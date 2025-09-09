Microsoft και LG φέρνουν το cloud gaming στα αυτοκίνητα

Η ιδέα ότι τα αυτοκίνητα δεν είναι απλώς μέσα μεταφοράς αλλά ολοκληρωμένα κέντρα ψυχαγωγίας φαίνεται πως παίρνει πλέον σάρκα και οστά. Microsoft και LG ανακοίνωσαν μια νέα συνεργασία που υπόσχεται να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο οι οδηγοί και οι επιβάτες περνούν τον χρόνο τους στο όχημα. Μέσα από το Xbox Cloud Gaming, το gaming έρχεται πλέον απευθείας στις οθόνες των αυτοκινήτων που διαθέτουν την πλατφόρμα LG Automotive Content Platform (ACP).

Με την κυκλοφορία της ειδικής εφαρμογής Xbox, οι συνδρομητές του Xbox Game Pass Ultimate θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε cloud εκδόσεις δημοφιλών τίτλων χωρίς να χρειάζονται κονσόλα. Αυτό σημαίνει ότι, είτε κάποιος φορτίζει το ηλεκτρικό του όχημα είτε επιθυμεί να κρατήσει απασχολημένους τους συνεπιβάτες σε ένα μεγάλο ταξίδι, η ψυχαγωγία θα βρίσκεται πλέον στην άκρη των δακτύλων του.

Η ACP της LG είναι ήδη διαθέσιμη στο Kia EV3 που κυκλοφόρησε στην Ευρώπη, ενώ σύντομα θα ενσωματωθεί και στα μοντέλα EV4, EV5 αλλά και στο νέο Sportage. Η πλατφόρμα βασίζεται στο webOS, το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείται στα smart TVs της LG, γνωστό για την ευκολία και την ποικιλία εφαρμογών που προσφέρει. Από Netflix και Disney Plus μέχρι YouTube και τώρα Xbox, το περιβάλλον αυτό μετατρέπει το εσωτερικό του αυτοκινήτου σε ένα μικρό κέντρο πολυμέσων.

Για τη Microsoft, η κίνηση αυτή αποτελεί φυσική συνέχεια μιας στρατηγικής που ξεκίνησε νωρίτερα μέσα στη χρονιά, όταν η εταιρεία συνεργάστηκε με την LG ώστε να φέρει την εφαρμογή Xbox στα smart TVs. Με την επέκταση τώρα στα συμβατά οχήματα, το Xbox Cloud Gaming ενισχύει ακόμη περισσότερο τη φιλοσοφία του «παίζουμε οπουδήποτε, οποτεδήποτε».

[via]