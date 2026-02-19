Project Silica: Η Microsoft αποθηκεύει δεδομένα σε απλό γυαλί για 10.000 έτη

Τι πρέπει να γνωρίζεις (TL;DR)

Απόλυτη αντοχή: Η Microsoft κατάφερε να αποθηκεύσει δεδομένα με προσδόκιμο ζωής 10.000 ετών, χρησιμοποιώντας κοινό γυαλί αντί για πανάκριβο χαλαζία.

Η Microsoft κατάφερε να αποθηκεύσει δεδομένα με προσδόκιμο ζωής 10.000 ετών, χρησιμοποιώντας κοινό γυαλί αντί για πανάκριβο χαλαζία. Τεχνολογικό άλμα: Τα δεδομένα εγγράφονται με femtosecond lasers που αλλοιώνουν τη δομή του γυαλιού σε τρισδιάστατο επίπεδο.

Τα δεδομένα εγγράφονται με femtosecond lasers που αλλοιώνουν τη δομή του γυαλιού σε τρισδιάστατο επίπεδο. Βιωσιμότητα: Απαιτεί μηδενική ενέργεια για τη διατήρηση των δεδομένων, εξαλείφοντας το τεράστιο κόστος ψύξης των σημερινών data centers.

Απαιτεί μηδενική ενέργεια για τη διατήρηση των δεδομένων, εξαλείφοντας το τεράστιο κόστος ψύξης των σημερινών data centers. Enterprise focus: Η τεχνολογία δεν προορίζεται για το επόμενο smartphone σας, αλλά για το "cold storage" στο cloud, αλλάζοντας ριζικά το κόστος φιλοξενίας δεδομένων.

Ο πλανήτης παράγει δεδομένα με ρυθμούς που οι υπάρχουσες υποδομές αδυνατούν να υποστηρίξουν μακροπρόθεσμα. Οι μηχανικοί σκληροί δίσκοι (HDDs) φθείρονται, οι SSDs έχουν περιορισμένους κύκλους εγγραφής, ενώ οι μαγνητικές ταινίες —η ραχοκοκαλιά του σημερινού cold storage— απαιτούν αυστηρά ελεγχόμενα περιβάλλοντα και αντικατάσταση κάθε δέκα χρόνια. Αυτή η διαρκής "μετακόμιση" δεδομένων κοστίζει δισεκατομμύρια.

Εδώ ακριβώς επεμβαίνει το Project Silica της Microsoft, το οποίο περνάει από το στάδιο του πειράματος σε φάση ρεαλιστικής υλοποίησης. Δεν μιλάμε πλέον για μικρά, ακριβά κομμάτια καθαρού χαλαζία. Οι ερευνητές πέτυχαν κωδικοποίηση δεδομένων με διάρκεια ζωής 10.000 ετών χρησιμοποιώντας καθημερινό γυαλί. Αυτό είναι το κομμάτι της είδησης που αλλάζει εντελώς τα δεδομένα όσον αφορά το κόστος.

Πώς λειτουργεί και γιατί ξεχωρίζει;

Η ομάδα του Project Silica χρησιμοποιεί υπερταχέα femtosecond lasers —γνωστά κυρίως από τις εγχειρήσεις ματιών— για να δημιουργήσει μικροσκοπικές παραμορφώσεις στο εσωτερικό του γυαλιού, γνωστές ως "voxels" (τρισδιάστατα pixels).

Η εκτίμηση μας είναι πως η πραγματική πρόκληση δεν ήταν ποτέ η εγγραφή, αλλά η ταχύτητα και η ανάγνωση. Παλαιότερα, η διαδικασία ήταν απαγορευτικά αργή. Τα νέα δεδομένα υποδεικνύουν πως η Microsoft έχει βελτιστοποιήσει δραματικά τον αλγόριθμο εγγραφής, ενώ για την ανάγνωση επιστρατεύει συστήματα μηχανικής όρασης (computer vision) και μικροσκόπια πόλωσης, τα οποία διαβάζουν τα δεδομένα με βάση το πώς το φως περνά μέσα από το γυαλί.

