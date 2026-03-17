Πρωτιά της Lenovo στις πωλήσεις consumer PC & android tablet στην ελληνική αγορά

Σύνοψη

Η Lenovo διατήρησε την πρώτη θέση στην αγορά υπολογιστών και tablet στην Ελλάδα για το έτος 2025.

Με βάση τα στοιχεία της GfK, η εταιρεία κατέγραψε μερίδιο αγοράς 28,5% σε τεμάχια και 24,6% σε αξία πωλήσεων στα laptops.

Στην κατηγορία των tablets, η GfK καταγράφει πρωτιά με μερίδιο 28,9%.

Σύμφωνα με την IDC, η Lenovo παραμένει πρώτη για τρίτη συνεχή χρονιά στα consumer PC units με 26,2%.

Στην κατηγορία των consumer Android tablets, η IDC αναφέρει πρωτιά για δεύτερη χρονιά με σαρωτικό μερίδιο 36,0%.

Ο CEO για Ελλάδα και Κύπρο εστιάζει στον ψηφιακό μετασχηματισμό και τη μετάβαση στην Τεχνητή Νοημοσύνη.

Η Lenovo ανακοίνωσε επίσημα τα αποτελέσματα της πορείας της για το ημερολογιακό έτος 2025, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή δυναμική της στην εγχώρια αγορά τεχνολογίας. Βασιζόμενη στα πλέον πρόσφατα και έγκυρα στατιστικά στοιχεία των ανεξάρτητων εταιρειών ερευνών GfK και IDC, η Lenovo κατέκτησε για άλλη μία φορά την πρώτη θέση στην αγορά υπολογιστών και tablet στην Ελλάδα. Το συγκεκριμένο επίτευγμα καταδεικνύει την ισχυρή αποδοχή των προϊόντων της από το ελληνικό καταναλωτικό κοινό, καθώς και την ανθεκτικότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας και του τοπικού δικτύου συνεργατών της.

Η αγορά των υπολογιστών PC και των tablets χαρακτηρίζεται από έντονο ανταγωνισμό και ραγδαίες τεχνολογικές μεταβάσεις. Η διατήρηση της ηγετικής θέσης απαιτεί συνεχή προσαρμογή, στοχευμένη τιμολογιακή πολιτική και ένα προϊοντικό μείγμα ικανό να καλύψει όλο το φάσμα των αναγκών, από τη βασική οικιακή χρήση έως τις απαιτητικές επαγγελματικές εφαρμογές. Η Lenovo συνεχίζει δυναμικά, ούσα Νο1 σε consumer PC και tablet για το 2025.

Τα επίσημα δεδομένα της GfK: Ηγεμονία στα laptops και στα tablets

Η ανάλυση των επιμέρους δεδομένων παρέχει μια σαφή εικόνα της κατανομής των πωλήσεων. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της GfK, η Lenovo κατέγραψε την υψηλότερη επίδοση στο σύνολο της αγοράς laptop. Η πρωτιά αυτή εκφράζεται τόσο σε τεμάχια (όγκος πωλήσεων), καταλαμβάνοντας εντυπωσιακό μερίδιο αγοράς 28,5%, όσο και στην αξία πωλήσεων (τζίρος), με το αντίστοιχο μερίδιο να διαμορφώνεται στο 24,6%.

Αυτή η διαφορά μεταξύ του όγκου (28,5%) και της αξίας (24,6%) των πωλήσεων είναι απόλυτα φυσιολογική και συνάδει με την ευρεία γκάμα της εταιρείας, η οποία περιλαμβάνει ιδιαίτερα δημοφιλή μοντέλα σε προσιτές κατηγορίες τιμής (entry-level και mid-range), τα οποία αυξάνουν τα τεμάχια με ταχύτερο ρυθμό από ό,τι τον συνολικό τζίρο. Παράλληλα, η Lenovo κατέκτησε την πρώτη θέση και στην κατηγορία των tablets, εξασφαλίζοντας μερίδιο 28,9% βάσει των μετρήσεων της GfK.

Η εικόνα της αγοράς μέσα από την IDC

Η ηγετική θέση της εταιρείας επικυρώνεται και από τα αποτελέσματα της IDC, τα οποία προσφέρουν επιπλέον εξειδίκευση ανά κατηγορία συσκευών. Η Lenovo παραμένει πρώτη για τρίτη χρονιά στην κατηγορία των consumer PC units, επιτυγχάνοντας μερίδιο 26,2%. Εξίσου ισχυρή είναι η παρουσία της στα consumer NB (Notebook) units, όπου το μερίδιο αγοράς αγγίζει το 29,3%.

Ακόμη πιο αξιοσημείωτη είναι η κυριαρχία της εταιρείας στον χώρο των λειτουργικών συστημάτων κινητών συσκευών. Η Lenovo κατέκτησε την πρώτη θέση για δεύτερη συνεχή χρονιά στην κατηγορία των consumer android tablets, καταγράφοντας το εξαιρετικά υψηλό μερίδιο του 36,0%. Αυτό το ποσοστό μεταφράζεται στην ουσία πως περισσότερα από ένα στα τρία Android tablets που αγοράστηκαν στην Ελλάδα από οικιακούς καταναλωτές το 2025, έφεραν το λογότυπο της Lenovo.

