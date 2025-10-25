Μετά από 25 χρόνια, το Halo κάνει επιτέλους το άλμα στο PlayStation

Ένα από τα πιο εμβληματικά ονόματα στην ιστορία του gaming ετοιμάζεται να περάσει σε νέα εποχή. Το Halo, η σειρά που ταυτίστηκε με το Xbox για περισσότερο από δύο δεκαετίες, θα κυκλοφορήσει για πρώτη φορά στο PlayStation. Η είδηση επιβεβαιώθηκε επίσημα κατά τη διάρκεια του μεγάλου Halo esports event, όπου αποκαλύφθηκε το νέο remake του αρχικού παιχνιδιού, με τίτλο Halo: Campaign Evolved, που αναμένεται να κυκλοφορήσει το 2026 για PlayStation 5, Xbox Series X/S και PC.

Η διαρροή του παιχνιδιού προηγήθηκε της επίσημης ανακοίνωσης, επιβεβαιώνοντας φήμες που κυκλοφορούσαν τους τελευταίους μήνες. Το Halo: Campaign Evolved είναι το πρώτο μεγάλο project των Halo Studios (πρώην 343 Industries) μετά το Halo Infinite του 2021, το οποίο, παρά τις θετικές κριτικές, δεν κατάφερε να κρατήσει το ενδιαφέρον των παικτών μακροπρόθεσμα. Τα επακόλουθα ήταν δύσκολα: το στούντιο υπέστη σημαντικές περικοπές προσωπικού το 2023 και επαναπροσδιορίστηκε πλήρως το 2024, εγκαταλείποντας τη μηχανή Slipstream που είχε χρησιμοποιηθεί στο Infinite υπέρ της Unreal Engine.

Αυτή η αλλαγή φαίνεται να έδωσε νέα πνοή στη δημιουργική ομάδα. Το Halo: Campaign Evolved δεν είναι απλώς ένα remaster του κλασικού Halo: Combat Evolved που είχαμε δει στο Xbox 360, αλλά ένα πλήρες remake, σχεδιασμένο από την αρχή με σύγχρονα γραφικά, βελτιωμένο gameplay και νέες αποστολές. Το πρώτο gameplay trailer που δημοσίευσε η Xbox δείχνει ένα εντυπωσιακό reimagining του θρυλικού επιπέδου The Silent Cartographer, με πλούσιες λεπτομέρειες και ανανεωμένη ατμόσφαιρα.

Η επίσημη περιγραφή του παιχνιδιού κάνει λόγο για μια «πιστή αλλά εκσυγχρονισμένη ανακατασκευή» του campaign του αρχικού τίτλου. Οι παίκτες θα ζήσουν ξανά την ιστορία του Master Chief, αυτή τη φορά μέσα από high-definition οπτικά εφέ, ανανεωμένες κινηματογραφικές σκηνές και πιο ρευστούς χειρισμούς. Το remake θα περιλαμβάνει επίσης τρεις ολοκαίνουριες prequel αποστολές με πρωταγωνιστές τον Master Chief και τον Sgt. Johnson, επεκτείνοντας τη μυθολογία του σύμπαντος του Halo με φρέσκο περιεχόμενο.

Το παιχνίδι υπόσχεται ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία όπλων, οχημάτων και εχθρών, ενώ επιστρέφει το χαρακτηριστικό σύστημα “Skulls” – modifiers που αλλάζουν τον τρόπο που παίζεται το παιχνίδι, προσφέροντας μεγαλύτερη δυσκολία ή αναπάντεχες ανατροπές στη μάχη. Με αυτόν τον τρόπο, το Campaign Evolved στοχεύει να προσφέρει μια εμπειρία που θα ικανοποιήσει τόσο τους παλιούς φαν όσο και τους νεοεισερχόμενους στο franchise.

Όπως ανακοίνωσε το τμήμα Xbox, οι παίκτες θα μπορούν να ζήσουν την περιπέτεια με όποιον τρόπο επιθυμούν: μόνοι τους, σε 2-player split-screen co-op στις κονσόλες ή σε online co-op έως τεσσάρων παικτών με πλήρη υποστήριξη crossplay και cross-progression. Αυτό σημαίνει ότι οι κάτοχοι Xbox, PC και PlayStation θα μπορούν να παίζουν μαζί, συνεχίζοντας την πρόοδό τους ανεξάρτητα από την πλατφόρμα.

Η υπόθεση του Halo: Campaign Evolved παραμένει πιστή στις ρίζες της. Μετά τη συντριβή του διαστημόπλοιου Pillar of Autumn σε έναν μυστηριώδη δακτύλιο-κόσμο γνωστό ως Halo, ο Master Chief και η AI σύντροφός του, Cortana, καλούνται να προστατεύσουν τα τελευταία απομεινάρια της ανθρωπότητας από τις δυνάμεις του Covenant. Καθώς η ιστορία προχωρά, οι ήρωες ανακαλύπτουν ότι το Halo κρύβει ένα τρομακτικό μυστικό που θα μπορούσε να οδηγήσει στην εξάλειψη κάθε μορφής ζωής στον γαλαξία.

Η είδηση της κυκλοφορίας του παιχνιδιού στο PlayStation σηματοδοτεί μια ιστορική στιγμή για τη Microsoft. Μετά από 25 χρόνια αποκλειστικότητας, το Halo ανοίγει τα σύνορά του, επιβεβαιώνοντας τη νέα στρατηγική της εταιρείας να αντιμετωπίζει το οικοσύστημα του Xbox όχι μόνο ως κονσόλα, αλλά ως πλατφόρμα υπηρεσιών και εμπειριών. Το γεγονός ότι το remake θα είναι διαθέσιμο και στο Game Pass ενισχύει αυτή τη φιλοσοφία, προσφέροντας ταυτόχρονα μια γέφυρα ανάμεσα στους διαφορετικούς κόσμους του gaming.

