Νέα Surface Laptop 8 & Surface Pro: Ενσωμάτωση Intel Core Ultra Series 3 και έμφαση στην εταιρική AI

Σύνοψη

Η Microsoft ανακοίνωσε τη νέα γενιά συσκευών Surface, με πρωταγωνιστές τα Surface Laptop 8 (13,8" και 15") και το νέο Surface Pro για επιχειρήσεις.

Οι συσκευές τροφοδοτούνται από τους νέους επεξεργαστές Intel Core Ultra Series 3 (Panther Lake), φέρνοντας ισχυρές NPU ικανές για 50 TOPS.

Εισάγεται η τεχνολογία hardware privacy screen στις οθόνες του Laptop 8, περιορίζοντας τις γωνίες θέασης για προστασία δεδομένων σε δημόσιους χώρους.

Οι τιμές για τα επαγγελματικά μοντέλα ξεκινούν από τα 1.949 δολάρια (16GB RAM), ενώ η επερχόμενη καταναλωτική έκδοση των 1.299 δολαρίων με μόλις 8GB RAM έχει ήδη προκαλέσει έντονες αντιδράσεις.

Οι εκδόσεις με επεξεργαστές Snapdragon X2 αναμένονται αργότερα μέσα στο έτος.

Η Microsoft ανακοίνωσε τα νέα Surface Laptop 8 και Surface Pro για επαγγελματίες, τα οποία εξοπλίζονται με τους νέους επεξεργαστές Intel Core Ultra Series 3 (Panther Lake). Οι νέες συσκευές ενσωματώνουν NPU απόδοσης 50 TOPS για τοπική επιτάχυνση διεργασιών τεχνητής νοημοσύνης, υποστηρίζουν διαμορφώσεις έως και 64GB RAM και φέρνουν νέες αντι-ανακλαστικές οθόνες με ενσωματωμένα φίλτρα ιδιωτικότητας, εστιάζοντας αυστηρά στις απαιτήσεις των σύγχρονων εταιρικών υποδομών.

Αρχιτεκτονική Panther Lake και τοπική επεξεργασία AI

Η μετάβαση στους επεξεργαστές Intel Core Ultra Series 3 αποτελεί τη σημαντικότερη αναβάθμιση της νέας σειράς. Η Microsoft προσφέρει επιλογές μεταξύ των Core Ultra 5 335, Core Ultra 7 366H και του κορυφαίου Core Ultra X7 368H. Ο κύριος στόχος αυτών των SoC δεν είναι απλώς η ωμή υπολογιστική δύναμη, αλλά η ενεργειακή αποδοτικότητα και η εκτέλεση μοντέλων μηχανικής μάθησης απευθείας στο υλικό του χρήστη.

Η ενσωματωμένη μονάδα νευρωνικής επεξεργασίας (NPU) Intel AI Boost αποδίδει πλέον 50 TOPS (Trillions of Operations Per Second). Το συγκεκριμένο νούμερο υπερκαλύπτει τις αυστηρές προδιαγραφές που έχει θέσει η ίδια η Microsoft για τα Copilot+ PCs, διασφαλίζοντας ότι λειτουργίες όπως το Live Captions, το Windows Studio Effects και η τοπική παραγωγή κειμένου/εικόνας μέσω τοπικών LLMs εκτελούνται χωρίς να επιβαρύνουν τον κεντρικό επεξεργαστή ή τη μνήμη γραφικών. Παράλληλα, στον τομέα των γραφικών, συναντάμε τις νέες Intel Arc B390 GPUs, οι οποίες προσφέρουν αξιοσημείωτη βελτίωση στο hardware acceleration για επαγγελματικές εφαρμογές σχεδίασης και επεξεργασίας βίντεο.

Surface Laptop 8: Σχεδιασμός, οθόνες και ασφάλεια

Το Surface Laptop 8 κυκλοφορεί σε δύο διαστάσεις: 13,8 ιντσών και 15 ιντσών. Η αισθητική παραμένει πιστή στις μινιμαλιστικές γραμμές αλουμινίου των προκατόχων του, διατηρώντας το κομψό και ανθεκτικό σασί. Η μεγάλη αλλαγή, ωστόσο, εντοπίζεται στα πάνελ των οθονών PixelSense Flow.

