύση ανάγκης» και μετατρέπεται σε υποδομή πρώτης γραμμής.