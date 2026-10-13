Έρευνα: Οι χάκερ εκμεταλλεύονται την επίσημη ταυτοποίηση της Microsoft για υποκλοπές

Σύνοψη

Η Kaspersky ανακάλυψε μια νέα, εξελιγμένη εκστρατεία phishing που εκμεταλλεύεται τις νόμιμες υπηρεσίες και το σύστημα ταυτοποίησης της Microsoft.

Από την 1η Αυγούστου έως τις 18 Σεπτεμβρίου, οι λύσεις της εταιρείας κυβερνοασφάλειας μπλόκαραν περισσότερα από 31.000 email που έφεραν κακόβουλους συνδέσμους.

Οι κυβερνοεγκληματίες χρησιμοποιούν το κέντρο διαχείρισης Microsoft Entra για να δημιουργήσουν κακόβουλα URI ανακατεύθυνσης, οδηγώντας τα θύματα σε ιστοσελίδες υποκλοπής.

Οι δράστες καταφέρνουν να ενσωματώσουν τα παραπλανητικά τους μηνύματα μέσα σε επίσημα email επαλήθευσης κωδικού της Microsoft, προσθέτοντας τα email των θυμάτων ως εφεδρικές διευθύνσεις.

Οι ερευνητές της Kaspersky έφεραν στο φως μια εξαιρετικά μεθοδική και τεχνικά προηγμένη εκστρατεία ηλεκτρονικής απάτης, κατά την οποία οι επιτιθέμενοι καταφέρνουν να παρακάμπτουν τα παραδοσιακά φίλτρα ασφαλείας αξιοποιώντας τις ίδιες τις υποδομές της Microsoft. Μέσω της χρήσης συνδέσμων που παραπέμπουν αρχικά σε απόλυτα νόμιμες και πιστοποιημένες υπηρεσίες του αμερικανικού τεχνολογικού κολοσσού, οι δράστες ανακατευθύνουν τους ανυποψίαστους χρήστες σε προσεκτικά σχεδιασμένες ψεύτικες ιστοσελίδες.

Ο απώτερος σκοπός αυτών των ενεργειών εστιάζεται είτε στην απευθείας υποκλοπή ευαίσθητων προσωπικών και εταιρικών δεδομένων, είτε στην άμεση παρακίνηση των χρηστών να κατεβάσουν και να εγκαταστήσουν συγκαλυμμένο κακόβουλο λογισμικό στις συσκευές τους. Η κλίμακα της συγκεκριμένης απειλής αποτυπώνεται ξεκάθαρα στα δεδομένα που δημοσιεύθηκαν, καθώς από την 1η Αυγούστου έως τις 18 Σεπτεμβρίου, τα συστήματα προστασίας της Kaspersky εντόπισαν και απέκλεισαν επιτυχώς περισσότερα από 31.000 emails που βασίζονταν σε αυτήν ακριβώς τη μέθοδο εξαπάτησης.

Νωρίτερα μέσα στη χρονιά, η Kaspersky είχε ήδη κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου σχετικά με μια παρόμοιας φιλοσοφίας εκστρατεία phishing, επισημαίνοντας τον τρόπο με τον οποίο οι επιτιθέμενοι στόχευαν τον μηχανισμό ταυτοποίησης της Microsoft. Η πλέον πρόσφατη ανάλυση των ειδικών ερευνητών της Kaspersky έρχεται να επιβεβαιώσει την ικανότητα των κυβερνοεγκληματιών να προσαρμόζονται ταχύτατα, αποκαλύπτοντας νέους, διαφοροποιημένους τρόπους αξιοποίησης της ίδιας υποκείμενης τεχνολογίας για την παραπλάνηση του κοινού. Οι δράστες αποστέλλουν πλέον μαζικά email τα οποία παρουσιάζουν την όψη και τη δομή επίσημων εταιρικών επικοινωνιών της Microsoft, καλώντας τους παραλήπτες με επιτακτικό ύφος είτε να προχωρήσουν στην άμεση επικαιροποίηση των στοιχείων σύνδεσής τους στις υπηρεσίες, είτε να προχωρήσουν στην ηλεκτρονική υπογραφή υποτιθέμενων σημαντικών εγγράφων.