Η Microsoft ενσωμάτωσε μια νέα τεχνολογία hardware ιδιωτικότητας (privacy screen) στο μοντέλο των 13,8 ιντσών, η οποία ενεργοποιείται κατά βούληση. Όταν ο χρήστης εργάζεται σε δημόσιο χώρο, πτήσεις ή καφέ, η λειτουργία αυτή περιορίζει δραστικά τις γωνίες θέασης, καθιστώντας την οθόνη σκοτεινή για όποιον προσπαθεί να κοιτάξει από τα πλάγια. Επιπλέον, όλες οι οθόνες διαθέτουν πλέον ειδική αντι-ανακλαστική επίστρωση και ρυθμό ανανέωσης έως 120Hz. Αν και οι εκδόσεις που ανακοινώθηκαν βασίζονται σε τεχνολογία LCD, οι πληροφορίες κάνουν λόγο για ενσωμάτωση OLED πάνελ στις καταναλωτικές εκδόσεις που θα ακολουθήσουν τους επόμενους μήνες.

Αξιοσημείωτη είναι και η αλλαγή στο trackpad, το οποίο πλέον υιοθετεί τεχνολογία απτικής ανάδρασης, προσφέροντας απόλυτη ακρίβεια και παραμετροποίηση της πίεσης μέσω των ρυθμίσεων των Windows 11.

Το νέο Surface Pro για επιχειρήσεις

Το Surface Pro ανανεώνεται και αυτό με τους επεξεργαστές Intel Core Ultra Series 3 (με ανώτερη επιλογή τον Core Ultra 5), διατηρώντας τον υβριδικό 2-in-1 χαρακτήρα του. Απευθύνεται σε στελέχη που απαιτούν απόλυτη φορητότητα χωρίς εκπτώσεις στην ισχύ. Στα τεχνικά του χαρακτηριστικά ξεχωρίζει η προαιρετική υποστήριξη δικτύων 5G, ένα κρίσιμο στοιχείο για on-the-go επαγγελματίες, καθώς και η εντυπωσιακή αυτονομία που, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Microsoft, αγγίζει τις 17 ώρες τοπικής αναπαραγωγής βίντεο. Το Laptop 8, αντίστοιχα, υπόσχεται έως και 23 ώρες αυτονομίας, νούμερο που μένει να αποδειχθεί στις πραγματικές συνθήκες (real-world battery drain).

Όσον αφορά τη συνδεσιμότητα, και οι δύο σειρές εξοπλίζονται με θύρες USB-C που υποστηρίζουν Thunderbolt 4 / USB4, προσφέροντας δυνατότητα σύνδεσης έως και τριών εξωτερικών οθονών 4K, καθώς και το πατροπαράδοτο Surface Connect port. Η προσθήκη του τσιπ ασφαλείας Microsoft Pluton (με υποστήριξη TPM 2.0) θωρακίζει το hardware απέναντι σε επιθέσεις φυσικής πρόσβασης, ικανοποιώντας τα αυστηρότερα εταιρικά πρότυπα.

Το ζήτημα της μνήμης και η τιμολογιακή πολιτική

Η τιμολόγηση των νέων Surface έχει προκαλέσει έντονες συζητήσεις στην παγκόσμια τεχνολογική κοινότητα. Τα επαγγελματικά μοντέλα (Surface for Business) ξεκινούν από τα 1.949 δολάρια για τη σύνθεση με τον επεξεργαστή Core Ultra 5, 16GB LPDDR5x RAM και 256GB αποθηκευτικού χώρου. Η διαφορά τιμής σε σχέση με την προηγούμενη γενιά αγγίζει τα 1.000 δολάρια, καθιστώντας τις νέες συσκευές εξαιρετικά ακριβές ακόμα και για τα δεδομένα των επιχειρήσεων.

Εκεί, όμως, που η κριτική γίνεται οξύτερη είναι στην ανακοίνωση της επερχόμενης "προσιτής" καταναλωτικής έκδοσης. Η Microsoft σχεδιάζει να κυκλοφορήσει μια βασική έκδοση του Surface Laptop 13 ιντσών στα 1.299 δολάρια, η οποία θα περιλαμβάνει μόλις 8GB RAM. Το συγκεκριμένο μέγεθος μνήμης θεωρείται πλέον ανεπαρκές για την ομαλή λειτουργία των Windows 11, πόσο μάλλον όταν το λειτουργικό σύστημα ενσωματώνει βαριές διεργασίες παρασκηνίου και λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης.

