Windows 11: Η Microsoft μετατρέπει την αναζήτηση σε πανίσχυρο AI agent

Σύνοψη

Η Microsoft ανασχεδιάζει πλήρως τη λειτουργία Αναζήτησης (Search) του Windows 11, μετατρέποντάς τη σε έναν κεντρικό AI κόμβο ελέγχου.

Η νέα πλατφόρμα επιτρέπει την εκτέλεση χιλιάδων εντολών συστήματος (π.χ. ενεργοποίηση Dark Mode, σίγαση, Bluetooth) απευθείας από τη γραμμή εργασιών.

Οι απαντήσεις του Copilot εμφανίζονται πλέον ενσωματωμένες (inline) στο πλαίσιο αναζήτησης, χωρίς να απαιτείται το άνοιγμα ξεχωριστής εφαρμογής.

Η μετάβαση στη νέα αρχιτεκτονική WinUI 3 προσφέρει δραματική αύξηση της ταχύτητας, μειωμένη κατανάλωση μνήμης και αντικαθιστά το παλιό μενού με μια γραμμική, ενιαία λίστα αποτελεσμάτων.

Η δοκιμαστική έκδοση είναι ήδη διαθέσιμη στο Experimental channel του προγράμματος Windows Insider (στην αγγλική γλώσσα), με την ευρύτερη κυκλοφορία να προγραμματίζεται για το φθινόπωρο.

Η αναδιαμόρφωση του λειτουργικού συστήματος της Microsoft περνάει σε ένα εντελώς νέο στάδιο ωρίμανσης, καθώς η εταιρεία ανακοίνωσε τον ριζικό ανασχεδιασμό της λειτουργίας Search για τους υπολογιστές με Windows 11, μετατρέποντάς τη ουσιαστικά σε έναν πανίσχυρο AI agent που κατοικεί μόνιμα στη γραμμή εργασιών.

Εκεί που οι προηγούμενες εκδόσεις περιόριζαν τον χρήστη σε απλές αναζητήσεις τοπικών αρχείων ή διαδικτυακών αποτελεσμάτων με αμφίβολη ακρίβεια, η νέα υλοποίηση αποτελεί έναν ολοκληρωμένο system composer που αναλαμβάνει να εκτελέσει χιλιάδες άμεσες ενέργειες ελέγχου του υπολογιστή, εξαλείφοντας την ανάγκη πλοήγησης σε δαιδαλώδη μενού ρυθμίσεων.

Η μετάβαση αυτή επιτυγχάνεται μέσω της προηγμένης αρχιτεκτονικής WinUI 3, η οποία όχι μόνο οπτικοποιεί τις απαντήσεις του Copilot χωρίς την ανάγκη εκκίνησης ανεξάρτητων εφαρμογών, αλλά ταυτόχρονα υπόσχεται εντυπωσιακά κέρδη στην ταχύτητα απόκρισης και δραματική μείωση της κατανάλωσης πόρων του συστήματος.

Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα Windows Insider έχουν ήδη αρχίσει να λαμβάνουν τις πρώτες δοκιμαστικές εκδόσεις μέσω του Experimental channel από τις 7 Οκτωβρίου 2026, ανοίγοντας τον δρόμο για την ευρύτερη κυκλοφορία που τοποθετείται χρονικά μέσα στο ερχόμενο φθινόπωρο.

Πώς η νέα αναζήτηση του Windows 11 λειτουργεί ως AI agent

Η νέα αναζήτηση του Windows 11 μετατρέπεται σε κεντρικό AI κόμβο ελέγχου μέσω της αρχιτεκτονικής WinUI 3 και της άμεσης ενσωμάτωσης του Copilot. Οι χρήστες μπορούν πλέον να πληκτρολογούν εκατοντάδες εντολές διαχείρισης συστήματος, όπως η ενεργοποίηση του Dark Mode ή του Bluetooth, απολαμβάνοντας ταχύτερους χρόνους απόκρισης και ενιαία λίστα αποτελεσμάτων.

Αρχιτεκτονική WinUI 3: Πλήρης επανασχεδιασμός που εγγυάται μηδενική καθυστέρηση και αισθητά χαμηλότερη χρήση μνήμης RAM συγκριτικά με την προηγούμενη υλοποίηση του εργαλείου.

