Xbox XP: Νέο τμήμα για παραγωγές ταινιών, σειρών και merchandise

Σύνοψη

Η Microsoft ανακοίνωσε επίσημα τη δημιουργία του XP, ενός νέου στρατηγικού τμήματος του Xbox που αναλαμβάνει την επέκταση των κορυφαίων gaming franchises εκτός της παραδοσιακής βιομηχανίας των βιντεοπαιχνιδιών.

Η ηγεσία του νέου οργανισμού ανατίθεται στην Kayleen Walters, ένα κορυφαίο στέλεχος με πολυετή εμπειρία στη Lucasfilm και την Mojang, η οποία συνέβαλε καθοριστικά στην τεράστια εμπορική επιτυχία της κινηματογραφικής μεταφοράς του Minecraft.

Η λειτουργία του τμήματος χωρίζεται σε τέσσερις βασικούς επενδυτικούς πυλώνες: Xbox Pictures (ταινίες και σειρές), Xbox Products (καταναλωτικά αγαθά), Xbox Places (ζωντανές εκδηλώσεις/πάρκα) και Xbox Partnerships (στρατηγικές συνεργασίες εμπορικού χαρακτήρα).

Κεντρικός στόχος της αμερικανικής εταιρείας είναι η μετατροπή του Xbox στη μεγαλύτερη εταιρεία ψυχαγωγίας παγκοσμίως, αξιοποιώντας τον τεράστιο κατάλογο πνευματικών ιδιοκτησιών που διαθέτει έπειτα από τις εξαγορές των ZeniMax Media και Activision Blizzard.

Η Microsoft προχώρησε στην επίσημη ανακοίνωση της ίδρυσης ενός νέου, αυτόνομου τμήματος με την ονομασία XP, αποκαλύπτοντας παράλληλα τη μακρόπνοη φιλοδοξία της να καταστήσει το Xbox την κορυφαία εταιρεία ψυχαγωγίας σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ο Chief Strategy Officer του Xbox, Matthew Ball, υπογράμμισε ότι ο βασικός πυρήνας του σχεδιασμού αφορά την εξέλιξη των ήδη επιτυχημένων franchises της πλατφόρμας σε διαχρονικές οντότητες, οι οποίες θα έχουν τη δυνατότητα να ψυχαγωγούν, να εμπνέουν και να συνδέουν ανθρώπους διαφορετικών γενεών σε ολόκληρο τον πλανήτη.

Πρόκειται ουσιαστικά για μια εις βάθος αναδιοργάνωση των εσωτερικών δομών της εταιρείας, η οποία συγκεντρώνει πολλαπλές δυνατότητες που προηγουμένως λειτουργούσαν εντελώς κατακερματισμένα κάτω από μια ενιαία και ισχυρή ομπρέλα διαχείρισης. Η πλήρης ενοποίηση αυτών των ανεξάρτητων ομάδων εξυπηρετεί έναν ξεκάθαρο εταιρικό σκοπό που σχετίζεται με τη δραστική διεύρυνση της απήχησης των πνευματικών ιδιοκτησιών του Xbox, την οικοδόμηση βαθύτερων συνδέσεων με το ήδη υπάρχον πιστό κοινό, αλλά και την προσέλκυση νέων οπαδών μέσα από εναλλακτικά κανάλια σύγχρονου περιεχομένου.

Τι ακριβώς είναι το νέο τμήμα Xbox XP και ποιους τομείς επένδυσης καλύπτει;

Το XP αποτελεί τη νέα multimedia διεύθυνση του Xbox υπό την προεδρία της Kayleen Walters, με αποκλειστικό στόχο την επέκταση των gaming franchises σε εξωτερικές αγορές. Εστιάζει αποδεδειγμένα στη δημιουργία κινηματογραφικών ταινιών και τηλεοπτικών σειρών, στην παραγωγή επίσημων καταναλωτικών προϊόντων, στη διοργάνωση ζωντανών εκδηλώσεων και στη σύναψη στρατηγικών συνεργασιών, μετατρέποντας τα κορυφαία βιντεοπαιχνίδια σε παγκόσμια ψυχαγωγικά φαινόμενα.

Η εσωτερική δομή του νέου οργανισμού βασίζεται στη θεσμοθέτηση τεσσάρων απόλυτα διακριτών τομέων, οι οποίοι εξυπηρετούν συγκεκριμένους εμπορικούς σκοπούς:

Xbox Pictures: Ανάληψη απαιτητικών παραγωγών για τον κινηματογράφο, την τηλεόραση και άλλες σύγχρονες μορφές γραμμικής αφήγησης, μεταφέροντας τους ψηφιακούς κόσμους και τους γνωστούς χαρακτήρες σε νέα κοινά που ενδεχομένως να μην έχουν καμία προηγούμενη επαφή με τον χώρο των βιντεοπαιχνιδιών.

