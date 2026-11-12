Digital Fairness Act: Η Ευρώπη βάζει τέλος στα εθιστικά «σερί», τα loot boxes και τις παγίδες των συνδρομών

Σύνοψη

Κατάργηση των dark patterns: Απαγορεύονται πρακτικές όπως οι ψευδείς ενδείξεις εξάντλησης αποθεμάτων και η επιτηδευμένη δυσκολία διαγραφής από ενημερωτικά δελτία.

Απαγορεύονται πρακτικές όπως οι ψευδείς ενδείξεις εξάντλησης αποθεμάτων και η επιτηδευμένη δυσκολία διαγραφής από ενημερωτικά δελτία. Προστασία ανηλίκων στο gaming: Τίθεται τέλος στα loot boxes, στα συστήματα pay-to-win και επιβάλλεται η προεπιλεγμένη απενεργοποίηση των εικονικών νομισμάτων για λογαριασμούς παιδιών.

Τίθεται τέλος στα loot boxes, στα συστήματα pay-to-win και επιβάλλεται η προεπιλεγμένη απενεργοποίηση των εικονικών νομισμάτων για λογαριασμούς παιδιών. Διαφάνεια και ακυρώσεις: Απαιτείται σαφήνεια στις δυναμικές τιμολογήσεις (π.χ. Ticketmaster) και εύκολη ακύρωση συνδρομών χωρίς παγίδες αυτόματης ανανέωσης μετά από δωρεάν δοκιμές.

Απαιτείται σαφήνεια στις δυναμικές τιμολογήσεις (π.χ. Ticketmaster) και εύκολη ακύρωση συνδρομών χωρίς παγίδες αυτόματης ανανέωσης μετά από δωρεάν δοκιμές. Επιβολή προστίμων: Οι παραβάτες θα έρχονται αντιμέτωποι με βαρύτατα πρόστιμα που μπορούν να φτάσουν έως και το 6% του παγκόσμιου ετήσιου τζίρου τους.

Οι παραβάτες θα έρχονται αντιμέτωποι με βαρύτατα πρόστιμα που μπορούν να φτάσουν έως και το 6% του παγκόσμιου ετήσιου τζίρου τους. Κεντρικός έλεγχος: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναλαμβάνει απευθείας τον έλεγχο για μεγάλες παραβάσεις, αφαιρώντας ισχύ από τις εθνικές αρχές χωρών όπως η Ιρλανδία.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχωρά σε μια θεμελιώδη αναμόρφωση των κανόνων προστασίας του καταναλωτή στο ψηφιακό περιβάλλον με την παρουσίαση του Digital Fairness Act (DFA). Η νέα νομοθετική πρόταση έρχεται να αντιμετωπίσει συστηματικά τις πρακτικές που εκμεταλλεύονται την προσοχή, τα προσωπικά δεδομένα και το πορτοφόλι των Ευρωπαίων πολιτών, βάζοντας στο στόχαστρο τεχνολογικούς κολοσσούς, δημιουργούς εφαρμογών και πλατφόρμες πώλησης εισιτηρίων.

Η βασική φιλοσοφία του νομοσχεδίου εστιάζει στην εξάλειψη των παραπλανητικών σχεδιαστικών επιλογών, γνωστών ως dark patterns, οι οποίες ωθούν τους χρήστες σε αποφάσεις που υπό κανονικές συνθήκες θα απέφευγαν, ενώ παράλληλα θεσπίζει ένα πρωτοφανές, αυστηρό πλαίσιο για την προστασία των ανηλίκων.

