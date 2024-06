State of Decay 3: Επιτέλους νέο υλικό για το νέο επεισόδιο της σειράς

Το State of Decay 3 ανακοινώθηκε για πρώτη φορά πριν από τέσσερα χρόνια κατά τη διάρκεια του Xbox Games Showcase 2020. Έκτοτε δεν υπήρξαν σχεδόν καθόλου πληροφορίες για το επόμενο παιχνίδι της σειράς παιχνιδιών επιβίωσης με θέμα τα ζόμπι από την εταιρεία ανάπτυξης Undead Labs. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια του Xbox Games Showcase 2024, πήραμε ένα νέο trailer με ένα μείγμα από in-game και κινηματογραφικά πλάνα, μαζί με κάποιες συγκεκριμένες πληροφορίες για τον τίτλο.



Το State of Decay 3 θα διαδραματίζεται σε έναν πολύ μεγαλύτερο ανοιχτό κόσμο σε σύγκριση με τα δύο πρώτα παιχνίδια της σειράς. Μάλιστα, η Undead Labs έχει συνεργαστεί με έναν άλλο προγραμματιστή που ανήκει στη Microsoft, την Obsidian Entertainment, για τα νέα χαρακτηριστικά.



Η ομάδα έχει επίσης λάβει κάποια βοήθεια από την The Coalition, την εταιρεία ανάπτυξης του Gears of War, σχετικά με τον τρόπο χρήσης της Unreal Engine 5, η οποία θα αξιοποιηθεί στο State of Decay 3. Δύο άλλες ομάδες ανάπτυξης, η Blind Squirrel Entertainment και η Wushu Studios, εργάζονται επίσης στο παιχνίδι.

Δίνουμε μεγάλη έμφαση στη συναρπαστική συνεργατική μάχη, εξετάζοντας προσεκτικά το σχεδιασμό των επιπέδων και την προσέγγιση του τρόπου με τον οποίο χτίζουμε τον κόσμο, ώστε να διασφαλίσουμε ότι οι παίκτες θα μπορούν να διασκεδάσουν συντρίβοντας και πυροβολώντας ζόμπι παρέα στον ανοιχτό κόσμο. Για να υποστηρίξουμε αυτή την προσπάθεια, η μάχη πρέπει να είναι απολύτως διασκεδαστική. Ψάχνουμε να εμβαθύνουμε τα συστήματα μάχης, τα σχέδιά μας για τις συμπεριφορές των εχθρών και την πιστότητα των animations για να απογειώσουμε την εμπειρία σε όλους τους τομείς.

Το State of Decay 3 θα διαδραματίζεται επίσης αρκετά χρόνια μετά τα δύο πρώτα παιχνίδια, οπότε τα ζόμπι του θα φαίνονται πιο φθαρμένα από ό,τι στους προηγούμενους τίτλους. Οι παίκτες θα έχουν επίσης περισσότερες δυνατότητες προσαρμογής και κατασκευής για τα όπλα, τα ρούχα και άλλα.



Δυστυχώς, δεν υπάρχει ακόμα ημερομηνία κυκλοφορίας για το State of Decay 3, οπότε φαίνεται ότι έχουμε ακόμα αρκετό καιρό μπροστά μας μέχρι να κυκλοφορήσει.