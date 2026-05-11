Η ΕΕ βάζει στο στόχαστρο τα VPN για την παράκαμψη της ταυτοποίησης ηλικίας

Σύνοψη

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Έρευνας του Κοινοβουλίου (EPRS) χαρακτηρίζει τα VPN ως «νομοθετικό κενό» στο πλαίσιο των νέων ελέγχων ηλικίας για το διαδίκτυο.

Εξετάζεται η πρόταση να επιτρέπεται η χρήση Virtual Private Networks μόνο σε πιστοποιημένους χρήστες άνω των 18 ετών.

Παρατηρείται ραγδαία αύξηση της χρήσης VPN διεθνώς (όπως η αύξηση 1400% του Proton VPN στο Ηνωμένο Βασίλειο) ως αντίδραση στους τοπικούς νόμους ταυτοποίησης.

Η ενσωμάτωση ψηφιακών εγγράφων ταυτοποίησης ενδέχεται να αλλάξει πλήρως τον τρόπο που οι Έλληνες χρήστες αποκτούν πρόσβαση σε εργαλεία ιδιωτικότητας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση προχωρά σε κλιμάκωση του ρυθμιστικού της πλαισίου όσον αφορά την πρόσβαση στο διαδίκτυο, βάζοντας πλέον στο μικροσκόπιο τα εικονικά ιδιωτικά δίκτυα (VPN). Μετά την πρόσφατη εισαγωγή νέων ψηφιακών εργαλείων για την επαλήθευση της ηλικίας των πολιτών και τον αποκλεισμό των ανηλίκων από συγκεκριμένες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, οι ευρωπαϊκές αρχές αντιμετωπίζουν ένα τεχνικό εμπόδιο.

Σύμφωνα με επίσημο έγγραφο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Έρευνας του Κοινοβουλίου (EPRS), τα VPN αναγνωρίζονται ρητά ως ένα νομικό και τεχνικό «παραθυράκι» το οποίο απαιτεί άμεση αντιμετώπιση.

Η ικανότητα των χρηστών να αποκρύπτουν την πραγματική τους γεωγραφική τοποθεσία και να εμφανίζονται ως συνδεδεμένοι από περιοχές εκτός της ευρωπαϊκής δικαιοδοσίας, καθιστά τους περιορισμούς πρόσβασης πρακτικά ανεφάρμοστους. Η τοποθέτηση της ευρωπαϊκής αρχής καταδεικνύει την πρόθεση των νομοθετών να επεκτείνουν τους ελέγχους πέρα από τα κοινωνικά δίκτυα, αγγίζοντας τον πυρήνα των εργαλείων ιδιωτικότητας.

Τι προβλέπει η ΕΕ για τη χρήση VPN και τον έλεγχο ηλικίας;

Σύμφωνα με το επίσημο έγγραφο της EPRS (2026), τα VPN αποτελούν το κύριο τεχνικό μέσο παράκαμψης των ελέγχων ηλικίας στην Ευρώπη. Ο οργανισμός προτείνει ως βιώσιμη λύση τον περιορισμό της πρόσβασης στις υπηρεσίες VPN αποκλειστικά σε χρήστες που έχουν ταυτοποιηθεί ως ενήλικες (άνω των 18 ετών), εναρμονίζοντας το πλαίσιο με τις επιταγές της Πράξης για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (DSA).

Τα βασικά σημεία της ευρωπαϊκής προσέγγισης:

Υποχρεωτική ηλικιακή ταυτοποίηση πριν τη λήψη ή την ενεργοποίηση λογισμικού VPN.

Αυστηρότερη εποπτεία των εταιρειών παροχής VPN που δραστηριοποιούνται εντός των κρατών-μελών.

Ανάπτυξη πανευρωπαϊκών προτύπων ελέγχου που θα συνδέονται με τα εθνικά ψηφιακά πορτοφόλια (Digital Identity Wallets).

Η έκθεση του ευρωπαϊκού θεσμού δεν παραθέτει με ακρίβεια τον τεχνικό τρόπο με τον οποίο θα επιβληθεί αυτός ο έλεγχος στις πολυεθνικές εταιρείες λογισμικού, αναγνωρίζει όμως τις φωνές που απαιτούν τα εργαλεία κρυπτογράφησης να είναι προσβάσιμα μόνο στους ενήλικες.

Η εφαρμογή τοπικών φίλτρων έχει ήδη αποδείξει την αναποτελεσματικότητά της χωρίς τον έλεγχο των καναλιών κρυπτογράφησης. Τα στατιστικά στοιχεία είναι ξεκάθαρα: όποτε ένα κράτος εφαρμόζει αυστηρούς κανόνες ταυτοποίησης ηλικίας, η ζήτηση για υπηρεσίες απόκρυψης IP εκτοξεύεται. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της εταιρείας Proton VPN, η οποία κατέγραψε αύξηση 1400% στις νέες εγγραφές χρηστών μετά την εφαρμογή του νόμου ηλικιακής επαλήθευσης στο Ηνωμένο Βασίλειο πέρυσι. Αντίστοιχη ήταν η αντίδραση και στη Γαλλία, όταν η κυβέρνηση επέβαλε διακοπή πρόσβασης σε ιστοσελίδες ερωτικού περιεχομένου για όσους δεν μπορούσαν να αποδείξουν ότι είναι άνω των 18 ετών.

