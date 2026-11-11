Starlink Mini 2: Επίσημο το νέο φορητό δορυφορικό πιάτο με αποσπώμενη μπαταρία

Σύνοψη

Αναβαθμισμένη έκδοση του φορητού δορυφορικού δέκτη της SpaceX με ενσωματωμένη, αποσπώμενη μπαταρία χωρητικότητας 71Wh που προσφέρει έως και 4,5 ώρες αυτόνομης λειτουργίας.

Μετάβαση στο νεότερο πρότυπο Wi-Fi 6, γεγονός που αυξάνει σημαντικά την εμβέλεια κάλυψης ασύρματου δικτύου στα 167 τετραγωνικά μέτρα.

Δραστική μείωση του πάχους της κεντρικής μονάδας στα 21 χιλιοστά, σε συνδυασμό με ανθεκτική κατασκευή πιστοποίησης IP67 απέναντι σε νερό και σκόνη.

Διάθεση μέσω συστήματος προσκλήσεων (beta) με κόστος 999 δολαρίων, πακέτο το οποίο περιλαμβάνει προπληρωμένη συνδρομή ενός έτους για την υπηρεσία Starlink Roam Unlimited.

Η συνεχιζόμενη προσπάθεια της SpaceX να καταστήσει το δορυφορικό ίντερνετ απολύτως προσβάσιμο ανεξαρτήτως γεωγραφικής τοποθεσίας οδήγησε στην ανάπτυξη του πολυαναμενόμενου Starlink Mini 2. Εξελίσσοντας την αρχική φόρμουλα που παρουσιάστηκε πριν από λίγους μήνες, η εταιρεία επικεντρώνεται πλέον στην εξάλειψη της τελευταίας μεγάλης εξάρτησης των χρηστών, δηλαδή της συνεχούς ανάγκης για παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.

Προσθέτοντας κρίσιμα εξαρτήματα απευθείας στο κύριο σώμα της συσκευής, το νέο μοντέλο επιχειρεί να απλοποιήσει την εμπειρία χρήσης για ερευνητές, ψηφιακούς νομάδες και επαγγελματίες που λειτουργούν εκτός του συμβατικού ηλεκτρικού δικτύου, παρόλο που η αρχική εμπορική προσέγγιση προκάλεσε αρχικά έκπληξη στους ενδιαφερόμενους αγοραστές.

Τι νέο φέρνει το Starlink Mini 2;

Το Starlink Mini 2 ενσωματώνει για πρώτη φορά αποσπώμενη μπαταρία 71Wh που προσφέρει αυτονομία 4,5 ωρών χωρίς εξωτερική τροφοδοσία. Διαθέτει αναβαθμισμένο μόντεμ Wi-Fi 6 για κάλυψη 167 τετραγωνικών μέτρων, αδιάβροχη πιστοποίηση IP67, θύρα USB-C με δυνατότητα φόρτισης σε ισχύ 60W, και κοστίζει 999 δολάρια για επιλεγμένους χρήστες, περιλαμβάνοντας συνδρομή ενός έτους στο πακέτο Roam Unlimited.

Ο μηχανισμός ενέργειας και η ανεξαρτησία από εξωτερικές πηγές

Η ουσιαστικότερη τεχνολογική προσθήκη εντοπίζεται στην ενσωμάτωση μιας αφαιρούμενης μπαταρίας στην πλάτη της δορυφορικής κεραίας. Μέχρι σήμερα, οι κάτοχοι της πρώτης γενιάς βασίζονταν εκτενώς σε λύσεις τρίτων κατασκευαστών για να λειτουργήσουν τον εξοπλισμό τους μακριά από πρίζες. Η SpaceX εντόπισε αυτό το κενό στην αγορά και σχεδίασε μια μπαταρία 71Wh η οποία ζυγίζει 490 γραμμάρια και κουμπώνει με έναν ειδικό μηχανισμό ταχείας απελευθέρωσης.

Η μονάδα φέρει τις δικές της ενδεικτικές λυχνίες LED για τον έλεγχο της εναπομείνασας ενέργειας και διαθέτει αυτόνομη θύρα USB-C, επιτρέποντας τη φόρτιση της ανεξάρτητα από την κεντρική κεραία. Η εταιρεία υπόσχεται χρόνο λειτουργίας που αγγίζει τις 4,5 ώρες ανά πλήρη φόρτιση, χρονικό διάστημα αρκετό για την ολοκλήρωση εργασιών, την επικοινωνία σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης ή τη λήψη μεγάλων όγκων δεδομένων κατά τη διάρκεια μιας σύντομης στάσης στο ύπαιθρο. Η τροφοδοσία της κεντρικής μονάδας πραγματοποιείται επίσης μέσω πρωτοκόλλου USB-C Power Delivery στα 60W, με την εταιρεία να περιλαμβάνει στη συσκευασία τον αντίστοιχο φορτιστή και ένα καλώδιο μήκους 3 μέτρων.