Ο εντοπισμός και η καταπολέμηση των dark patterns αποτελεί τον πυρήνα της νέας ευρωπαϊκής οδηγίας, καθώς οι συγκεκριμένες τακτικές έχουν εξελιχθεί σε βασικό εργαλείο μεγιστοποίησης εσόδων για χιλιάδες διαδικτυακές υπηρεσίες. Οι εταιρείες δεν θα έχουν πλέον το δικαίωμα να δημιουργούν τεχνητή αίσθηση κατεπείγοντος χρησιμοποιώντας μηνύματα τύπου «απομένει μόνο ένα τεμάχιο» ή «άλλοι πέντε χρήστες κοιτάζουν αυτό το προϊόν» όταν αυτά τα δεδομένα δεν ανταποκρίνονται απολύτως στην πραγματικότητα. Παράλληλα, μπαίνει ένα οριστικό τέλος στην πρακτική της συναισθηματικής πίεσης, όπου οι καταναλωτές καλούνται να κάνουν κλικ σε κουμπιά με ταπεινωτικά μηνύματα προκειμένου να απορρίψουν μια προσφορά ή να απεγγραφούν από υπηρεσίες. Ο νομοθέτης καθιστά σαφές πως τα προσυμπληρωμένα κουτάκια και οι πρόσθετες χρεώσεις που εμφανίζονται αυτόματα στο καλάθι αγορών θα θεωρούνται παράνομες ενέργειες σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή επικράτεια.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην καταπολέμηση του εθιστικού σχεδιασμού των εφαρμογών, ένα φαινόμενο που έχει γιγαντωθεί μέσω των κοινωνικών δικτύων και των διαφόρων ψηφιακών εργαλείων. Εφαρμογές όπως το Duolingo και το Strava, οι οποίες βασίζονται σε μηχανισμούς επιβράβευσης και διατήρησης σερί (streaks) για να κρατούν τους χρήστες διαρκώς συνδεδεμένους, θα υποχρεωθούν να παρέχουν σαφή και άμεσα προσβάσιμα εργαλεία απενεργοποίησης αυτών των λειτουργιών. Η ευρωπαϊκή νομοθεσία αναγνωρίζει έμπρακτα πως η αυτόματη αναπαραγωγή βίντεο, η απουσία φυσικών σημείων διακοπής της ροής περιεχομένου και οι συνεχείς ειδοποιήσεις που δεν σχετίζονται με την άμεση δραστηριότητα του χρήστη, λειτουργούν εις βάρος της ελεύθερης βούλησης. Οι καταναλωτές θα αποκτούν πλέον τον απόλυτο έλεγχο, έχοντας τη δυνατότητα να απενεργοποιούν μαζικά ή μεμονωμένα όλα εκείνα τα στοιχεία που στοχεύουν στη μεγιστοποίηση του χρόνου παραμονής τους μπροστά στην οθόνη.

Η προστασία των ανηλίκων στον χώρο του gaming και των mobile εφαρμογών αποτελεί ένα ακόμη κρίσιμο κεφάλαιο του Digital Fairness Act, το οποίο έρχεται να συμπληρώσει την επικείμενη πρόταση για το EU KIDS Act. Οι νομοθέτες αποφάσισαν να συγκρουστούν ευθέως με τη βιομηχανία των βιντεοπαιχνιδιών, απαγορεύοντας ρητά τα συστήματα pay-to-win και pay-to-progress όταν αυτά απευθύνονται σε παιδιά, θεωρώντας πως τέτοιου είδους μηχανισμοί εκμεταλλεύονται την αδυναμία των νεαρών ηλικιών να κατανοήσουν την πραγματική αξία των χρημάτων. Τα γνωστά loot boxes και τα συστήματα μεταβλητής ανταμοιβής επί πληρωμή μπαίνουν επίσης στο μικροσκόπιο, με τις εταιρείες να υποχρεούνται να αποκαλύπτουν ξεκάθαρα τις πιθανότητες απόκτησης του κάθε ψηφιακού αντικειμένου. Επίσης, τα εικονικά νομίσματα θα είναι απενεργοποιημένα από προεπιλογή για τους λογαριασμούς των ανηλίκων, απαιτώντας τη ρητή συγκατάθεση του γονέα ή του κηδεμόνα για την ενεργοποίηση τους, ενώ κάθε αγορά θα πρέπει να εμφανίζει την αντίστοιχη αξία στο πραγματικό νόμισμα της εκάστοτε χώρας.

