Microsoft Outage: Το μεγαλύτερο blackout του 2026 και η επόμενη μέρα

Σύνοψη

Καταγράφηκε ως η μεγαλύτερη διακοπή λειτουργίας διαδικτυακών υπηρεσιών του 2026, επηρεάζοντας επιχειρήσεις και δημόσιες υπηρεσίες παγκοσμίως.

Το πρόβλημα εντοπίστηκε σε αποτυχία ελέγχου servers, αποκλείοντας κάθε σενάριο κακόβουλης ενέργειας (cyberattack) ή δυσλειτουργίας AI.

Η αδυναμία πρόσβασης στο Outlook και το Microsoft Teams διήρκεσε περίπου 24 ώρες, με την εταιρεία να καθυστερεί την παράδοση χιλιάδων email.

Η διοίκηση της Microsoft εξέδωσε επίσημη συγγνώμη, αναλαμβάνοντας την ευθύνη για τον αντίκτυπο στους εταιρικούς πελάτες της.

Η εξάρτηση του σύγχρονου εταιρικού κόσμου από τις υποδομές cloud επιβεβαιώθηκε με τον πιο απότομο τρόπο, καθώς το οικοσύστημα του Microsoft 365 υπέστη τη σοβαρότερη διακοπή λειτουργίας για το έτος 2026. Εκατομμύρια επαγγελματίες σε ολόκληρο τον πλανήτη βρέθηκαν αντιμέτωποι με αδυναμία πρόσβασης στο email τους μέσω του Outlook, ενώ εργαλεία άμεσης συνεργασίας όπως το Microsoft Teams και η πλατφόρμα Copilot τέθηκαν εκτός σύνδεσης. Ανεξάρτητες αναφορές και δεδομένα από εταιρείες μετρήσεων, επιβεβαιώνουν πως η κλίμακα του φαινομένου ξεπέρασε κατά πολύ αντίστοιχα περιστατικά των προηγούμενων μηνών, δημιουργώντας λειτουργική ασφυξία σε οργανισμούς, δημόσιες υπηρεσίες και τραπεζικά ιδρύματα.

Οι μηχανικοί της Microsoft διαπίστωσαν πως η ρίζα του προβλήματος βρισκόταν σε μια αλυσίδα αποτυχιών ελέγχου κατάστασης των servers. Όταν ορισμένοι servers σταμάτησαν να ανταποκρίνονται στις αυτοματοποιημένες διαδικασίες επαλήθευσης της Microsoft, η διαθέσιμη κίνηση δεδομένων ανακατευθύνθηκε απότομα στους εναπομείναντες υγιείς κόμβους. Αυτή η μαζική μετατόπιση φόρτου προκάλεσε άμεση υπερφόρτωση του δικτύου, οδηγώντας σε φαινόμενο ντόμινο που συμπαρέσυρε την πρόσβαση των τελικών χρηστών. Αξίζει να σημειωθεί πως οι τεχνικοί ασφαλείας απέκλεισαν από την πρώτη στιγμή το ενδεχόμενο μιας Κατανεμημένης Επίθεσης Άρνησης Εξυπηρέτησης (DDoS) ή οποιασδήποτε άλλης κακόβουλης κυβερνοεπίθεσης, καθώς η κίνηση των χρηστών βρισκόταν στα φυσιολογικά επίπεδα πριν την εμφάνιση του σφάλματος.

Η κρίση ξεκίνησε τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης και η κλιμάκωση υπήρξε ραγδαία.

Πέμπτη 12 Νοεμβρίου - 04:54 π.μ. (τοπική ώρα ανατολικής ακτής ΗΠΑ): Τα πρώτα σημάδια της δυσλειτουργίας κάνουν την εμφάνισή τους, με τους χρήστες στην αμερικανική ήπειρο να αναφέρουν μαζικά σφάλματα σύνδεσης στους επαγγελματικούς λογαριασμούς του Outlook.

Τα πρώτα σημάδια της δυσλειτουργίας κάνουν την εμφάνισή τους, με τους χρήστες στην αμερικανική ήπειρο να αναφέρουν μαζικά σφάλματα σύνδεσης στους επαγγελματικούς λογαριασμούς του Outlook. Πέμπτη 12 Νοεμβρίου - 06:12 π.μ.: Οι ομάδες διαχείρισης κρίσεων της Microsoft λαμβάνουν την απόφαση να αναστείλουν άμεσα όλες τις προγραμματισμένες ενημερώσεις λογισμικού. Παράλληλα, ξεκινά μια προσπάθεια απομάκρυνσης της διαδικτυακής κίνησης από τους προβληματικούς servers προκειμένου να εκκινηθεί η διαδικασία επανεκκίνησης.

Οι ομάδες διαχείρισης κρίσεων της Microsoft λαμβάνουν την απόφαση να αναστείλουν άμεσα όλες τις προγραμματισμένες ενημερώσεις λογισμικού. Παράλληλα, ξεκινά μια προσπάθεια απομάκρυνσης της διαδικτυακής κίνησης από τους προβληματικούς servers προκειμένου να εκκινηθεί η διαδικασία επανεκκίνησης. Πέμπτη 12 Νοεμβρίου - 09:50 μ.μ.: Παρά τις πολύωρες προσπάθειες, η οριστική επίλυση του προβλήματος παραμένει ανέφικτη, με τους χρήστες στην Ευρώπη, την Ασία και την Αυστραλία να εντάσσονται πλέον στη λίστα των πληγέντων.

