Νέο Xbox PC App: Ριζικός επανασχεδιασμός και 60% ταχύτερη εκκίνηση!

Σύνοψη

Η εφαρμογή Xbox για υπολογιστές αναβαθμίζεται ριζικά, προσφέροντας έως και 60% ταχύτερους χρόνους εκκίνησης και ταχύτερη φόρτωση σελίδων κατά 50%.

Η Microsoft φέρνει νέες δυνατότητες οργάνωσης της ψηφιακής βιβλιοθήκης και ενσωματώνει τις κοινωνικές λειτουργίες απευθείας στο κεντρικό μενού πλοήγησης.

Η αναζήτηση βελτιστοποιείται, επιτρέποντας τον εντοπισμό παιχνιδιών, πρόσθετων πακέτων επέκτασης και φίλων μέσα από ένα ενιαίο και πιο εύχρηστο περιβάλλον.

Οι νέες προσθήκες στο Xbox Cloud Gaming περιλαμβάνουν τη χρήση του smartphone ως χειριστηρίου σε υποστηριζόμενες τηλεοράσεις και τη λειτουργία cloud connect για το Xbox Nano Controller, μειώνοντας την καθυστέρηση.

Η δοκιμαστική έκδοση είναι ήδη διαθέσιμη για τους χρήστες του προγράμματος Xbox Insiders, ενώ η πλήρης κυκλοφορία αναμένεται να πραγματοποιηθεί σταδιακά το προσεχές διάστημα.

Η Microsoft αναβαθμίζει την εφαρμογή Xbox για PC υποσχόμενη δραματική βελτίωση στους χρόνους απόκρισης και μια πολύ πιο καθαρή εμπειρία χρήσης. Οι αλλαγές που εφαρμόζονται αφορούν τον ίδιο τον πυρήνα της εφαρμογής και επεκτείνονται σε όλες τις βασικές λειτουργίες που απασχολούν καθημερινά τους παίκτες, από την απλή εκκίνηση του λογισμικού μέχρι την εύρεση νέων τίτλων και την επικοινωνία με τους φίλους τους. Αυτή η στρατηγική επιλογή αντικατοπτρίζει την επιθυμία της αμερικανικής εταιρείας να καταστήσει το οικοσύστημα του υπολογιστή ισάξιο σε ευκολία με αυτό των κονσολών, αναγνωρίζοντας την ολοένα και μεγαλύτερη βαρύτητα που αποκτά το PC gaming στο ευρύτερο στρατηγικό της πλάνο.

Η σημαντικότερη βελτίωση που εντοπίζουν αμέσως οι χρήστες αφορά την ίδια την απόδοση του λογισμικού, καθώς ο χρόνος που απαιτείται για την αρχική εκκίνηση της εφαρμογής έχει μειωθεί κατά 60%. Παράλληλα, βασικές ενότητες όπως η Home, το Store και η καρτέλα του Game Pass φορτώνουν πλέον έως και 50% πιο γρήγορα, ενώ τα επιμέρους παράθυρα εντός της εφαρμογής ανοίγουν με ταχύτητα αυξημένη κατά 65%. Η τεχνική ομάδα της Microsoft προχώρησε σε εκτεταμένη βελτιστοποίηση του κώδικα προκειμένου να εξαλείψει τις καθυστερήσεις που στο παρελθόν δημιουργούσαν απογοήτευση στους χρήστες υπολογιστών με πιο ταπεινά τεχνικά χαρακτηριστικά. Το αποτέλεσμα είναι ένα περιβάλλον εργασίας που ανταποκρίνεται άμεσα στις εντολές του παίκτη, επιτρέποντας την απρόσκοπτη πρόσβαση στο περιεχόμενο χωρίς αναίτιες αναμονές.

