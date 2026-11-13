Το Wolfenstein 3 είναι γεγονός: Τα πρώτα στοιχεία για το νέο κεφάλαιο

Σύνοψη

Η CEO του Xbox, Asha Sharma, ανακοίνωσε την επίσημη έναρξη της παραγωγής του Wolfenstein 3.

Την ανάπτυξη έχει αναλάβει αποκλειστικά το στούντιο της MachineGames, το οποίο πρόσφατα ολοκλήρωσε το Indiana Jones and the Great Circle.

Επιβεβαιώθηκε μέσα από φωτογραφίες στα στούντιο motion capture η επιστροφή των βετεράνων ηθοποιών Brian Bloom (B.J. Blazkowicz) και Debra Wilson (Grace Walker).

Δημοσιεύθηκε η πρώτη σελίδα του σεναρίου που αποκαλύπτει ότι το αρχικό κεφάλαιο φέρει την ονομασία «Nazitraz».

Δεν ανακοινώθηκαν λεπτομέρειες για την ημερομηνία κυκλοφορίας, ούτε οι πλατφόρμες διάθεσης.

Παράλληλα, αναπτύσσεται τηλεοπτική σειρά Wolfenstein από το δίκτυο Amazon, από τους παραγωγούς του τηλεοπτικού Fallout.

Η επιβεβαίωση της ανάπτυξης του τρίτου βασικού κεφαλαίου της σειράς Wolfenstein αποτελεί πλέον αδιαμφισβήτητο γεγονός. Η CEO του τμήματος Xbox της Microsoft, Asha Sharma, ανακοίνωσε μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης πως η MachineGames εργάζεται εντατικά πάνω στο νέο παιχνίδι.

Η αποκάλυψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των ευρύτερων εορτασμών για την 25η επέτειο της κονσόλας Xbox, κλείνοντας παράλληλα τη μεγάλη περιοδεία του FanFest στο Σιάτλ των ΗΠΑ. Το σουηδικό στούντιο ανάπτυξης μοιράστηκε με το κοινό την πρώτη σελίδα του σεναρίου, όπου διακρίνεται ξεκάθαρα ο τίτλος του αρχικού κεφαλαίου ως «Nazitraz», προσφέροντας το πρώτο ουσιαστικό στοιχείο για το περιβάλλον της νέας περιπέτειας.

Λίγα λεπτά μετά την αρχική δημοσίευση της ηγεσίας του Xbox, οι υπεύθυνοι της MachineGames προχώρησαν στην ανάρτηση φωτογραφικού υλικού απευθείας από τα κεντρικά στούντιο καταγραφής κινήσεων (motion capture). Στις εικόνες απεικονίζονται οι βετεράνοι ηθοποιοί Brian Bloom και Debra Wilson να φορούν τον ειδικό εξοπλισμό, επιβεβαιώνοντας απόλυτα την επιστροφή των κεντρικών χαρακτήρων της ιστορίας. Η παρουσία της Grace Walker υποδεικνύει ότι ο νέος τίτλος θα αποτελέσει άμεση συνέχεια των γεγονότων που διαδραματίστηκαν στο Wolfenstein II: The New Colossus του 2017.

Οι δημιουργοί φαίνεται να αγνοούν εντελώς την αμφιλεγόμενη κατεύθυνση που είχε πάρει το spin-off παιχνίδι Youngblood το 2019, επιλέγοντας να επικεντρωθούν στον κεντρικό κορμό της πλοκής. Το αρχικό όραμα της ομάδας ανάπτυξης προέβλεπε ανέκαθεν τη δημιουργία μιας κλασικής τριλογίας. Ο επικεφαλής του στούντιο, Jerk Gustafsson, είχε δηλώσει στο παρελθόν πως οι σεναριογράφοι είχαν σχεδιάσει τη διαδρομή του πρωταγωνιστή από τις πρώτες εβδομάδες δημιουργίας του The New Order, προβλέποντας με σχετική ακρίβεια την τελική κατάληξη του χαρακτήρα στο τρίτο και τελευταίο μέρος.

Ο τίτλος του πρώτου κεφαλαίου «Nazitraz» συνδυάζει προφανώς την ονομασία της περιβόητης φυλακής Αλκατράζ με το ναζιστικό καθεστώς του παιχνιδιού, αφήνοντας να εννοηθεί πως η εισαγωγή θα περιλαμβάνει μια περίπλοκη διαδικασία απόδρασης ή διείσδυσης σε μια υψίστης ασφαλείας εγκατάσταση.

Η χρονική στιγμή της ανακοίνωσης εναρμονίζεται με την ευρύτερη στρατηγική προώθησης περιεχομένου της Microsoft, η οποία επιχειρεί να καθησυχάσει τους επενδυτές και το καταναλωτικό κοινό μετά από τις μαζικές περικοπές προσωπικού που προηγήθηκαν μέσα στο έτος. Παρά τις δυσκολίες και τις απολύσεις που έπληξαν πολλά τμήματα του Xbox, στούντιο όπως η MachineGames και η id Software διατηρούν στο ακέραιο τη δυναμική τους. Η id Software, μάλιστα, επιβεβαίωσε παράλληλα την έναρξη εργασιών για ένα νέο παιχνίδι στο σύμπαν του Doom, το οποίο θα σκηνοθετήσει ξανά ο Hugo Martin, παρότι οι πρώτες πληροφορίες δείχνουν ότι η κυκλοφορία του απέχει αρκετά χρόνια.

Επιπλέον, το τηλεοπτικό δίκτυο Amazon ετοιμάζεται να προβάλει μια ολοκαίνουρια σειρά βασισμένη στο σύμπαν του Wolfenstein, έχοντας αναθέσει την τηλεοπτική μεταφορά στους ίδιους παραγωγούς που εργάστηκαν στην εξαιρετικά επιτυχημένη σειρά του Fallout. Η παράλληλη ώθηση του franchise σε πολλαπλά μέσα ψυχαγωγίας αποτελεί βασικό πυλώνα ανάπτυξης για τα πνευματικά δικαιώματα της Bethesda, διευρύνοντας το κοινό πολύ πέρα από τα στενά όρια της gaming βιομηχανίας. Η MachineGames ολοκλήρωσε πρόσφατα την ανάπτυξη του Indiana Jones and the Great Circle, εξασφαλίζοντας το απαραίτητο χρονικό και δημιουργικό περιθώριο για να επιστρέψει πλήρως αφοσιωμένη στον τίτλο που την καθιέρωσε.