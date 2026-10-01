Windows 11 26H2: Διαθέσιμη η νέα ετήσια ενημέρωση - Τι νέο φέρνει

Σύνοψη

Η ενημέρωση Windows 11 26H2 (2026 Update) διανέμεται ως Enablement Package (eKB) για τους χρήστες της έκδοσης 25H2, επιτρέποντας την ακαριαία εγκατάσταση με μία μόνο επανεκκίνηση.

Περιλαμβάνονται αναβαθμίσεις στη διαχείριση συστήματος, ενισχυμένα πρωτόκολλα ασφαλείας, νέες λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης για συμβατές συσκευές και βελτιώσεις στη διαχείριση ενέργειας.

Παρέχονται 24 μήνες υποστήριξης για τις εκδόσεις Home και Pro, ενώ οι εκδόσεις Enterprise και Education καλύπτονται για 36 μήνες με μηνιαίες ενημερώσεις ασφαλείας.

Η σταδιακή διάθεση ξεκίνησε μέσω του Windows Update για όλους τους κατόχους συμβατών υπολογιστών.

Η Microsoft ξεκίνησε επίσημα τη διάθεση της ετήσιας μεγάλης αναβάθμισης του λειτουργικού της συστήματος, η οποία φέρει την ονομασία Windows 11 26H2 (ή Windows 11 2026 Update). Η νέα έκδοση επικεντρώνεται στη σταθερότητα του πυρήνα, τη βελτιστοποίηση της κατανάλωσης πόρων και την περαιτέρω ενσωμάτωση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης στο περιβάλλον εργασίας, διατηρώντας παράλληλα την αρχιτεκτονική βάση της προηγούμενης έκδοσης ώστε να ελαχιστοποιηθούν τα προβλήματα συμβατότητας με εφαρμογές και οδηγούς συσκευών.

Μηχανισμός ταχείας ενεργοποίησης

Ο τρόπος παραλαβής της ενημέρωσης διαφέρει σημαντικά από τις παλαιότερες σαρωτικές αναβαθμίσεις του λειτουργικού συστήματος, καθώς η Microsoft αξιοποιεί την τεχνολογία του Enablement Package. Εφόσον ο υπολογιστής σας τρέχει ήδη την πρόσφατη έκδοση 25H2 με κατεβασμένες τις τελευταίες μηνιαίες ενημερώσεις, τα νέα χαρακτηριστικά βρίσκονται ήδη εγκατεστημένα στη συσκευή σε αδρανή κατάσταση.

Η λήψη του Windows 11 26H2 λειτουργεί ουσιαστικά ως ένας ψηφιακός διακόπτης με μέγεθος λίγων megabytes, ο οποίος ενεργοποιεί τις νέες δυνατότητες και ενημερώνει τον αριθμό έκδοσης του συστήματος. Αυτό σημαίνει ότι η διαδικασία λήψης ολοκληρώνεται μέσα σε ελάχιστα λεπτά και απαιτείται μόνο μία σύντομη επανεκκίνηση, αποτρέποντας τις πολύωρες αναμονές που συνόδευαν παλαιότερα τις μεγάλες αναβαθμίσεις.

Για τις παλαιότερες εκδόσεις Windows 11 ή για συστήματα που απαιτούν καθαρή εγκατάσταση, η διαδικασία πραγματοποιείται μέσω της πλήρους λήψης του πακέτου εγκατάστασης ή των επίσημων αρχείων ISO που διαθέτει η εταιρεία.

Νέα χαρακτηριστικά και βελτιώσεις λειτουργικότητας

Το Windows 11 2026 Update εισάγει ουσιαστικές παρεμβάσεις στη διαχείριση του συστήματος και την καθημερινή χρηστικότητα:

Ανανεωμένος File Explorer: Προσφέρεται ταχύτερη ευρετηρίαση αναζήτησης, βελτιωμένη ενσωμάτωση της καρτέλας συγχρονισμού φακέλων στο cloud και νέες επιλογές συμπίεσης αρχείων απευθείας από το μενού πλαισίου.

Προσφέρεται ταχύτερη ευρετηρίαση αναζήτησης, βελτιωμένη ενσωμάτωση της καρτέλας συγχρονισμού φακέλων στο cloud και νέες επιλογές συμπίεσης αρχείων απευθείας από το μενού πλαισίου. Διαχείριση ενέργειας και μπαταρίας: Εισάγονται προηγμένοι αλγόριθμοι κατανομής φορτίου στους επεξεργαστές, προσφέροντας αυξημένη αυτονομία σε φορητούς υπολογιστές κατά την εκτέλεση ελαφρών εργασιών γραφείου.