Σκεφτείτε το σαν ένα τρισδιάστατο οπτικό δίσκο, αλλά αντί για μια ευπαθή επιφάνεια, τα δεδομένα είναι εγκλωβισμένα μέσα σε ένα υλικό που αντέχει σε βρασμό, ψήσιμο σε φούρνο μικροκυμάτων, ηλεκτρομαγνητικούς παλμούς (EMP) και γρατζουνιές.

Τι σημαίνει αυτό για την αγορά (και για εμάς)

Για τον τελικό χρήστη, αυτό σημαίνει πιο φθηνό και αξιόπιστο cloud storage. Τα σημερινά data centers της Azure, της AWS ή του Google Cloud καταναλώνουν ασύλληπτα ποσά ενέργειας απλώς για να διατηρούν αδρανή δεδομένα (φωτογραφίες, ιατρικά αρχεία, νομικά έγγραφα) διαθέσιμα. Το γυαλί απαιτεί μηδενική ενέργεια συντήρησης. Το βάζεις στο ράφι και μένει εκεί για δέκα χιλιετίες.

Η άποψη μας στο Techgear είναι πως η Microsoft ενδεχομένως εξασφάλισε ένα τεράστιο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την πλατφόρμα Azure. Η δυνατότητα να προσφέρει σχεδόν δωρεάν συντήρηση για "κρύα δεδομένα" θα πιέσει τον ανταγωνισμό να βρει αντίστοιχες λύσεις, επιταχύνοντας ίσως την κατάργηση των μαγνητικών αποθηκευτικών μέσων.

Τι ισχύει και τι ελέγχεται

Γεγονός: Η τεχνολογία λειτουργεί επιβεβαιωμένα σε κοινό γυαλί (silicate glass) και είναι ανθεκτική σε ακραίες συνθήκες (θερμοκρασία, νερό, μαγνητισμός).

Η τεχνολογία λειτουργεί επιβεβαιωμένα σε κοινό γυαλί (silicate glass) και είναι ανθεκτική σε ακραίες συνθήκες (θερμοκρασία, νερό, μαγνητισμός). Γεγονός: Η χωρητικότητα αναλογικά με τον όγκο είναι πολλαπλάσια των σημερινών Blu-ray.

Η χωρητικότητα αναλογικά με τον όγκο είναι πολλαπλάσια των σημερινών Blu-ray. Τι ελέγχεται (Φήμη): Παρότι η θεωρητική αντοχή αγγίζει τα 10.000 χρόνια, η εμπορική διαθεσιμότητα (πότε ακριβώς θα δούμε τα πρώτα glass racks στα data centers) παραμένει ασαφής. Η Microsoft το κρατά ως εσωτερικό project, χωρίς ανακοίνωση διάθεσης σε τρίτους.

Παρότι η θεωρητική αντοχή αγγίζει τα 10.000 χρόνια, η εμπορική διαθεσιμότητα (πότε ακριβώς θα δούμε τα πρώτα glass racks στα data centers) παραμένει ασαφής. Η Microsoft το κρατά ως εσωτερικό project, χωρίς ανακοίνωση διάθεσης σε τρίτους. Κατάρριψη μύθου: Δεν πρόκειται να αντικαταστήσει τον SSD στο PC ή το κινητό σας. Το Project Silica προορίζεται αυστηρά για WORM (Write Once, Read Many) εφαρμογές αρχειοθέτησης.

Με τη ματιά του Techgear

Αν νομίζατε ότι η εξέλιξη του storage σταμάτησε στους NVMe Gen 5, το Project Silica μας υπενθυμίζει ότι το πραγματικό πρόβλημα της τεχνολογίας σήμερα δεν είναι η ταχύτητα, αλλά η κλίμακα και η βιωσιμότητα. Η χρήση καθημερινού γυαλιού για αποθήκευση δεδομένων λύνει το μεγαλύτερο "βραχνά" των cloud providers: το λειτουργικό κόστος. Αποτελεί ίσως την πιο ουσιαστική καινοτομία στο data archiving εδώ και δεκαετίες και επιβεβαιώνει πως το μέλλον της αποθήκευσης δεν είναι μαγνητικό, αλλά οπτικό.