Η προωθητική ενέργεια Black Friday της πλατφόρμας Godeal24 εισέρχεται στην τελική της ευθεία, προσφέροντας άδειες λογισμικού με εκπτώσεις που αγγίζουν το 90% έως και την 1η Δεκεμβρίου 2026. Οι χρήστες μπορούν να αποκτήσουν το πακέτο Microsoft Office 2024 Pro Plus έναντι 21,27€, το λειτουργικό σύστημα Windows 11 Pro στα 12,25€, ή τον συνδυασμό και των δύο στα 31,95€.

Η συγκυρία αποκτά ιδιαίτερη πρακτική σημασία για όσους εξακολουθούν να εργάζονται με παλαιότερες εκδόσεις λογισμικού, καθώς η επίσημη υποστήριξη της Microsoft για το Office 2021 ολοκληρώθηκε στις 13 Οκτωβρίου 2026. Χωρίς ενημερώσεις ασφαλείας και διορθώσεις σφαλμάτων, η μετάβαση σε μια νεότερη, υποστηριζόμενη έκδοση όπως το Office 2024 εξασφαλίζει τη συμβατότητα και την προστασία των δεδομένων χωρίς την ανάγκη μηνιαίας ή ετήσιας συνδρομής.

Μετάβαση στο Microsoft Office 2024 Pro Plus και διαθέσιμες εκδόσεις

Το Office 2024 Pro Plus περιλαμβάνει τις βασικές εφαρμογές παραγωγικότητας Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Access και OneNote, καλύπτοντας τόσο επαγγελματικές όσο και εκπαιδευτικές ή καθημερινές ανάγκες. Για νοικοκυριά ή μικρά γραφεία που απαιτούν εγκατάσταση σε περισσότερα από ένα συστήματα, τα πακέτα πολλαπλών αδειών μειώνουν περαιτέρω το κόστος ανά υπολογιστή, φτάνοντας έως τα 18,85€ ανά PC στην επιλογή των πέντε αδειών.

Αναλυτικά οι τιμές για τις σουίτες γραφείου κατά τη διάρκεια της Black Friday:

Επικαιροποίηση συστήματος με Windows 11 Pro και εκδόσεις Enterprise

Η έκδοση Windows 11 Pro ενσωματώνει εργαλεία που απουσιάζουν από την απλή οικιακή έκδοση, όπως η κρυπτογράφηση δίσκου BitLocker, η απομακρυσμένη επιφάνεια εργασίας (Remote Desktop), το περιβάλλον εικονικοποίησης Hyper-V και η οργάνωση παραθύρων μέσω Snap Layouts. Με κόστος 12,25€ για μία άδεια και 10,65€ ανά κλειδί στο πακέτο των πέντε αδειών, αποτελεί μια προσιτή επιλογή αναβάθμισης για οικιακούς και επαγγελματικούς υπολογιστές.

Οι διαθέσιμες προσφορές για λειτουργικά συστήματα Windows και Windows Server περιλαμβάνουν:

Συνδυαστικά πακέτα και μαζικές άδειες για επιχειρήσεις

Όσοι στήνουν έναν νέο υπολογιστή ή επιθυμούν να αναβαθμίσουν ταυτόχρονα λειτουργικό σύστημα και σουίτα γραφείου, μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον εκπτωτικό κωδικό SGO62 για πρόσβαση στα συνδυαστικά πακέτα (bundles):

Παράλληλα, για επιχειρήσεις, εργαστήρια πληροφορικής και οργανισμούς με αυξημένες ανάγκες,διατίθενται πακέτα μαζικής αγοράς:

Πρόσθετα εργαλεία λογισμικού και διαδικασία παράδοσης

Εκτός από το οικοσύστημα της Microsoft, η καμπάνια περιλαμβάνει εφαρμογές διαχείρισης αρχείων PDF, αντιγράφων ασφαλείας και ενημέρωσης οδηγών (drivers):

Τα κλειδιά ενεργοποίησης αποστέλλονται ηλεκτρονικά μέσω email από το GoDeal μέσα σε λίγα λεπτά από την ολοκλήρωση της παραγγελίας, συνοδευόμενα από αναλυτικές οδηγίες εγκατάστασης και ενεργοποίησης. Η πλατφόρμα διατηρεί βαθμολογία 4,8 αστέρων στο Trustpilot και παρέχει 24ωρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την αγορά μέσω του email service@godeal24.com, ενώ οι τιμές ισχύουν αυστηρά μέχρι την 1η Δεκεμβρίου 2026.