Ο μηχανισμός εκμετάλλευσης του Microsoft Entra

Για να επιτύχουν την αδιόρατη ανακατεύθυνση των χρηστών χωρίς να εγείρουν υποψίες στα συστήματα ανίχνευσης, οι επιτιθέμενοι ακολουθούν μια δομημένη διαδικασία που ξεκινά με τη δημιουργία ενός απλού λογαριασμού Microsoft. Αμέσως μετά την εγγραφή τους, αποκτούν πρόσβαση στο κέντρο διαχείρισης Microsoft Entra, το οποίο αποτελεί την καρδιά της διαχείρισης ταυτοτήτων και πρόσβασης για τις επιχειρηματικές υπηρεσίες της εταιρείας. Εκεί, μεταβαίνουν στην ενότητα που αφορά την καταχώριση εφαρμογών και προχωρούν στη δημιουργία μιας νέας, εικονικής εφαρμογής.

Το κρίσιμο σημείο αυτής της διαδικασίας εντοπίζεται στη δυνατότητα που παρέχει η ίδια η υπηρεσία κατά την καταχώριση, επιτρέποντας στον διαχειριστή να ορίσει ένα URI ανακατεύθυνσης (Uniform Resource Identifier). Το συγκεκριμένο πεδίο καθορίζει ουσιαστικά την ακριβή διαδικτυακή διεύθυνση στην οποία ο server ταυτοποίησης του Microsoft Entra θα δρομολογήσει αυτόματα τον χρήστη αμέσως μετά την ολοκλήρωση της επιτυχούς εξουσιοδότησής του στο σύστημα. Εκμεταλλευόμενοι αυτή τη λειτουργικότητα, οι επιτιθέμενοι εισάγουν στο πεδίο τον σύνδεσμο που οδηγεί κατευθείαν στον δικό τους, πλήρως ελεγχόμενο κακόβουλο ιστότοπο.

Η επόμενη φάση της επίθεσης περιλαμβάνει τη μαζική αποστολή των στοχευμένων emails. Τα μηνύματα αυτά περιέχουν συνδέσμους ανακατεύθυνσης οι οποίοι ανήκουν στη Microsoft και ως εκ τούτου φέρουν την πλήρη αξιοπιστία του domain της εταιρείας, ενώ ταυτόχρονα ενσωματώνουν με τεχνικό τρόπο τόσο το αναγνωριστικό της καταχωρισμένης εφαρμογής (Application ID) όσο και το παραποιημένο URI ανακατεύθυνσης που οι ίδιοι έχουν ορίσει προηγουμένως.

Μέσω αυτής της περίπλοκης διαδρομής, όταν τα ανυποψίαστα θύματα κάνουν κλικ στον φαινομενικά ασφαλή σύνδεσμο που έλαβαν, ολοκληρώνουν την ταυτοποίηση στο επίσημο περιβάλλον και ακολούθως ανακατευθύνονται αυτόματα στον ιστότοπο των δραστών, ο οποίος έχει σχεδιαστεί με μοναδικό γνώμονα την απόσπαση των διαπιστευτηρίων τους ή τη μόλυνση των υπολογιστών τους.

Η ενσωμάτωση κακόβουλου περιεχομένου σε νόμιμες ειδοποιήσεις

Πέραν της μεθόδου των εφαρμογών, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι δράστες ανακάλυψαν έναν ακόμη πιο διεισδυτικό τρόπο για να μεταφέρουν τα κακόβουλα μηνύματά τους, ενσωματώνοντάς τα απευθείας μέσα στις καθόλα νόμιμες ειδοποιήσεις συστήματος που αποστέλλει η Microsoft. Προκειμένου να υλοποιήσουν αυτό το σχέδιο, εκτιμάται πως οι επιτιθέμενοι φροντίζουν αρχικά να αποκτήσουν πρόσβαση στις απαραίτητες λειτουργίες του Microsoft Entra είτε αγοράζοντας την πιο οικονομική διαθέσιμη άδεια χρήσης της πλατφόρμας, είτε απλώς ενεργοποιώντας μια δωρεάν δοκιμαστική περίοδο που τους παρέχει τα απαιτούμενα δικαιώματα διαχείρισης.

