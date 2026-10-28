Η Microsoft ενσωματώνει speed test για το Internet στο Windows 11

Σύνοψη

Η Microsoft προσθέτει ένα εγγενές εργαλείο μέτρησης της ταχύτητας σύνδεσης στο διαδίκτυο απευθείας εντός της εφαρμογής των Ρυθμίσεων του Windows 11.

Το νέο χαρακτηριστικό ξεκίνησε να δοκιμάζεται επίσημα μέσω του Windows Insider Preview Build 26340 που διατέθηκε στους χρήστες του πειραματικού Canary Channel.

Οι χρήστες θα μπορούν να ελέγχουν τις ταχύτητες λήψης (download) και μεταφόρτωσης (upload) χωρίς να χρειάζεται να καταφύγουν σε τρίτες ιστοσελίδες ή εξωτερικές εφαρμογές που συχνά περιέχουν ενοχλητικές διαφημίσεις.

Η εταιρεία συνεχίζει την πολιτική ενσωμάτωσης όλων των κρίσιμων εργαλείων διαχείρισης δικτύου στο σύγχρονο περιβάλλον χρήσης, εγκαταλείποντας οριστικά τις παλαιότερες μεθόδους ελέγχου.

Η Microsoft ενσωματώνει ένα εγγενές εργαλείο μέτρησης ταχύτητας δικτύου στο Windows 11, ξεκινώντας από το Insider Preview Build 26340 στο Canary Channel. Η νέα λειτουργία φιλοξενείται στην ενότητα «Δίκτυο και Διαδίκτυο» των Ρυθμίσεων, παρέχοντας άμεσα δεδομένα για τις ταχύτητες download και upload, ενώ καταργεί την εξάρτηση των χρηστών από εξωτερικές πλατφόρμες.

Η διαδικασία διάγνωσης προβλημάτων δικτύου ή απλής επιβεβαίωσης της ποιότητας της σύνδεσης αποτελούσε ανέκαθεν μια ελαφρώς αποσπασματική εμπειρία για τους χρήστες των λειτουργικών συστημάτων της Microsoft, οι οποίοι παραδοσιακά αναγκάζονταν να ανοίξουν τον περιηγητή τους και να επισκεφθούν σελίδες όπως το Speedtest της Ookla ή το Fast του Netflix.

Με την κυκλοφορία του νέου Windows 11 Insider Preview Build 26340, το οποίο διατίθεται στο Canary Channel για όσους συμμετέχουν στο πρόγραμμα δοκιμών, ο τεχνολογικός κολοσσός εισάγει μια ενσωματωμένη λύση που υπόσχεται να απλοποιήσει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο ελέγχουμε την απόδοση του διαδικτύου μας. Το εργαλείο θα βρίσκεται άμεσα προσβάσιμο ακολουθώντας τη διαδρομή προς τις ρυθμίσεις δικτύου και επιλέγοντας τις ιδιότητες της εκάστοτε ενεργής σύνδεσης, είτε πρόκειται για δίκτυο Wi-Fi είτε για ενσύρματη σύνδεση Ethernet. Εκεί οι χρήστες θα αντικρίζουν μια ανανεωμένη καρτέλα χαρακτηριστικών όπου, με το πάτημα ενός μόνο κουμπιού, το σύστημα θα εκτελεί τον έλεγχο και θα επιστρέφει τα αποτελέσματα απευθείας στο ίδιο παράθυρο, καταγράφοντας παράλληλα την απόκριση του δικτύου (ping) μαζί με τον ρυθμό μεταφοράς δεδομένων.

Η απουσία ενός τέτοιου θεμελιώδους εργαλείου από τον πυρήνα του λειτουργικού συστήματος φάνταζε τουλάχιστον παράδοξη μέχρι σήμερα, ειδικά αν αναλογιστεί κανείς τον βαθμό στον οποίο οι σύγχρονες εργασιακές ρουτίνες εξαρτώνται από την απρόσκοπτη και ταχεία πρόσβαση στο διαδίκτυο. Προσφέροντας τη δυνατότητα εκτέλεσης του τεστ μέσω του κεντρικού μενού, η Microsoft όχι μόνο εξοικονομεί πολύτιμο χρόνο για τον τελικό χρήστη, αλλά ταυτόχρονα τον προστατεύει από ένα πλήθος διαδικτυακών υπηρεσιών που συχνά βρίθουν από παραπλανητικές διαφημίσεις, trackers παρακολούθησης ή περιττά cookies που φορτώνουν το σύστημα και επιβαρύνουν την ιδιωτικότητα.

Αξίζει να σημειωθεί πως μαζί με το εργαλείο μέτρησης ταχύτητας, η εταιρεία διερευνά επιπρόσθετες βελτιώσεις στην εμπειρία διαχείρισης δικτύου, έχοντας εισαγάγει προσφάτως πιο διαφανείς ρυθμίσεις για τους κωδικούς πρόσβασης των ασύρματων δικτύων, εκτεταμένη υποστήριξη για τα πρωτόκολλα Wi-Fi 7 και ευκολότερη διαχείριση των εικονικών ιδιωτικών δικτύων (VPN) απευθείας από την περιοχή ειδοποιήσεων της γραμμής εργασιών.

Μόλις ολοκληρωθεί ο κύκλος αξιολόγησης και συγκεντρωθούν τα απαραίτητα δεδομένα τηλεμετρίας από τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα Insider, η λειτουργία αναμένεται να μεταβεί στο Dev Channel, έπειτα στο Beta και τελικά να ενσωματωθεί σε μία από τις επόμενες μεγάλες ενημερώσεις χαρακτηριστικών (Feature Updates) που διανέμονται στους τελικούς καταναλωτές.