Το φαινόμενο δεν περιορίζεται στην ευρωπαϊκή ήπειρο. Στις ΗΠΑ, η Πολιτεία της Γιούτα εισήγαγε πρόσφατα νομοθεσία η οποία ορίζει ότι ένα άτομο θεωρείται πως αποκτά πρόσβαση σε έναν ιστότοπο από τη Γιούτα εφόσον βρίσκεται φυσικά εντός της Πολιτείας, επιχειρώντας να μπλοκάρει τις δικαιολογίες περί χρήσης VPN. Στο Ουισκόνσιν, μια αντίστοιχη πρόταση που περιλάμβανε πλήρη απαγόρευση της χρήσης VPN απορρίφθηκε την τελευταία στιγμή μέσω βέτο του κυβερνήτη.

Οι προσπάθειες αυτές, αν και δείχνουν τη συντονισμένη πρόθεση των κυβερνήσεων να ελέγξουν το διαδίκτυο, συναντούν τεράστια εμπόδια στην πρακτική τους εφαρμογή. Οι πάροχοι VPN λειτουργούν συχνά σε αποκεντρωμένα δίκτυα και οι servers τους βρίσκονται σε χώρες με ισχυρή προστασία της ιδιωτικότητας (π.χ. Ελβετία, Παναμάς). Η επιβολή ταυτοποίησης απαιτεί είτε τη συναίνεση της εταιρείας λογισμικού, είτε τον αποκλεισμό της ίδιας της υπηρεσίας από τους τοπικούς παρόχους διαδικτύου (ISPs) — μια πρακτική που προσιδιάζει σε μοντέλα αυταρχικών καθεστώτων.

Πώς μεταφράζεται η νέα ευρωπαϊκή οδηγία για την ελληνική αγορά;

Η συζήτηση στην Ευρώπη έχει άμεσο αντίκτυπο στον τρόπο που οι Έλληνες χρήστες αξιοποιούν το διαδίκτυο. Το ελληνικό οικοσύστημα ψηφιακής διακυβέρνησης έχει ωριμάσει ταχύτατα, με εφαρμογές όπως το Gov.gr Wallet να βρίσκονται ήδη στα κινητά εκατομμυρίων πολιτών. Εφόσον η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφασίσει την ενσωμάτωση του ελέγχου ηλικίας (Age Verification) για την εγκατάσταση εφαρμογών VPN από τα App Store και Google Play, οι Έλληνες καταναλωτές ενδέχεται να κληθούν να συνδέσουν το ψηφιακό τους πορτοφόλι για να κατεβάσουν εργαλεία όπως το NordVPN, το ExpressVPN ή το Proton.

Από εμπορικής άποψης, οι νόμιμοι πάροχοι VPN στην Ελλάδα (όπου το μέσο κόστος συνδρομής κυμαίνεται στα 3 με 10 ευρώ μηνιαίως) θα βρεθούν αντιμέτωποι με ένα τεράστιο βάρος συμμόρφωσης. Θα αναγκαστούν να προσαρμόσουν τους μηχανισμούς πληρωμής και εγγραφής τους για να δέχονται ευρωπαϊκά πιστοποιητικά (Zero-Knowledge Proofs), αυξάνοντας το λειτουργικό κόστος. Αυτό εγκυμονεί τον κίνδυνο να στραφούν πολλοί ανήλικοι σε "σκοτεινά" και δωρεάν VPN αμφίβολης προέλευσης, τα οποία δεν θα συμμορφώνονται με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, αλλά θα συλλέγουν και θα πωλούν τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών.

Η άποψη του Techgear

Η επιθυμία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να προστατεύσει τους ανηλίκους από επιβλαβές περιεχόμενο στο διαδίκτυο είναι θεμιτή και επιβεβλημένη. Παρόλα αυτά, η στοχοποίηση των VPN ως απλά «παραθυράκια» για την πρόσβαση σε απαγορευμένο υλικό αποτελεί μια επικίνδυνα μυωπική προσέγγιση. Τα εικονικά ιδιωτικά δίκτυα δεν είναι παιχνίδια παράκαμψης γεωγραφικών περιορισμών για την πλατφόρμα του Netflix, ούτε εργαλεία αποκλειστικά για την παραβίαση νόμων. Είναι θεμελιώδη εργαλεία κρυπτογράφησης και προστασίας της ιδιωτικότητας σε δημόσια δίκτυα Wi-Fi, τα οποία διασφαλίζουν τα εταιρικά μυστικά, τις τραπεζικές συναλλαγές των χρηστών και το δικαίωμα στην ανωνυμία.

Η πρόταση να μετατραπούν τα VPN σε υπηρεσίες ελεγχόμενης πρόσβασης με βάση την κρατική ταυτοποίηση, ανατρέπει την ίδια τη φύση του ανώνυμου διαδικτύου. Αν απαιτείται επίδειξη κρατικής ψηφιακής ταυτότητας για να χρησιμοποιήσει κανείς ένα εργαλείο προστασίας δεδομένων, δημιουργείται ένα κεντρικό μητρώο καταγραφής το οποίο είναι εξαιρετικά ευάλωτο σε μελλοντικές παραβιάσεις. Η τεχνολογική κοινότητα και οι νομοθέτες οφείλουν να βρουν ισορροπία: η προστασία των παιδιών πρέπει να επιτευχθεί μέσω καλύτερων ελέγχων απευθείας στο επίπεδο των πλατφορμών (social media, περιεχόμενο για ενήλικες) και όχι καταστρέφοντας τα βασικά εργαλεία ιδιωτικότητας.