Η στρατηγική και η εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης

Τα νούμερα πωλήσεων αποτελούν το τελικό αποτέλεσμα μιας ευρύτερης επιχειρηματικής προσέγγισης. Με αφορμή την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Lenovo για Ελλάδα και Κύπρο, κ. Παναγιώτης Μακρυνιώτης, υπογράμμισε τη στρατηγική κατεύθυνση της εταιρείας. Δήλωσε χαρακτηριστικά πως τα αποτελέσματα αυτά επιβεβαιώνουν τη συνέπεια της στρατηγικής τους στην ελληνική αγορά, με σταθερή προσήλωση στην ποιότητα, την καινοτομία και τη δημιουργία μακροχρόνιων σχέσεων εμπιστοσύνης.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον κομβικό ρόλο του οικοσυστήματος συνεργατών. Ο κ. Μακρυνιώτης εξέφρασε τις θερμές ευχαριστίες του προς το δίκτυο συνεργατών για τη συμβολή και τη στήριξή τους, καθώς και προς την τοπική ομάδα της Lenovo. Το κεντρικό μήνυμα εστιάζει στο μέλλον: η εταιρεία, με επαγγελματισμό και αφοσίωση, συνεχίζει να προσφέρει αξιόπιστες λύσεις, οι οποίες υποστηρίζουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό και τη μετάβαση στη νέα εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI), σε κάθε επίπεδο.

Παγκόσμιο αποτύπωμα και χαρτοφυλάκιο προϊόντων

Η επιτυχία στην Ελλάδα αντανακλά την ευρύτερη παγκόσμια ισχύ της εταιρείας. Η Lenovo αποτελεί έναν παγκόσμιο τεχνολογικό κολοσσό με έσοδα ύψους 69 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ. Η δυναμική της επιβεβαιώνεται από την κατάταξή της στη θέση #196 της λίστας Fortune Global 500, ενώ εξυπηρετεί εκατομμύρια πελάτες καθημερινά σε 180 αγορές παγκοσμίως.

Η εταιρεία προωθεί ένα τολμηρό όραμα για την παροχή «Εξυπνότερης Τεχνολογίας για Όλους». Έχει βασίσει την επιτυχία της στην ιδιότητά της ως η μεγαλύτερη εταιρεία υπολογιστών στον κόσμο, διαθέτοντας ένα ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο "from pocket to cloud". Αυτό το οικοσύστημα απαρτίζεται από AI-enabled, AI-ready και AI-optimized συσκευές, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα hardware που περιλαμβάνει PC, σταθμούς εργασίας, smartphones και tablets. Επιπλέον, επεκτείνεται σε υποδομές όπως data centers, συστήματα αποθήκευσης (storage), τεχνολογίες edge, high performance computing και software-defined infrastructure, προσφέροντας παράλληλα προηγμένο λογισμικό, λύσεις και υπηρεσίες.

Η συνεχής επένδυση της Lenovo στην καινοτομία στοχεύει, σύμφωνα με την ίδια, στο χτίσιμο ενός πιο δίκαιου, αξιόπιστου και πιο έξυπνου μέλλοντος για όλους, παντού. Αξίζει να σημειωθεί πως η εταιρεία είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ υπό την επωνυμία Lenovo Group Limited (HKSE: 992) (ADR: LNVGY), διατηρώντας ισχυρούς δεσμούς με τις διεθνείς χρηματαγορές.

Με τη ματιά του Techgear

Η παραμονή της Lenovo στην κορυφή της ελληνικής αγοράς για το 2025 δεν αποτελεί έκπληξη για όσους παρακολουθούν στενά τη δυναμική του εγχώριου retail. Το γεγονός ότι η εταιρεία διατηρεί την πρώτη θέση για τρίτη συνεχόμενη χρονιά στα consumer PC σύμφωνα με την IDC, καταδεικνύει την επιτυχία μιας διττής στρατηγικής: από τη μία πλευρά, επιθετική τιμολόγηση στα entry-level συστήματα (σειρές IdeaPad) που εξασφαλίζουν όγκο (28,5% μερίδιο τεμαχίων ), και από την άλλη, συστηματική διείσδυση στις premium κατηγορίες (Legion για gaming, Yoga για productivity).

Επιπλέον, το συντριπτικό μερίδιο 36,0% στα Android Tablets αποδεικνύει ότι οι Έλληνες καταναλωτές αναζητούν αξιόπιστες λύσεις ψυχαγωγίας και media consumption, με τις σειρές Lenovo Tab να κυριαρχούν στις προθήκες των καταστημάτων έναντι του ισχυρού ανταγωνισμού από την Κορέα και την Κίνα.

Αυτό που παρουσιάζει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, ωστόσο, είναι η αναφορά του κ. Μακρυνιώτη στη «νέα εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης». Το 2025 αποτέλεσε έτος καμπής για τα AI PCs (συστήματα εξοπλισμένα με NPU για τοπική επεξεργασία AI).

Η ικανότητα της Lenovo να παρέχει AI-optimized συσκευές θα κρίνει εν πολλοίς εάν θα διατηρήσει αυτά τα εντυπωσιακά μερίδια και τα επόμενα χρόνια, καθώς ο ανταγωνισμός μετατοπίζεται πλέον από τα παραδοσιακά τεχνικά χαρακτηριστικά στις δυνατότητες των τοπικών AI μοντέλων.

Η συνταγή της επιτυχίας στην Ελλάδα, μέχρι στιγμής, στηρίζεται στην αξιοπιστία και το ισχυρό δίκτυο διανομής, θεμέλια που η Lenovo φαίνεται να διατηρεί ακλόνητα.