Σχεδιαστικές αλλαγές και βελτιστοποίηση δικτύου

Μηχανικά, το κέλυφος έχει επανασχεδιαστεί εξ ολοκλήρου για να φιλοξενήσει το νέο σύστημα τροφοδοσίας, διατηρώντας παράλληλα την ευελιξία του. Το πάχος της κύριας επιφάνειας έχει μειωθεί εντυπωσιακά στα 21mm (έναντι 38,5 χιλιοστών της προηγούμενης έκδοσης), αν και η συνολική επιφάνεια έχει αυξηθεί ελαφρώς. Το συνολικό βάρος, υπολογίζοντας την μπαταρία και το πτυσσόμενο στήριγμα, φτάνει το 1,6 κιλό, διατηρώντας τη συσκευή εξαιρετικά μεταφέρσιμη στο εσωτερικό ενός τυπικού σακιδίου πλάτης.

Η αντοχή στις περιβαλλοντικές συνθήκες διασφαλίζεται μέσω της πιστοποίησης IP67 απέναντι στην είσοδο σκόνης και νερού, ενώ προστέθηκε φυσικό πλήκτρο ενεργοποίησης και μια τυπική υποδοχή τριπόδου 1/4 ιντσών, δίνοντας πληθώρα επιλογών για τη σταθερή τοποθέτηση της κεραίας στο πεδίο.

Στο εσωτερικό, η δικτυακή εμπειρία έχει αναβαθμιστεί ριζικά χάρη στην ενσωμάτωση μόντεμ Wi-Fi 6. Η τεχνολογία αυτή δεν αυξάνει απλώς τη μεταφορά δεδομένων μεταξύ της κεραίας και των συνδεδεμένων συσκευών, αλλά διαχειρίζεται αποδοτικότερα πολλαπλές ταυτόχρονες συνδέσεις σε περιοχές με παρεμβολές, ενώ η εμβέλεια του ασύρματου δικτύου εκτείνεται πλέον στα 167 τ.μ.. Η διαδικασία εκκίνησης και εντοπισμού δορυφόρων παραμένει αστραπιαία, απαιτώντας περίπου 60 δευτερόλεπτα μέχρι την πλήρη πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Η εμπορική στρατηγική και η πραγματική αξία του πακέτου

Ο τρόπος διάθεσης της νέας κεραίας προκαλεί ήδη έντονες συζητήσεις, κυρίως λόγω της τιμολογιακής προσέγγισης που επέλεξε να ακολουθήσει η SpaceX στην παρούσα φάση του προγράμματος μόνο μέσω προσκλήσεων. Ενώ προηγούμενες διαρροές στον κώδικα της επίσημης ιστοσελίδας άφηναν να εννοηθεί πως ο βασικός εξοπλισμός θα κόστιζε 249 δολάρια και η μπαταρία 50 δολάρια, τα ενημερωτικά emails που έλαβαν οι επιλεγμένοι πελάτες στις ΗΠΑ απαιτούν την καταβολή 999 δολαρίων.

Αυτό το υψηλό αρχικό κόστος συνοδεύεται, ωστόσο, από μια εξαιρετικά σημαντική παροχή, δηλαδή τη δωρεάν χρήση της υπηρεσίας Starlink Roam Unlimited για ένα ολόκληρο έτος, η οποία αποτιμάται κανονικά στα 2.100 δολάρια ετησίως. Συνεπώς, για τους χρήστες που ταξιδεύουν ασταμάτητα, καταναλώνουν απεριόριστα δεδομένα και βασίζονται καθημερινά στο δορυφορικό διαδίκτυο, η τιμή των 999 δολαρίων μεταφράζεται σε μια ουσιαστική επιδότηση του ίδιου του hardware, παρέχοντας τεράστια εξοικονόμηση πόρων σε βάθος δώδεκα μηνών.

Αναμένουμε με ενδιαφέρον την ευρύτερη εμπορική διάθεση του Starlink Mini 2 και στον υπόλοιπο κόσμο, χωρίς τον υποχρεωτικό συνδυασμό με το πρόγραμμα Roam Unlimited, κάτι που λογικά θα μειώσει δραματικά το κόστος.