Project Helix: Το νέο Xbox αναμένεται το 2028 και ίσως κοστίζει...1800 δολάρια

Σύνοψη

Η επόμενη κονσόλα της Microsoft υπό την κωδική ονομασία Project Helix προγραμματίζεται για την εορταστική περίοδο του 2028, με τις εσωτερικές εκτιμήσεις να τοποθετούν το κόστος λιανικής ανάμεσα στα 1.200 και 1.800 δολάρια.

Ένα νέο handheld σύστημα της οικογένειας Xbox βρίσκεται σε στάδιο ενεργούς ανάπτυξης με στόχο κυκλοφορίας τα τέλη του 2027, έπειτα από ισχυρές εσωτερικές πιέσεις για την ενσωμάτωση ενός προσαρμοσμένου λειτουργικού συστήματος αντί της επιφάνειας εργασίας του Windows OS.

Η δομή του Xbox Game Pass πρόκειται να μεταβληθεί σύντομα σε ένα κλιμακωτό «a la carte» μοντέλο, δίνοντας στους χρήστες την ελευθερία να επιλέγουν ανεξάρτητα πακέτα για πρόσβαση στο cloud, αποκλειστικότητες κονσόλας και υπηρεσίες multiplayer.

Οι εξαιρετικά υψηλές προβλέψεις τιμολόγησης του μελλοντικού hardware οφείλονται στην επιβράδυνση του νόμου του Moore και στις συνεχιζόμενες ελλείψεις εξαρτημάτων που προκαλούνται από την αλματώδη ζήτηση μικροτσίπ για συστήματα τεχνητής νοημοσύνης.

Η εξέλιξη του οικοσυστήματος του Xbox φαίνεται πως επιφυλάσσει αρκετές εκπλήξεις για τα επόμενα χρόνια, καθώς νέες πληροφορίες έρχονται στο φως σχετικά με το χρονοδιάγραμμα, την τιμολογιακή πολιτική και τις τεχνικές κατευθύνσεις των επερχόμενων συστημάτων της Microsoft.

Μέσα από ένα εκτενές προφίλ του περιοδικού Fortune για την CEO του Xbox, Asha Sharma, αποκαλύπτεται ο οδικός χάρτης της εταιρείας για το hardware της επόμενης γενιάς, ενώ παράλληλα αναδεικνύονται οι τεράστιες προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει η βιομηχανία του gaming λόγω των ευρύτερων μακροοικονομικών και τεχνολογικών πιέσεων. Το πλέον εντυπωσιακό στοιχείο αφορά τις εσωτερικές προβλέψεις τιμολόγησης για την επόμενη μεγάλη οικιακή κονσόλα υπό την κωδική ονομασία «Project Helix», η οποία αναμένεται να κυκλοφορήσει την εορταστική περίοδο του 2028 και ενδέχεται να κοστίζει από 1.200 έως 1.800 δολάρια.

Μια τέτοια τιμολογιακή προσέγγιση καταγράφει ιστορικό υψηλό για την αγορά των οικιακών συστημάτων ψυχαγωγίας, ωστόσο, αντικατοπτρίζει τη νέα πραγματικότητα της βιομηχανίας κατασκευής ημιαγωγών. Η αδιαμφισβήτητη επιβράδυνση του νόμου του Moore σε συνδυασμό με τις τεράστιες ελλείψεις εξαρτημάτων που προκαλεί η ακόρεστη δίψα της αγοράς για επεξεργαστές τεχνητής νοημοσύνης καθιστούν την παραγωγή κορυφαίου gaming hardware μια εξαιρετικά δαπανηρή διαδικασία. Εάν αναλογιστούμε ότι ήδη εντός του τρέχοντος έτους είδαμε το Steam Machine να ξεπερνά το ψυχολογικό φράγμα των 1.000 δολαρίων ως τιμή εκκίνησης, το PlayStation 5 Pro να πωλείται πλέον στα 900 δολάρια αξιοποιώντας τεχνολογία δύο ετών και το Xbox Series X να παραμένει στα 750 δολάρια έξι χρόνια μετά την αρχική του κυκλοφορία, γίνεται σαφές πως το φθηνό hardware αποτελεί οριστικά παρελθόν. Φυσικά, η τελική λιανική τιμή για τους καταναλωτές θα μπορούσε να μειωθεί σημαντικά εάν η Microsoft αποφασίσει να επιδοτήσει το κόστος κατασκευής, μια πρακτική που ακολουθείται συχνά προκειμένου να χτιστεί γρήγορα μια κρίσιμη μάζα χρηστών γύρω από ένα νέο σύστημα. Στην ευρωπαϊκή και δη στην ελληνική αγορά, μια τιμή εκκίνησης στα 1.800 δολάρια αναμένεται να μεταφραστεί σε ποσά που αγγίζουν ή και ξεπερνούν τα 2.000 ευρώ, συνυπολογίζοντας τους τοπικούς φόρους εισαγωγής και τον ΦΠΑ, τοποθετώντας την κονσόλα στα επίπεδα ενός high-end υπολογιστή και δημιουργώντας εύλογα ερωτηματικά για την εμπορική της πορεία.

