ROG Xbox Ally: Αποκαλύφθηκε η ημερομηνία κυκλοφορίας της νέας φορητής παιχνιδομηχανής

Η συνεργασία της Microsoft με την Asus φέρνει μια νέα εποχή στο φορητό gaming. Στο πλαίσιο της Gamescom, ανακοινώθηκε η ημερομηνία κυκλοφορίας των ROG Xbox Ally και ROG Xbox Ally X, δύο φορητών συσκευών με Windows που υπόσχονται να συνδυάσουν την εμπειρία της κονσόλας με την ευελιξία του PC. Οι συσκευές θα φτάσουν στα καταστήματα στις 16 Οκτωβρίου, ενώ οι επισκέπτες της έκθεσης έχουν ήδη την ευκαιρία να τις δοκιμάσουν μέσω ενός demo του πολυαναμενόμενου Hollow Knight: Silksong.

Παρότι η τιμή των δύο μοντέλων δεν αποκαλύφθηκε ακόμη, οι εκτιμήσεις συγκλίνουν στο ότι θα είναι αρκετά υψηλή, ειδικά για το Xbox Ally X, το οποίο ξεχωρίζει για τα ιδιαίτερα ενισχυμένα specs του. Η premium εκδοχή διαθέτει AMD Ryzen Z2 Extreme GPU, μνήμη RAM 24 GB και αποθηκευτικό χώρο 1 TB. Σε σύγκριση, το βασικό Xbox Ally έρχεται με AMD Ryzen 2A, RAM 16 GB και 512 GB αποθήκευσης. Η διαφορά δυνατοτήτων είναι εμφανής και αναμένεται να παίξει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση του κόστους.

Και οι δύο συσκευές προσφέρουν μια πλήρη Xbox εμπειρία μέσα από μια οθόνη αφής που τρέχει προσαρμοσμένη έκδοση των Windows 11. Είναι πλήρως συμβατές με το Game Pass και τα Xbox Play Anywhere παιχνίδια, δίνοντας στους χρήστες τη δυνατότητα να συνεχίσουν την πρόοδό τους από κονσόλα σε φορητό χωρίς περιορισμούς. Επιπλέον, οι κάτοχοι θα μπορούν να εγκαταστήσουν και να συγχρονίσουν βιβλιοθήκες από άλλες πλατφόρμες PC gaming, όπως Steam, GOG και Battle.net. Με αυτόν τον τρόπο, το Xbox Ally φιλοδοξεί να γίνει μια all-in-one λύση για όσους θέλουν να έχουν πρόσβαση σε όλα τους τα παιχνίδια εν κινήσει.

Η Microsoft έχει επενδύσει και σε ένα νέο Handheld Compatibility Program, το οποίο θα βοηθά τους χρήστες να γνωρίζουν ποια παιχνίδια είναι βελτιστοποιημένα για φορητή χρήση. Παρόμοιο με το σύστημα επαλήθευσης του Steam Deck, το πρόγραμμα θα συνοδεύει τα παιχνίδια με ειδικά σήματα, όπως Handheld Optimized και Mostly Compatible, ώστε οι παίκτες να έχουν ξεκάθαρη εικόνα πριν από την εγκατάσταση. Πρόκειται για μια κίνηση που δείχνει ότι η εταιρεία θέλει να επενδύσει σοβαρά στη νέα αγορά των φορητών υπολογιστικών κονσολών.

Αν και τεχνικά το Xbox Ally δεν είναι «εσωτερικό» hardware της Microsoft, η συσκευή σηματοδοτεί μια πιθανή αλλαγή πορείας στον τρόπο που η εταιρεία αντιλαμβάνεται το μέλλον της σειράς Xbox. Σε πρόσφατες δηλώσεις της, η Sarah Bond, πρόεδρος του Xbox, άφησε να εννοηθεί ότι και οι μελλοντικές κονσόλες θα βασίζονται σε Windows, ενώ θα επιτρέπουν την εγκατάσταση εναλλακτικών ψηφιακών καταστημάτων όπως το Steam. Μια τέτοια στρατηγική θα διαφοροποιούσε ριζικά τη Microsoft από το παραδοσιακό μοντέλο των κλειστών οικοσυστημάτων που κυριαρχεί στις κονσόλες εδώ και δεκαετίες.

Η Asus, με την εμπειρία της στη σειρά ROG, φαίνεται ότι αξιοποίησε την τεχνογνωσία της για να σχεδιάσει συσκευές που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της κοινότητας των PC gamers. Το Xbox Ally, όπως παρουσιάστηκε, δεν επιχειρεί να ανταγωνιστεί άμεσα το Steam Deck, αλλά μάλλον να το ξεπεράσει σε επίπεδο λειτουργικότητας, αξιοποιώντας το πλεονέκτημα της πλήρους ενσωμάτωσης με το οικοσύστημα Xbox. Ο συνδυασμός Game Pass, υποστήριξης για πολλαπλά καταστήματα και υψηλών τεχνικών προδιαγραφών δίνει στη Microsoft και την Asus ένα ισχυρό χαρτί σε μια αγορά που αναπτύσσεται ραγδαία.