Η τεχνική τους υλοποίηση περιλαμβάνει την εισαγωγή ενός παραπλανητικού κειμένου απευθείας στο πεδίο ονόματος της σελίδας επισκόπησης (Overview) του διαχειριστικού περιβάλλοντος. Εν συνεχεία, προχωρούν στη δημιουργία πλήθους εικονικών χρηστών εντός της ενότητας Users, αξιοποιώντας πλασματικές διευθύνσεις email, ονόματα εμφάνισης και ισχυρούς κωδικούς πρόσβασης για να προσδώσουν αληθοφάνεια στα προφίλ. Το επόμενο βήμα απαιτεί τη σύνδεση τους στην επίσημη πύλη Microsoft My Account χρησιμοποιώντας τα νέα στοιχεία σύνδεσης που μόλις δημιούργησαν για έναν από αυτούς τους εικονικούς χρήστες. Μέσα από αυτό το περιβάλλον διαχείρισης προφίλ, προχωρούν στην προσθήκη της πραγματικής διεύθυνσης email του επιλεγμένου θύματος, δηλώνοντάς την στο σύστημα ως την εφεδρική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην οποία θα πρέπει να αποστέλλονται τα αυτοματοποιημένα μηνύματα για την επαναφορά του κωδικού πρόσβασης.

Το αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας είναι η αυτόματη δημιουργία και αποστολή ενός απολύτως γνήσιου email από τους servers της Microsoft προς το θύμα. Ο παραλήπτης λαμβάνει έναν έγκυρο κωδικό επαλήθευσης, τον οποίο φυσικά δεν είχε ζητήσει ποτέ, ωστόσο η πραγματική παγίδα κρύβεται στο γεγονός ότι το παραπλανητικό μήνυμα που είχαν συντάξει νωρίτερα οι απατεώνες εμφανίζεται πλέον ενσωματωμένο στο θέμα και στην υπογραφή αυτού του επίσημου email, προσδίδοντάς του μια επικίνδυνη επίφαση νομιμότητας.

Ο Andrey Kovtun, επικεφαλής της Ομάδας Προστασίας από Απειλές μέσω Email της Kaspersky, υπογραμμίζει τη σοβαρότητα της κατάστασης εξηγώντας πως η διακίνηση παραπλανητικών μηνυμάτων και συνδέσμων μέσω των πλέον επίσημων και εδραιωμένων υπηρεσιών προσδίδει στην απάτη ένα εξαιρετικά υψηλό επίπεδο αξιοπιστίας. Αυτή η τεχνική καθιστά τον εντοπισμό της επίθεσης δραματικά πιο δύσκολο για τον τελικό χρήστη, καθώς οι συνήθεις, οπτικές ενδείξεις μιας παραδοσιακής απόπειρας phishing απουσιάζουν πλήρως. Η αδυναμία αναγνώρισης της απειλής με γυμνό μάτι καθιστά επιβεβλημένη τη χρήση εξειδικευμένων εργαλείων ανάλυσης, με την εγκατάσταση λύσεων ασφάλειας που διαθέτουν προηγμένες δυνατότητες αυτόματης προστασίας από εξελιγμένες μορφές ηλεκτρονικού ψαρέματος να αποτελεί τη βασική σύσταση της εταιρείας.

Η θωράκιση των υποδομών, ειδικά στο εταιρικό περιβάλλον, απαιτεί την υιοθέτηση ολοκληρωμένων λύσεων, όπως το Kaspersky Security for Mail Server, το οποίο σχεδιάστηκε για να προστατεύει τις επιχειρήσεις από ένα εξαιρετικά ευρύ φάσμα προηγμένων απειλών που μεταδίδονται μέσω των επικοινωνιών email. Με την αξιοποίηση υπερσύγχρονων αλγορίθμων μηχανικής μάθησης και πολυεπίπεδων αμυντικών μηχανισμών, το συγκεκριμένο λογισμικό στοχεύει στην ουσιαστική ενίσχυση της ασφάλειας των εταιρικών διακομιστών απέναντι στο ραγδαία μεταβαλλόμενο τοπίο των ψηφιακών απειλών.

Αντίστοιχα, για τους μεμονωμένους οικιακούς χρήστες, πλατφόρμες όπως το Kaspersky Premium προσφέρουν ενσωματωμένες λειτουργίες προστασίας από επιθέσεις phishing, οι οποίες αναβαθμίζονται συνεχώς μέσω της χρήσης τεχνητής νοημοσύνης, συνδυάζοντας την ανάλυση συμπεριφοράς σε πραγματικό χρόνο με αξιόπιστα εργαλεία εντοπισμού διαρροών ευαίσθητων δεδομένων και πρόληψης κλοπής της ψηφιακής ταυτότητας.