Η Microsoft απαντά στην κατακραυγή: Δωρεάν Xbox Cloud Gaming με διαφημίσεις!

Η Microsoft φαίνεται πως ετοιμάζεται να κάνει ένα μεγάλο βήμα που θα αλλάξει τα δεδομένα στο cloud gaming. Σύμφωνα με πληροφορίες, η εταιρεία δοκιμάζει ένα νέο μοντέλο πρόσβασης στην υπηρεσία Xbox Cloud Gaming, το οποίο θα επιτρέπει στους παίκτες να παίζουν δωρεάν, χωρίς να απαιτείται συνδρομή στο Game Pass. Το «αντάλλαγμα» θα είναι η προβολή σύντομων διαφημίσεων πριν από κάθε συνεδρία.

Η είδηση αυτή έρχεται λίγες μόλις ημέρες μετά την επίσημη έξοδο του Xbox Cloud Gaming από τη μακρά περίοδο beta. Για περισσότερο από έξι χρόνια, η πλατφόρμα – που αρχικά είχε παρουσιαστεί ως Project xCloud – βρισκόταν σε φάση δοκιμών. Η μετάβαση στην πλήρη λειτουργία συνέπεσε, ωστόσο, και με μία ακόμη αύξηση τιμών στο Game Pass, γεγονός που προκάλεσε αντιδράσεις στην κοινότητα των χρηστών. Πολύ σύντομα, η ακριβότερη βαθμίδα, το Xbox Game Pass Ultimate, θα κοστίζει €26,99 τον μήνα (από €17,99), ποσό που για πολλούς θεωρείται απαγορευτικό.

Η στρατηγική της Microsoft δείχνει πως στοχεύει να επαναφέρει την πρόσβαση σε ένα ευρύτερο κοινό, προσφέροντας έναν νέο δωρεάν τρόπο συμμετοχής. Σύμφωνα με δημοσίευμα του The Verge, η εταιρεία δοκιμάζει ήδη εσωτερικά μια εκδοχή του Xbox Cloud Gaming που στηρίζεται στη διαφήμιση. Στην πρακτική αυτή μορφή, πριν από κάθε παιχνίδι προβάλλεται ένα δίλεπτο διαφημιστικό σποτ. Επιπλέον, κάθε συνεδρία διαρκεί έως μία ώρα, με μέγιστο πέντε συνεδρίες τον μήνα.

Αν και τα όρια αυτά ισχύουν μόνο για την εσωτερική δοκιμή, δεν είναι σαφές αν θα παραμείνουν ίδια στη δημόσια διάθεση. Ωστόσο, το μοντέλο δίνει μια ξεκάθαρη εικόνα για το πώς μπορεί να λειτουργήσει μια ad-supported υπηρεσία: δωρεάν πρόσβαση με αντάλλαγμα διαφημίσεις και συγκεκριμένους περιορισμούς χρήσης.

Σήμερα, το Xbox Cloud Gaming είναι διαθέσιμο σε όλους τους συνδρομητές του Game Pass, ανεξαρτήτως βαθμίδας. Οι χρήστες μπορούν να παίξουν μέσω cloud τίτλους που ανήκουν στον κατάλογο της υπηρεσίας ή επιλεγμένα παιχνίδια που ήδη κατέχουν. Αν η Microsoft προχωρήσει με το νέο μοντέλο, θα καταργήσει την απαίτηση για συνδρομή στο Game Pass. Έτσι, οι παίκτες θα μπορούν να κάνουν streaming σε παιχνίδια που έχουν ήδη αγοράσει, όπως ακριβώς συμβαίνει στην υπηρεσία GeForce NOW της Nvidia.

Επιπλέον, δεν αποκλείεται να συμπεριληφθούν τίτλοι που διατίθενται μέσα από το πρόγραμμα Free Play Days ή ακόμη και κλασικά παιχνίδια από την πλούσια βιβλιοθήκη του Xbox. Αυτό θα αποτελέσει σημαντικό άνοιγμα σε κοινό που ίσως δεν θέλει ή δεν μπορεί να πληρώνει σταθερά μηνιαία συνδρομή, αλλά θέλει την ευελιξία του cloud gaming.

Η Microsoft σχεδιάζει να ξεκινήσει δημόσιες δοκιμές του νέου μοντέλου μέσα στους επόμενους μήνες. Αν όλα προχωρήσουν σύμφωνα με το πρόγραμμα, η υπηρεσία θα είναι διαθέσιμη σε υπολογιστές, κονσόλες Xbox, φορητές συσκευές αλλά και μέσω web browser. Με αυτόν τον τρόπο, η πρόσβαση στο gaming γίνεται ακόμη πιο άμεση, χωρίς την ανάγκη ισχυρού hardware ή εγκαταστάσεων.

Η κίνηση αυτή δεν είναι τυχαία. Η Microsoft δέχθηκε έντονη κριτική μετά την τελευταία αύξηση στις τιμές του Game Pass, η οποία θεωρήθηκε υπερβολική από πολλούς χρήστες. Μάλιστα, αρκετοί στράφηκαν σε εναλλακτικές λύσεις, όπως η αγορά συνδρομών σε χαμηλότερη τιμή μέσω Amazon. Το νέο δωρεάν επίπεδο θα μπορούσε να λειτουργήσει ως «αντίβαρο», προσφέροντας έναν τρόπο συμμετοχής στην οικολογία του Xbox χωρίς οικονομικό εμπόδιο.

[via]