Ανάληψη απαιτητικών παραγωγών για τον κινηματογράφο, την τηλεόραση και άλλες σύγχρονες μορφές γραμμικής αφήγησης, μεταφέροντας τους ψηφιακούς κόσμους και τους γνωστούς χαρακτήρες σε νέα κοινά που ενδεχομένως να μην έχουν καμία προηγούμενη επαφή με τον χώρο των βιντεοπαιχνιδιών. Xbox Products: Σχεδιασμός, κατασκευή και ευρεία κυκλοφορία αυθεντικών καταναλωτικών αγαθών και πολυτελών εμπορευμάτων που επιτρέπουν στους ενθουσιώδεις οπαδούς να συλλέγουν αντικείμενα και να εκφράζουν την έμπρακτη αγάπη τους για τις αγαπημένες τους ψηφιακές περιπέτειες.

Σχεδιασμός, κατασκευή και ευρεία κυκλοφορία αυθεντικών καταναλωτικών αγαθών και πολυτελών εμπορευμάτων που επιτρέπουν στους ενθουσιώδεις οπαδούς να συλλέγουν αντικείμενα και να εκφράζουν την έμπρακτη αγάπη τους για τις αγαπημένες τους ψηφιακές περιπέτειες. Xbox Places: Ολοκληρωμένη διοργάνωση και δυναμική προώθηση της διάδρασης των εγχώριων και διεθνών κοινοτήτων μέσω μεγάλων ζωντανών εκδηλώσεων, καθηλωτικών φυσικών εμπειριών, θεματικών πάρκων, διεθνών τηλεοπτικών μεταδόσεων και αποκλειστικών τουριστικών προορισμών.

Ολοκληρωμένη διοργάνωση και δυναμική προώθηση της διάδρασης των εγχώριων και διεθνών κοινοτήτων μέσω μεγάλων ζωντανών εκδηλώσεων, καθηλωτικών φυσικών εμπειριών, θεματικών πάρκων, διεθνών τηλεοπτικών μεταδόσεων και αποκλειστικών τουριστικών προορισμών. Xbox Partnerships: Εντατική συνεργασία με αναγνωρισμένους δημιουργούς περιεχομένου, παγκόσμια εμπορικά σήματα και εξειδικευμένες κοινότητες για την αποτελεσματική ανάπτυξη νέων διαδραστικών εμπειριών, κερδοφόρων χορηγιών και επικερδών διαφημιστικών συμφωνιών που ενισχύουν την υπεραξία της εταιρείας.

Η επιλογή της Kayleen Walters στην προεδρία του οργανισμού

Η επίσημη τοποθέτηση της Kayleen Walters στη θέση της προέδρου του νεοσύστατου τμήματος XP δεν συνιστά απλώς μια εσωτερική μετακίνηση, καθώς το πλούσιο βιογραφικό της περιλαμβάνει τη στενή διαχείριση μερικών εκ των σημαντικότερων ιδιοκτησιών ψυχαγωγίας που γνώρισε ποτέ η σύγχρονη βιομηχανία. Κατά τη διάρκεια της δεκατριετούς και άκρως επιτυχημένης θητείας της στη Lucasfilm, διαδραμάτισε πρωταγωνιστικό ρόλο στην ανάπτυξη και την ομαλή επανακυκλοφορία ενός από τα πιο επιδραστικά κινηματογραφικά franchises στην ιστορία της διεθνούς ποπ κουλτούρας, αποκτώντας ανεκτίμητη τεχνογνωσία γύρω από τη διαχείριση τεράστιων παγκόσμιων κοινοτήτων και τη διατήρηση της απολύτως απαραίτητης αυθεντικότητας των κλασικών μυθολογιών.

Ακόμη πιο εντυπωσιακά και μετρήσιμα είναι τα οικονομικά αποτελέσματα που παρουσίασε κατά την πολυετή παρουσία της στην Mojang, όπου το Minecraft κατέγραψε ραγδαία και πρωτοφανή άνοδο, αυξάνοντας με γεωμετρική πρόοδο τις συνολικές του πωλήσεις από τα 350 εκατομμύρια αντίτυπα σε περισσότερα από 425 εκατομμύρια.

Παράλληλα, ο τεράστιος τομέας του merchandising για το Minecraft εξελίχθηκε ταχύτατα σε έναν από τους κορυφαίους είκοσι παγκοσμίως, φέρνοντας τεράστια και σταθερά έσοδα στα ταμεία της εταιρείας και εδραιώνοντας τη φυσική παρουσία του τίτλου στα ράφια των μεγαλύτερων πολυεθνικών αλυσίδων λιανικής. Η ουσιαστική συνεισφορά της Walters αποτυπώνεται επίσης στην ανεπανάληπτη εμπορική πορεία της κινηματογραφικής μεταφοράς του τίτλου, η οποία κατέγραψε το μεγαλύτερο εισπρακτικό άνοιγμα όλων των εποχών για μεταφορά βιντεοπαιχνιδιού στη μεγάλη οθόνη, τερματίζοντας πανηγυρικά στην πρώτη θέση του εγχώριου box office κατά τη διάρκεια του κρίσιμου πρώτου Σαββατοκύριακου.