Πέρα από την ταχύτητα, η αρχιτεκτονική του περιβάλλοντος χρήσης έχει υποστεί σημαντικό ανασχεδιασμό με γνώμονα την απλοποίηση. Η βιβλιοθήκη παιχνιδιών ανανεώνεται πλήρως, ενσωματώνοντας αναβαθμισμένα φίλτρα και νέους τρόπους οργάνωσης των ψηφιακών αγορών. Η εξερεύνηση μιας μεγάλης συλλογής τίτλων γίνεται πλέον διαισθητικά, δίνοντας στον χρήστη τη δυνατότητα να ταξινομεί τα παιχνίδια του με βάση τα δικά του κριτήρια και να βρίσκει άμεσα αυτό που επιθυμεί να παίξει. Η αναζήτηση αποκτά τη μορφή ενός ισχυρού, ενοποιημένου εργαλείου, καθώς πληκτρολογώντας έναν όρο, η μηχανή αναζήτησης επιστρέφει αποτελέσματα που καλύπτουν ολόκληρο το οικοσύστημα, από εγκατεστημένα παιχνίδια και διαθέσιμα add-ons μέχρι προφίλ άλλων χρηστών, καταργώντας την ανάγκη για περιήγηση σε διαφορετικά μενού.

Ο κοινωνικός χαρακτήρας του gaming δεν θα μπορούσε να μείνει εκτός αυτής της αναβάθμισης. Η Microsoft αποφάσισε να μετακινήσει τις λειτουργίες φίλων και κοινωνικής αλληλεπίδρασης απευθείας στο κύριο μενού πλοήγησης. Με αυτή την προσέγγιση, οι παίκτες μπορούν να βλέπουν με μια ματιά ποιοι φίλοι τους είναι συνδεδεμένοι και τι ακριβώς παίζουν, να ξεκινούν γραπτές συνομιλίες ή να συμμετέχουν σε φωνητικά party με ελάχιστα κλικ. Επιπλέον, οι καρτέλες των παιχνιδιών, τα μενού ρυθμίσεων και τα συνολικά animations της εφαρμογής έχουν φρεσκαριστεί οπτικά, προσφέροντας μια καθαρή, μοντέρνα και άκρως επαγγελματική αισθητική που διευκολύνει την οπτική σάρωση της οθόνης.

Στο μέτωπο του cloud gaming (όχι ακόμα Ελλάδα…), οι αλλαγές είναι εξίσου κρίσιμες για το μέλλον του οικοσυστήματος. Η εταιρεία ξεκίνησε την ανάπτυξη νέων τρόπων αλληλεπίδρασης με τα παιχνίδια που τρέχουν στο cloud, επιτρέποντας καταρχάς στους χρήστες υποστηριζόμενων έξυπνων τηλεοράσεων (Smart TVs) να χρησιμοποιούν το ίδιο τους το smartphone ως χειριστήριο. Αυτή η λύση απευθύνεται σε όσους θέλουν να απολαύσουν άμεσα έναν τίτλο στην τηλεόρασή τους χωρίς να έχουν εύκαιρο ένα παραδοσιακό gamepad.

Ταυτόχρονα, η Microsoft εισάγει δοκιμαστικά τη λειτουργία Cloud Connect σε συνδυασμό με το νέο Xbox Nano Controller. Το περιφερειακό συνδέεται πλέον απευθείας στο δίκτυο Wi-Fi του σπιτιού και επικοινωνεί κατευθείαν με τους servers του cloud gaming, παρακάμπτοντας τη συσκευή αναπαραγωγής (όπως την τηλεόραση ή τον υπολογιστή). Η παράκαμψη αυτού του ενδιάμεσου σταδίου μειώνει δραστικά την καθυστέρηση καταχώρησης εντολών, καθιστώντας τον χειρισμό των παιχνιδιών που τρέχουν μέσω streaming απρόσμενα άμεσο και ανταποκρίσιμο. Η συγκεκριμένη τεχνολογία βρίσκεται ακόμα σε αρχικό στάδιο δοκιμών, αλλά δείχνει ξεκάθαρα την πρόθεση της εταιρείας να εξαλείψει τα τεχνικά εμπόδια του απομακρυσμένου παιχνιδιού.

Η διάθεση όλων αυτών των αλλαγών έχει ήδη ξεκινήσει σταδιακά για τα μέλη του προγράμματος Xbox Insiders, τα οποία λαμβάνουν τις πρώτες δοκιμαστικές εκδόσεις προκειμένου να παρέχουν πολύτιμα σχόλια και δεδομένα χρήσης. Η ολοκλήρωση της δοκιμαστικής περιόδου θα ανοίξει τον δρόμο για το ευρύ κοινό, επιτρέποντας σε εκατομμύρια παίκτες παγκοσμίως να επωφεληθούν από τη νέα αρχιτεκτονική.