Στον τομέα των ηλεκτρονικών αγορών και των συνδρομητικών υπηρεσιών, η νέα νομοθεσία επιχειρεί να βάλει τάξη στο τεράστιο πρόβλημα των «παγίδων συνδρομής» (subscription traps). Οι δωρεάν δοκιμαστικές περίοδοι δεν θα μετατρέπονται πλέον σιωπηρά σε συνδρομές επί πληρωμή χωρίς την ενεργή και ρητή αποδοχή του χρήστη, ενώ οι αυτόματες ανανεώσεις θα πρέπει να συνοδεύονται υποχρεωτικά από έγκαιρες υπενθυμίσεις. Η διαδικασία ακύρωσης μιας υπηρεσίας οφείλει πλέον να είναι εξίσου εύκολη με τη διαδικασία εγγραφής, απαιτώντας μόλις μερικά κλικ, και οι καταναλωτές διατηρούν το αδιαπραγμάτευτο δικαίωμα της επικοινωνίας με πραγματικό άνθρωπο στην εξυπηρέτηση πελατών, ανεξάρτητα από την εκτεταμένη χρήση συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης από την πλευρά της εταιρείας.

Το κείμενο αγγίζει και το φλέγον ζήτημα της δυναμικής τιμολόγησης, μια πρακτική που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στους καταναλωτές έπειτα από πρόσφατα περιστατικά σε πλατφόρμες όπως η Ticketmaster. Όταν οι χρήστες περιμένουν σε εικονικές ουρές αναμονής για να αγοράσουν εισιτήρια συναυλιών ή αθλητικών γεγονότων, οι εταιρείες θα είναι υποχρεωμένες να εμφανίζουν όχι μόνο την τρέχουσα τιμή σε πραγματικό χρόνο, αλλά και την υψηλότερη δυνατή τιμή που μπορεί να φτάσει το εκάστοτε εισιτήριο, εξασφαλίζοντας απόλυτη διαφάνεια πριν από την αγορά. Η απαίτηση για διαφάνεια εκτείνεται και στον χώρο του influencer marketing, όπου οι δημιουργοί περιεχομένου καλούνται να δηλώνουν ξεκάθαρα πότε οι αναρτήσεις τους αποτελούν εμπορική προώθηση, προστατεύοντας με αυτόν τον τρόπο το νεανικό κοινό από συγκεκαλυμμένες διαφημιστικές καμπάνιες.

Η εντυπωσιακή αλλαγή στο μοντέλο επιβολής των κανόνων δείχνει την πρόθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συγκεντρώσει την ελεγκτική εξουσία στις Βρυξέλλες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποκτά άμεσες αρμοδιότητες για την έρευνα μεγάλης κλίμακας υποθέσεων που έχουν αντίκτυπο σε πολλαπλά ευρωπαϊκά κράτη, παρακάμπτοντας εν πολλοίς τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές. Η συγκεκριμένη εξέλιξη αποδυναμώνει σημαντικά τον ρόλο χωρών όπως η Ιρλανδία, η οποία λειτουργεί ως ευρωπαϊκή έδρα για τεχνολογικούς γίγαντες όπως η Apple, η Google και η Meta. Πρόσφατες αναφορές από ειδικούς των Ηνωμένων Εθνών είχαν εγείρει σοβαρές ανησυχίες για την ανεξαρτησία των ιρλανδικών ρυθμιστικών αρχών, κάνοντας λόγο για κίνδυνο άσκησης αθέμιτης επιρροής. Τα πρόστιμα για τις εταιρείες που αγνοούν τις οδηγίες προβλέπεται να είναι εξοντωτικά, αγγίζοντας το 6% του παγκόσμιου ετήσιου κύκλου εργασιών τους.

Σύμφωνα με την εκτίμηση επιπτώσεων της Επιτροπής, το νομοσχέδιο αναμένεται να μειώσει τη ζημία των καταναλωτών κατά περίπου 88,4 δισεκατομμύρια ευρώ μέσα στην επόμενη δεκαετία, αντιπαραβάλλοντας αυτό το όφελος με το αναπροσαρμοσμένο ετήσιο κόστος συμμόρφωσης για τις επιχειρήσεις, το οποίο υπολογίζεται στα 678 εκατομμύρια ευρώ.

Η διαδικασία για την τελική έγκριση του Digital Fairness Act προμηνύεται μακροχρόνια, με την εφαρμογή του να τοποθετείται γύρω στο 2028-2030, ωστόσο η ψηφιακή οικονομία της προσοχής εισέρχεται πλέον σε μια φάση δραστικής ρύθμισης.