Η Microsoft προτείνει εθελούσια έξοδο σε 60.000 υπαλλήλους, λόγω των επενδύσεων στην ΑΙ...

Σύνοψη

Η Microsoft ανακοίνωσε την εφαρμογή ενός νέου προγράμματος εθελούσιας αποχώρησης (Voluntary Exit Offer) το οποίο απευθύνεται σε περίπου 60.000 εργαζομένους της εταιρείας.

Η κίνηση αποτελεί την πλέον πρόσφατη στρατηγική προσέγγιση της διοίκησης για τη μείωση του λειτουργικού κόστους και την αναδιάρθρωση του ανθρώπινου δυναμικού, έπειτα από τις τεράστιες κεφαλαιακές δαπάνες για υποδομές τεχνητής νοημοσύνης.

Το πρόγραμμα περιορίζεται γεωγραφικά στο εργατικό δυναμικό των Ηνωμένων Πολιτειών, του Καναδά, της Ινδίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, εξαιρώντας τα τμήματα πωλήσεων και ορισμένες ομάδες μηχανικών.

Οι δικαιούχοι έχουν περιθώριο μέχρι τις αρχές Δεκεμβρίου για να λάβουν την τελική τους απόφαση, με τις αποχωρήσεις να προγραμματίζονται για τα τέλη του τρέχοντος έτους.

Η Microsoft ανακοίνωσε επίσημα το Voluntary Exit Offer (VEO), ένα νέο πρόγραμμα εθελούσιας αποχώρησης το οποίο απευθύνεται σε 60.000 υπαλλήλους σε ΗΠΑ, Καναδά, Ινδία και Ηνωμένο Βασίλειο. Το σχέδιο αφορά εργαζομένους επιπέδου 70 (level 70) και κάτω, προσφέροντας οικονομικά κίνητρα και αποζημιώσεις που φτάνουν έως και τις 39 εβδομάδες βασικού μισθού, εξαιρώντας ρητά τα τμήματα πωλήσεων και επιλεγμένες ομάδες έρευνας.

Η απόφαση της εταιρείας να προχωρήσει σε μαζικές προσφορές εθελούσιας αποχώρησης αποκαλύπτει τις συνεχιζόμενες πιέσεις που ασκούνται στα λειτουργικά περιθώρια των τεχνολογικών κολοσσών, καθώς η μετάβαση προς την εποχή της δημιουργικής τεχνητής νοημοσύνης απαιτεί δυσθεώρητα ποσά για την υποστήριξη νέων υποδομών. Το νέο πρόγραμμα,όπως αναλύεται στο εσωτερικό υπόμνημα της επικεφαλής ανθρώπινου δυναμικού Amy Coleman, αποτελεί την προσπάθεια της εταιρείας να αναδιαρθρώσει το δυναμικό της χωρίς να καταφύγει σε έναν νέο γύρο αναγκαστικών απολύσεων, αφήνοντας την επιλογή στους ίδιους τους εργαζομένους να διαμορφώσουν το επόμενο βήμα της καριέρας τους με ένα δίχτυ οικονομικής ασφαλείας.

Σύμφωνα με τις λεπτομέρειες του υπομνήματος, οι όροι της αποζημίωσης ευθυγραμμίζονται με τα βασικά πακέτα διακοπής της συνεργασίας που εφάρμοσε η εταιρεία κατά τη διάρκεια των περικοπών στις αρχές του έτους. Οι υπάλληλοι που εργάζονται στις ΗΠΑ και επιλέξουν να κάνουν χρήση του Voluntary Exit Offer θα διατηρηθούν στη μισθοδοσία για τουλάχιστον 60 ημέρες, λαμβάνοντας τον βασικό τους μισθό κανονικά. Ανάλογα με την προϋπηρεσία και τη βαθμίδα τους στο εσωτερικό οργανόγραμμα της Microsoft, η αποζημίωση μπορεί να κλιμακωθεί σημαντικά, αγγίζοντας το μέγιστο όριο των 39 εβδομάδων βασικών αποδοχών. Οι εργαζόμενοι που ανήκουν στις εσωτερικές βαθμίδες 64 και κάτω θα λαμβάνουν μία εβδομάδα βασικού μισθού για κάθε έξι μήνες υπηρεσίας, ενώ όσοι βρίσκονται στις βαθμίδες 65 έως 67 εξασφαλίζουν δύο εβδομάδες για το αντίστοιχο διάστημα απασχόλησης.

Η πρωτοβουλία περιορίζεται γεωγραφικά σε τέσσερις νευραλγικές αγορές για τον τεχνολογικό κολοσσό, περιλαμβάνοντας τις ΗΠΑ, τον Καναδά, την Ινδία και το Ηνωμένο Βασίλειο, με το ποσοστό των δικαιούχων να αντιπροσωπεύει περισσότερο από το ένα τέταρτο του συνολικού ανθρώπινου δυναμικού της επιχείρησης. Είναι αξιοσημείωτο πως η διοίκηση έχει εξαιρέσει στρατηγικά τα τμήματα πωλήσεων, ορισμένες λειτουργίες εντός του τομέα της μηχανικής ανάπτυξης, καθώς και κρίσιμους εταιρικούς ρόλους, προστατεύοντας με αυτόν τον τρόπο την ικανότητα της Microsoft να διατηρεί την εισροή εσόδων και την εξέλιξη βασικών προϊόντων αδιατάρακτη κατά τη διάρκεια της μετάβασης.

Οι προθεσμίες που έχουν τεθεί για τη λήψη αποφάσεων υποδεικνύουν τη βιασύνη της εταιρείας να κλείσει το τρέχον οικονομικό έτος με καθαρότερη εικόνα στα λειτουργικά της έξοδα. Οι δικαιούχοι εργαζόμενοι θα πρέπει να αποφασίσουν μέχρι τις αρχές Δεκεμβρίου εάν θα κάνουν αποδεκτή την προσφορά, ώστε η τυπική λύση της συνεργασίας τους να ολοκληρωθεί τις τελευταίες ημέρες του χρόνου. Εκπρόσωπος της Microsoft διευκρίνισε πως προς το παρόν δεν υπάρχουν σχέδια για μελλοντική επανάληψη του συγκεκριμένου σχήματος εξαγοράς θέσεων εργασίας, δίνοντας ουσιαστικά χαρακτήρα τελεσιγράφου στη διαθέσιμη επιλογή.

Αξίζει να σημειωθεί πως η εφαρμογή του Voluntary Exit Offer διαδέχεται το πρόσφατο Voluntary Retirement Program της Microsoft, το οποίο είχε προσφέρει πακέτα συνταξιοδότησης σε περίπου 9.000 εργαζομένους με βάση την ηλικία και τα έτη υπηρεσίας τους στον οργανισμό. Η ανταπόκριση σε εκείνο το πρόγραμμα ήταν αξιοπρεπής, με το ένα τρίτο περίπου των δικαιούχων να αποδέχεται τους όρους, επιτρέποντας στην ηγεσία να προχωρήσει σε λιγότερες αναγκαστικές περικοπές θέσεων σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Το κατά πόσον το νέο, ευρύτερο εθελούσιο πρόγραμμα θα συγκεντρώσει την απαραίτητη συμμετοχή παραμένει το μεγάλο στοίχημα για τα στελέχη του Redmond, τα οποία αναζητούν την απαραίτητη δημοσιονομική ευελιξία για να χρηματοδοτήσουν τη συνεχιζόμενη κούρσα της γενετικής τεχνητής νοημοσύνης απέναντι σε ανταγωνιστές όπως η Google και η Amazon.