Εισάγονται προηγμένοι αλγόριθμοι κατανομής φορτίου στους επεξεργαστές, προσφέροντας αυξημένη αυτονομία σε φορητούς υπολογιστές κατά την εκτέλεση ελαφρών εργασιών γραφείου. Επιλογές ασφαλείας και ταυτοποίησης: Ενισχύεται η υποστήριξη για Passkeys σε ολόκληρο το σύστημα, επιτρέποντας την είσοδο σε εφαρμογές και ιστοσελίδες μέσω του Windows Hello με χρήση βιομετρικών δεδομένων ή τοπικού PIN χωρίς τη χρήση κωδικών πρόσβασης.

Ενισχύεται η υποστήριξη για Passkeys σε ολόκληρο το σύστημα, επιτρέποντας την είσοδο σε εφαρμογές και ιστοσελίδες μέσω του Windows Hello με χρήση βιομετρικών δεδομένων ή τοπικού PIN χωρίς τη χρήση κωδικών πρόσβασης. Διευρυμένες δυνατότητες AI: Για τους υπολογιστές κατηγορίας Copilot+ PC, προστίθενται τοπικά μοντέλα επεξεργασίας εικόνας και κειμένου, προσφέροντας ταχύτερη απόκριση χωρίς την αναγκαιότητα συνεχούς σύνδεσης στο διαδίκτυο.

Για τους υπολογιστές κατηγορίας Copilot+ PC, προστίθενται τοπικά μοντέλα επεξεργασίας εικόνας και κειμένου, προσφέροντας ταχύτερη απόκριση χωρίς την αναγκαιότητα συνεχούς σύνδεσης στο διαδίκτυο. Βελτιώσεις στην περιοχή ειδοποιήσεων: Η γραμμή εργασιών αποκτά πιο ευέλικτες ρυθμίσεις ομαδοποίησης εικονιδίων και ταχύτερη πρόσβαση στις ρυθμίσεις ήχου και δικτύου.

Κύκλος ζωής και υποστήριξη λογισμικού

Η Microsoft διατηρεί τη σταθερή πολιτική υποστήριξης για τις ετήσιες εκδόσεις των Windows 11, εξασφαλίζοντας μακροχρόνια κάλυψη με ενημερώσεις ασφαλείας:

Έκδοση Λειτουργικού

Διάρκεια Υποστήριξης

Περιγραφή

Windows 11 Home & Pro

24 Μήνες

Μηνιαίες ενημερώσεις ασφαλείας και διορθώσεις σφαλμάτων μέχρι το φθινόπωρο του 2028.

Windows 11 Enterprise & Education

36 Μήνες

Εκτεταμένος κύκλος υποστήριξης για εταιρικά και εκπαιδευτικά περιβάλλοντα μέχρι το φθινόπωρο του 2029.



Η διατήρηση της ίδιας βάσης κώδικα επιτρέπει στις τμήματα μηχανογράφησης επιχειρήσεων να αναβαθμίσουν τους υπολογιστές τους χωρίς την ανάγκη εκ νέου δοκιμών συμβατότητας για τις εξειδικευμένες εφαρμογές που χρησιμοποιούν.

Διαδικασία εγκατάστασης

Η διάθεση της ενημέρωσης πραγματοποιείται σταδιακά σε παγκόσμιο επίπεδο, συμπεριλαμβανομένης της ελληνικής αγοράς. Για να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα στη συσκευή σας:

Ανοίξτε τις Ρυθμίσεις (Settings) του υπολογιστή σας. Μεταβείτε στην ενότητα Windows Update. Ενεργοποιήστε την επιλογή «Λάβετε τις τελευταίες ενημερώσεις μόλις είναι διαθέσιμες». Πατήστε το κουμπί Έλεγχος για ενημερώσεις.

Εάν η συσκευή σας πληροί τις προϋποθέσεις και δεν υπάρχει κάποιο ζήτημα ασυμβατότητας με το υλικό σας, η ενημέρωση Windows 11, έκδοση 26H2 θα εμφανιστεί ως προαιρετική λήψη.