Παρά τις πολύωρες προσπάθειες, η οριστική επίλυση του προβλήματος παραμένει ανέφικτη, με τους χρήστες στην Ευρώπη, την Ασία και την Αυστραλία να εντάσσονται πλέον στη λίστα των πληγέντων. Πέμπτη 12 Νοεμβρίου - 10:11 μ.μ.: Παρατηρείται η πρώτη ουσιαστική πρόοδος. Η πρόσβαση στα email αρχίζει να αποκαθίσταται σταδιακά, ενώ τίθεται σε εφαρμογή το πρωτόκολλο διακράτησης 48 ωρών για τα καθυστερημένα email, διασφαλίζοντας πως κανένα μήνυμα δεν θα διαγραφεί οριστικά κατά τη διάρκεια της κρίσης.

Παρατηρείται η πρώτη ουσιαστική πρόοδος. Η πρόσβαση στα email αρχίζει να αποκαθίσταται σταδιακά, ενώ τίθεται σε εφαρμογή το πρωτόκολλο διακράτησης 48 ωρών για τα καθυστερημένα email, διασφαλίζοντας πως κανένα μήνυμα δεν θα διαγραφεί οριστικά κατά τη διάρκεια της κρίσης. Παρασκευή 13 Νοεμβρίου - 02:39 π.μ.: Η διαδικασία ανάκαμψης εξαπλώνεται στις περισσότερες γεωγραφικές ζώνες.

Η διαδικασία ανάκαμψης εξαπλώνεται στις περισσότερες γεωγραφικές ζώνες. Παρασκευή 13 Νοεμβρίου - 05:05 π.μ.: Τα συστήματα παρουσιάζουν σταθερότητα και η Microsoft ανακοινώνει επίσημα την ευρεία αποκατάσταση των υπηρεσιών της.

Η ολοκλήρωση της διαδικασίας επαναφοράς συνοδεύτηκε από μια εκτενή και λεπτομερή απολογία εκ μέρους της εταιρείας. Οι ιθύνοντες της Microsoft προχώρησαν σε επίσημη τοποθέτηση, επιχειρώντας να κατευνάσουν τις έντονες αντιδράσεις του εταιρικού κοινού, το οποίο βασίζει την καθημερινή του λειτουργικότητα στο συγκεκριμένο οικοσύστημα. Το κείμενο της ανακοίνωσης εστίασε στην ανάληψη ευθύνης, αναφέροντας:

Λυπούμαστε βαθύτατα για την αναστάτωση που προκάλεσε αυτό το περιστατικό στους πελάτες και τους συνεργάτες μας. Αναγνωρίζουμε την εμπιστοσύνη που δείχνουν στις υπηρεσίες μας και αντιμετωπίζουμε αυτή την ευθύνη με απόλυτη σοβαρότητα. Βλέπουμε ευρεία ανάκαμψη και σταθερότητα στις υπηρεσίες μας. Επρόκειτο για ένα τεχνικό ζήτημα που δεν σχετίζεται με κυβερνοεπίθεση ή τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης. Δεδομένης της κλίμακας ζήτησης, προχωρήσαμε σε σταδιακή αποκατάσταση, επικυρώνοντας τη σταθερότητα σε κάθε στάδιο.

Επιπρόσθετα, ο Charles Lamanna, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του τμήματος Copilot και πλατφορμών της Microsoft, υπογράμμισε την προσήλωση της ομάδας του στην ανάλυση των αιτιών, δεσμευόμενος για τη δημοσίευση ενός πλήρους απολογισμού με σκοπό την αποφυγή παρόμοιων καταστάσεων στο μέλλον. Η παράλληλη αδυναμία διασύνδεσης εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης από εταιρείες όπως η OpenAI και η Anthropic ανέδειξε τον βαθμό αλληλεξάρτησης των σύγχρονων ψηφιακών προϊόντων, καθώς οι διεπαφές τους στηρίζονται στους servers του Microsoft 365.

Με τη ματιά του Techgear

Το γεγονός πως βρισκόμαστε στο 2026 και ένα μεμονωμένο σφάλμα στους ελέγχους των servers μπορεί να προκαλέσει πολυήμερη λειτουργική παράλυση σε παγκόσμιο επίπεδο, οφείλει να προβληματίσει κάθε επιχείρηση. Ειδικότερα για τη χώρα μας, πολλές ελληνικές επιχειρήσεις που έχουν μεταφέρει το σύνολο των επικοινωνιών τους στο περιβάλλον της Microsoft διαπίστωσαν τις προηγούμενες ώρες πως η πλήρης απουσία τοπικών αντιγράφων ασφαλείας για κρίσιμα δεδομένα αποτελεί επιχειρηματικό ρίσκο. Η διατήρηση ενός υβριδικού μοντέλου λειτουργίας ή έστω η ύπαρξη εφεδρικών καναλιών επικοινωνίας κρίνεται κάτι παραπάνω από αναγκαία.