Πλήρης επανασχεδιασμός που εγγυάται μηδενική καθυστέρηση και αισθητά χαμηλότερη χρήση μνήμης RAM συγκριτικά με την προηγούμενη υλοποίηση του εργαλείου. Inline Copilot: Οι παραγωγικές απαντήσεις της τεχνητής νοημοσύνης εμφανίζονται απευθείας στο πλαίσιο αναζήτησης, κρατώντας τον χρήστη στη ροή εργασίας του χωρίς να του αποσπούν την προσοχή.

Οι παραγωγικές απαντήσεις της τεχνητής νοημοσύνης εμφανίζονται απευθείας στο πλαίσιο αναζήτησης, κρατώντας τον χρήστη στη ροή εργασίας του χωρίς να του αποσπούν την προσοχή. Εντολές συστήματος: Υποστήριξη φυσικής γλώσσας για ρυθμίσεις συσκευής που καλύπτουν τον έλεγχο της οθόνης, του ήχου, των εφαρμογών και της συνδεσιμότητας.

Υποστήριξη φυσικής γλώσσας για ρυθμίσεις συσκευής που καλύπτουν τον έλεγχο της οθόνης, του ήχου, των εφαρμογών και της συνδεσιμότητας. Νέο περιβάλλον χρήστη: Αφαίρεση του ογκώδους preview υπέρ μιας καθαρής, γραμμικής λίστας αποτελεσμάτων που βελτιώνει την αναγνωσιμότητα και την ταξινόμηση των αρχείων.

Από την απλή εύρεση αρχείων στον πλήρη έλεγχο του συστήματος

Ο βασικός πυρήνας της νέας φιλοσοφίας που ακολουθεί η Microsoft εστιάζει στην ελαχιστοποίηση των βημάτων που απαιτούνται για την ολοκλήρωση μιας εργασίας, επιτρέποντας στους κατόχους Windows 11 να αλληλεπιδρούν με τον υπολογιστή τους χρησιμοποιώντας εντολές φυσικής γλώσσας μέσα στο κλασικό πεδίο αναζήτησης. Οι χρήστες μπορούν να πληκτρολογούν φράσεις όπως «ενεργοποίησε τη σκοτεινή λειτουργία», «μείωσε τη φωτεινότητα της οθόνης», «κλείσε τον ήχο» ή «ελαχιστοποίησε όλα τα παράθυρα», και το σύστημα θα ανταποκρίνεται ακαριαία εκτελώντας την αντίστοιχη ενέργεια χωρίς να ανοίγει κάποιο επιπλέον παράθυρο ρυθμίσεων.

Η εταιρεία επιβεβαιώνει ότι αυτές οι προσθήκες αποτελούν απλώς το πρώτο κύμα λειτουργιών, καθώς στα άμεσα σχέδια βρίσκεται η βαθύτερη ενσωμάτωση της εφαρμογής Phone Link, κάτι που θα επιτρέπει την αποστολή γραπτών μηνυμάτων SMS μέσω συνδεδεμένου smartphone απευθείας από την μπάρα αναζήτησης. Η προσέγγιση αυτή ακυρώνει την ανάγκη απομνημόνευσης συντομεύσεων πληκτρολογίου ή της ατελείωτης πλοήγησης στο μενού των Windows, μετατρέποντας το Taskbar στο μοναδικό σημείο επαφής για τον πλήρη έλεγχο του hardware και του software.

Η αρχιτεκτονική WinUI 3 και ο επανασχεδιασμός του περιβάλλοντος χρήστη

Πίσω από τις εντυπωσιακές λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης κρύβεται μια τεράστια μηχανική αναβάθμιση που αναμένεται να ενθουσιάσει τους απαιτητικούς χρήστες και τους enthusiasts της πλατφόρμας, καθώς η λειτουργία Αναζήτησης χτίστηκε από το μηδέν πάνω στο σύγχρονο framework WinUI 3. Οι πρώτες δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν από τους μηχανικούς της Microsoft καταδεικνύουν σημαντικά οφέλη στην ταχύτητα εκκίνησης και στη γενικότερη απόδοση της αναζήτησης, καταρρίπτοντας τις παλαιότερες ανησυχίες σχετικά με την περιττή κατανάλωση μνήμης RAM.

Στο επίπεδο του σχεδιασμού διεπαφής (UI), παρατηρούμε την πλήρη εγκατάλειψη της παραδοσιακής διάταξης που βασιζόταν στο μεγάλο πλαίσιο προεπισκόπησης, τη θέση του οποίου έχει πάρει πλέον μια απόλυτα ενιαία λίστα αποτελεσμάτων που καθιστά τον εντοπισμό αρχείων πολύ πιο ξεκούραστο για το μάτι. Επιπλέον, το σύστημα indexing έχει εκπαιδευτεί ώστε να κατανοεί καλύτερα τα ορθογραφικά λάθη και τα συνώνυμα κατά την πληκτρολόγηση, ενώ αργότερα μέσα στη χρονιά αναμένεται να προστεθούν πλουσιότερες πληροφορίες αρχείων και αναβαθμισμένες προεπισκοπήσεις ιστοσελίδων για την άμεση προβολή απαντήσεων σε ερωτήματα ρουτίνας.

