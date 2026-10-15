Xbox Nano Controller: Μικρότερο μέγεθος, ενσωματωμένη μπαταρία και χαμηλότερη τιμή

Σύνοψη

Επίσημη ανακοίνωση του νέου, αισθητά μικρότερου χειριστηρίου Xbox Nano από τη Microsoft με έμφαση στη φορητότητα.

Οριστική κατάργηση των παραδοσιακών μπαταριών ΑΑ υπέρ μιας ενσωματωμένης επαναφορτιζόμενης λύσης που μειώνει το συνολικό βάρος.

Χαμηλότερη τιμή αγοράς σε σύγκριση με τα standard χειριστήρια της εταιρείας, στοχεύοντας κυρίως σε ταξιδιώτες και νεαρότερους παίκτες με μικρότερα χέρια.

Πιστή διατήρηση της κλασικής ασύμμετρης διάταξης των αναλογικών μοχλών, απουσιάζουν ωστόσο τα εξελιγμένα χαρακτηριστικά των ακριβότερων εκδόσεων Elite.

Το Xbox Nano Controller αποτελεί την πιο πρόσφατη, επίσημη προσθήκη στην οικογένεια περιφερειακών της Microsoft, προσφέροντας μια αισθητά μικρότερη και ελαφρύτερη εναλλακτική λύση στο τυπικό χειριστήριο των Xbox Series X και S. Η συσκευή ενσωματώνει επαναφορτιζόμενη μπαταρία, καταργώντας πλήρως τη χρήση αλκαλικών μπαταριών ΑΑ, και λανσάρεται σε χαμηλότερη τιμή από το βασικό μοντέλο, εστιάζοντας στην εργονομία για παίκτες με μικρότερα χέρια.

Η κατεύθυνση της Microsoft όσον αφορά τον σχεδιασμό των περιφερειακών της έχει περάσει από διάφορα στάδια εξέλιξης, ξεκινώντας ιστορικά από το ογκώδες "Duke" του πρώτου Xbox και καταλήγοντας στο εξαιρετικά ισορροπημένο χειριστήριο της τρέχουσας γενιάς. Το νέο Xbox Nano Controller έρχεται να καλύψει ένα πολύ συγκεκριμένο κενό στην αγορά, το οποίο μέχρι πρότινος εξυπηρετούνταν σχεδόν αποκλειστικά από τρίτους κατασκευαστές περιφερειακών.

Η σχεδιαστική φιλοσοφία πίσω από τη δημιουργία του βασίζεται στην ανάγκη για ένα πραγματικά φορητό gamepad, το οποίο μπορεί να μεταφερθεί εύκολα σε ένα σακίδιο για cloud gaming μέσω smartphones ή tablets, διατηρώντας παράλληλα την επίσημη ποιότητα κατασκευής που περιμένουν οι καταναλωτές από τα first-party προϊόντα.

Μία από τις σημαντικότερες αποφάσεις των μηχανικών αφορά την πλήρη εγκατάλειψη των αποσπώμενων μπαταριών ΑΑ, ένα χαρακτηριστικό που η Microsoft υπερασπιζόταν σθεναρά επί σειρά ετών. Η μετάβαση σε μια εσωτερική, επαναφορτιζόμενη μπαταρία μέσω θύρας USB-C επιτρέπει τη δραστική μείωση του πάχους και του βάρους στο πίσω μέρος της συσκευής, εξαλείφοντας το χαρακτηριστικό εξόγκωμα που φιλοξενούσε τις μπαταρίες στα προηγούμενα μοντέλα. Παρά τη μείωση του μεγέθους, η διάταξη των πλήκτρων, οι ασύμμετροι αναλογικοί μοχλοί και το σταυρόνημα (D-pad) παραμένουν πιστά στα γεωμετρικά πρότυπα της εταιρείας, διασφαλίζοντας ότι η μυϊκή μνήμη των χρηστών δεν θα χρειαστεί επαναπρογραμματισμό.

Οι σκανδάλες (triggers) και τα επάνω πλήκτρα (bumpers) έχουν ανασχεδιαστεί ελαφρώς ώστε να ανταποκρίνονται σωστά στη μικρότερη διαδρομή που διανύουν τα δάχτυλα, ενώ η ανάγλυφη υφή στο πίσω μέρος έχει διατηρηθεί για την αποφυγή ολίσθησης κατά τη διάρκεια πολύωρων συνεδριών gaming. Αν και το Nano δεν ενσωματώνει τα προηγμένα χαρακτηριστικά παραμετροποίησης ή τα μεταλλικά εξαρτήματα της σειράς Elite, η ποιότητα των πλαστικών μερών δείχνει εφάμιλλη του βασικού χειριστηρίου, παρέχοντας την ίδια στιβαρή αίσθηση ανατομικής υποστήριξης χωρίς ενοχλητικούς τριγμούς υπό πίεση.

Η τιμολογιακή πολιτική που ακολουθεί η εταιρεία καθιστά τη συσκευή ιδιαίτερα ελκυστική για όσους αναζητούν ένα δεύτερο ή τρίτο χειριστήριο για το σαλόνι, καθώς και για γονείς που θέλουν μια πιο εργονομική επιλογή για τα παιδιά τους. Για την ώρα δεν έχει γίνει γνωστή η τιμή στην Ελλάδα, αλλά σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες πωλείται στα €49,99.