Επίσης, η έμπειρη μάνατζερ εξασφάλισε την πρώτη από τις πολλές μελλοντικές και εξαιρετικά κερδοφόρες συμφωνίες για την επίσημη ενσωμάτωση του παιχνιδιού σε τεράστια φυσικά θεματικά πάρκα, προσφέροντας απτά και άμεσα εφαρμόσιμα παραδείγματα για το πώς ακριβώς σκοπεύει να κινηθεί η πλατφόρμα του Xbox στο άμεσο μέλλον.

Ο πλούτος των πνευματικών ιδιοκτησιών και οι ατελείωτες δυνατότητες εκμετάλλευσης

Μετά την επιτυχή και νομικά πολύπλοκη ολοκλήρωση των ιστορικών εξαγορών της ZeniMax Media και κυρίως της Activision Blizzard, η Microsoft διαθέτει πλέον στα χέρια της τον ίσως πλουσιότερο και σαφώς πιο πολυποίκιλο κατάλογο ισχυρών πνευματικών ιδιοκτησιών στην ιστορία της βιομηχανίας της ψηφιακής ψυχαγωγίας.

Η πλήρης λειτουργία του τμήματος Xbox Pictures και κατ' επέκταση όλων των παράλληλων υποκλάδων του οργανισμού XP, έχει πρακτικά στη διάθεση της τεράστια και παγκοσμίως αναγνωρίσιμα ονόματα όπως τα Call of Duty, World of Warcraft, Diablo, Overwatch, DOOM, The Elder Scrolls και Fallout, πέραν των παραδοσιακών και σταθερών πυλώνων του οικοσυστήματος όπως τα Halo, Gears of War και Forza Motorsport.

Η πρόσφατη επιτυχία της τηλεοπτικής σειράς Fallout μέσω της δημοφιλούς πλατφόρμας του Amazon Prime Video απέδειξε πως η σωστή και απόλυτα πιστή στο αρχικό υλικό μεταφορά ενός βιντεοπαιχνιδιού μπορεί εύκολα να προσελκύσει εκατομμύρια νέους θεατές, ενώ ταυτόχρονα εκτοξεύει τις ψηφιακές πωλήσεις και την ενεργή βάση χρηστών των παλαιότερων τίτλων του εκάστοτε franchise.

Λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη αυτή την τεράστια και διαρκώς αυξανόμενη δυναμική, ο ειδικός βραχίονας του Xbox Places μπορεί πλέον να σχεδιάσει απρόσκοπτα και με τη δέουσα προσοχή στη λεπτομέρεια τη δημιουργία μεγάλων καθηλωτικών εμπειριών βασισμένων σε αυτούς τους σκοτεινούς ή φανταστικούς κόσμους, όπως για παράδειγμα εξαιρετικά περίπλοκες εκθέσεις, υπερσύγχρονα διαδραστικά αξιοθέατα ή ακόμη και τεράστιες ειδικές ζώνες μέσα σε υπάρχοντα και ήδη επιτυχημένα θεματικά πάρκα ψυχαγωγίας, ακολουθώντας πιστά και παράλληλα εξελίσσοντας περαιτέρω το άκρως κερδοφόρο μοντέλο που εφήρμοσε με τεράστια επιτυχία η ανταγωνιστική Nintendo τα τελευταία χρόνια.

Ακόμη, η γεωγραφική εξάπλωση μέσω του Xbox Products εξασφαλίζει οριστικά πως κάθε νέα πολυαναμενόμενη τηλεοπτική πρεμιέρα ή επερχόμενη κυκλοφορία ενός μεγάλου AAA τίτλου θα συνοδεύεται από μια συγχρονισμένη και εξαιρετικά ευρεία γκάμα ποιοτικών καταναλωτικών προϊόντων, μεγιστοποιώντας με αυτόν τον συστηματικό τρόπο τα συνολικά εταιρικά έσοδα και εδραιώνοντας οριστικά τη θέση της μάρκας στη συνείδηση του παγκόσμιου καταναλωτικού κοινού. Ο Matthew Ball φρόντισε πάντως να διευκρινίσει κατηγορηματικά πως τα κορυφαία βιντεοπαιχνίδια παραμένουν ο αδιαπραγμάτευτος πυρήνας αυτών των franchises και η πραγματική καρδιά ολόκληρου του οικοσυστήματος, διασφαλίζοντας το απαιτητικό καταναλωτικό κοινό πως η μαζική επέκταση στην τηλεόραση και τα καταναλωτικά προϊόντα δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να επηρεάσει αρνητικά την ποιότητα ή τον ρυθμό των αμιγώς gaming κυκλοφοριών.