Ενσωμάτωση Copilot: Τέλος στις εναλλαγές εφαρμογών

Η ομαλή συγχώνευση της τεχνητής νοημοσύνης στον ιστό του λειτουργικού συστήματος αποτελεί τον μεγάλο στόχο της Microsoft και το νέο Search αποτελεί την πιο ξεκάθαρη απόδειξη αυτής της μακροπρόθεσμης στρατηγικής. Το Copilot παύει να λειτουργεί αποκλειστικά ως μια απομονωμένη εφαρμογή στην άκρη της οθόνης, καθώς οι απαντήσεις του ψηφιακού βοηθού προβάλλονται πλέον απευθείας μέσα στο περιβάλλον της αναζήτησης, επιτρέποντας στον χρήστη να θέτει πολύπλοκα ερωτήματα, να αναζητά περιλήψεις κειμένων ή να λαμβάνει υποστήριξη κώδικα χωρίς ποτέ να εγκαταλείπει τη ροή της εργασίας του. Αν βέβαια προκύψει η ανάγκη για μια πιο εκτεταμένη και πολύπλοκη συνομιλία με το μοντέλο AI, υπάρχει πάντα διαθέσιμη μια γρήγορη συντόμευση που μεταφέρει την τρέχουσα συνεδρία στην πλήρη εφαρμογή του Copilot, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη συνέχεια της εργασίας.

Η κίνηση αυτή έρχεται να συμπληρώσει την πρωτοβουλία καθαρισμού που εφάρμοσε η εταιρεία τον περασμένο Ιούλιο, όταν και αφαίρεσε τις ενοχλητικές διαφημίσεις και το προωθητικό περιεχόμενο από το μενού αναζήτησης, αποδεικνύοντας έμπρακτα ότι δίνει πλέον προτεραιότητα στη λειτουργικότητα.

Διαθεσιμότητα και συμμετοχή στο Windows Insider Program

Η ανανεωμένη εμπειρία αναζήτησης διατίθεται σταδιακά από τις 7 Οκτωβρίου 2026 στους συμμετέχοντες του προγράμματος Windows Insider (Experimental channel) με αρχική υποστήριξη της αγγλικής γλώσσας, ενώ η επίσημη κυκλοφορία για όλους τους υπολογιστές με Windows 11 προγραμματίζεται για το φθινόπωρο.

Η διαδικασία ένταξης στις δοκιμαστικές εκδόσεις απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή από τους ενδιαφερόμενους, καθώς το Experimental channel (έκδοση Build 29680.1000) φιλοξενεί χαρακτηριστικά που βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξης και ενδέχεται να προκαλέσουν προβλήματα σταθερότητας στο σύστημα.

Όσοι επιθυμούν να πειραματιστούν με το νέο AI Search πριν από την επίσημη κυκλοφορία του, συνιστάται να εγγραφούν στο Windows Insider Program μέσω των ρυθμίσεων του υπολογιστή τους, επιλέγοντας το κατάλληλο κανάλι (Future Platforms), έχοντας πάντα υπόψη τους πως η δοκιμή τέτοιων λειτουργιών πρέπει να πραγματοποιείται ιδανικά σε δευτερεύοντα μηχανήματα ή εικονικές μηχανές.

Η Microsoft ζητά ενεργά την ανατροφοδότηση των Insiders σχετικά με την απόδοση, τη σχετικότητα των αποτελεσμάτων και τη γενικότερη σταθερότητα της νέας αρχιτεκτονικής WinUI 3, ώστε να βελτιστοποιήσει τον κώδικα πριν το μεγάλο λανσάρισμα στο ευρύ κοινό. Ιδιαίτερα για την ελληνική αγορά, η ενσωμάτωση του Copilot αναμένεται να ωφεληθεί σημαντικά από την ευρύτερη υποστήριξη γλωσσικών μοντέλων που εξελίσσει η εταιρεία, προσφέροντας σταδιακά τη δυνατότητα εκτέλεσης φωνητικών και γραπτών εντολών διαχείρισης συστήματος στα ελληνικά.