Παράλληλα με το βαρύ πυροβολικό του Project Helix, η εταιρεία αναπτύσσει πυρετωδώς μια φορητή συσκευή με στόχο κυκλοφορίας τα τέλη του 2027. Οι προσπάθειες, ωστόσο, συνοδεύονται από έντονες εσωτερικές διαφωνίες σχετικά με το λογισμικό που θα κληθεί να υποστηρίξει το συγκεκριμένο μηχάνημα. Σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν τα τεκταινόμενα στα γραφεία της εταιρείας, σημειώθηκε ισχυρή αντιπαράθεση μεταξύ υψηλόβαθμων στελεχών αναφορικά με το εάν η συσκευή θα έπρεπε να τρέχει μια ελαφρύτερη έκδοση του Windows Home ή ένα εντελώς προσαρμοσμένο λειτουργικό σύστημα σχεδιασμένο αποκλειστικά από την ομάδα του Xbox. Η απειλή ακύρωσης του project από σημαντικό στέλεχος στην περίπτωση που επιβάλλονταν το Windows ως η μοναδική επιλογή φαίνεται να οδήγησε στην τρέχουσα απόφαση, δίνοντας τον πλήρη έλεγχο της κατεύθυνσης του λογισμικού στο τμήμα του Xbox. Μια τέτοια εξέλιξη κρίνεται επιβεβλημένη, καθώς οι φορητές λύσεις απαιτούν αυστηρή βελτιστοποίηση πόρων, μειωμένη κατανάλωση ενέργειας και ένα περιβάλλον χρήστη σχεδιασμένο αυστηρά για αλληλεπίδραση με αναλογικούς μοχλούς και κουμπιά, κάτι που τα επιτραπέζια λειτουργικά συστήματα δυσκολεύονται παραδοσιακά να προσφέρουν με την απαραίτητη ομαλότητα. Επιπλέον, το τμήμα hardware φέρεται να δέχεται πιέσεις προκειμένου να επιταχύνει τα χρονοδιαγράμματα εξέλιξης του Project Helix κατά αρκετούς μήνες, αξιοποιώντας εκτενώς εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης σε κάθε στάδιο της σχεδίασης και δοκιμής των συστημάτων.

Η στρατηγική αναμόρφωση δεν περιορίζεται αποκλειστικά στον τομέα του hardware αλλά επεκτείνεται και στον πυρήνα των ψηφιακών υπηρεσιών της Microsoft. Το Xbox Game Pass ετοιμάζεται να υιοθετήσει μια νέα, κλιμακωτή «a la carte» δομή η οποία θα επιτρέπει στους συνδρομητές να παραμετροποιούν το μηνιαίο τους κόστος επιλέγοντας μεμονωμένα πακέτα προσθηκών για παιχνίδια αποκλειστικά για κονσόλες, υπηρεσίες cloud gaming και λειτουργίες multiplayer. Μέχρι σήμερα, τα διαθέσιμα πακέτα του Game Pass ενσωματώνουν αναγκαστικά πληθώρα δυνατοτήτων που πολλοί χρήστες ενδέχεται να μην αξιοποιούν ποτέ, γεγονός που οδηγεί σε περιττά έξοδα. Ένα εξειδικευμένο μοντέλο επιλογών επιτρέπει στον καταναλωτή να πληρώνει ακριβώς για αυτό που χρειάζεται, προσφέροντας παράλληλα στην εταιρεία την ευελιξία να αυξήσει τα συνολικά έσοδα ανά χρήστη από εκείνους που επιθυμούν την πλήρη εμπειρία χωρίς συμβιβασμούς.

Τέλος, το δημοσίευμα του Fortune αναλύει τις ανησυχίες εργαζομένων σχετικά με τον ρόλο της Asha Sharma, διατυπώνοντας τον φόβο πως η τοποθέτηση της αποσκοπεί αποκλειστικά στην υλοποίηση επώδυνων περικοπών προκειμένου να προετοιμαστεί το έδαφος για την πώληση ενός αποσχισμένου τμήματος του Xbox. Η φημολογία αυτή, ωστόσο, διαψεύδεται κατηγορηματικά από το στέλεχος της Microsoft, Judson Althoff, ο οποίος τονίζει δημόσια πως η εταιρεία δεν θα ανέθετε ποτέ τη διοίκηση ενός τόσο κρίσιμου τομέα σε ένα πρόσωπο εάν ο τελικός στόχος ήταν η εκποίηση του εν λόγω επιχειρηματικού κλάδου.