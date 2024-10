Microsoft: Οι νέες AI λειτουργίες που έρχονται στα Copilot+ PCs

Η Microsoft επεκτείνει τον κατάλογο των ενσωματωμένων AI χαρακτηριστικών του Windows 11 με αρκετές νέες δυνατότητες, όπως η αναζήτηση Windows Search με AI, το Click to Do, το Generative Fill and Erase και το Super Resolution στις Photos.

Το Click to Do ενεργοποιείται όταν πατάτε το πλήκτρο Windows και κάνετε κλικ με το ποντίκι σας. Σαρώνει τι εμφανίζεται στην οθόνη και προσφέρει διάφορες χρήσιμες συντομεύσεις, όπως οπτική αναζήτηση στο Bing, θόλωση ή αφαίρεση φόντου, βοήθεια για αγορές κ.λπ. Μπορεί επίσης να σας βοηθήσει όταν εργάζεστε με κείμενο, επανεγγράφοντας, συνοψίζοντας ή εξηγώντας. Το Click to Do λειτουργεί σε οποιαδήποτε οθόνη και σε οποιαδήποτε εφαρμογή.

Το Windows Search έχει επικριθεί έντονα, αλλά η Microsoft επιτέλους το διορθώνει με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης. Με την ενημερωμένη αναζήτηση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε φυσική γλώσσα για να βρείτε αντικείμενα χωρίς να γνωρίζετε τα ακριβή ονόματα των αρχείων τους. Η ενημερωμένη αναζήτηση μπορεί επίσης να κατανοήσει ανορθόγραφα ερωτήματα, να βρει αντικείμενα σε φωτογραφίες και πολλά άλλα, χωρίς ενεργή σύνδεση στο διαδίκτυο.

Η ενημερωμένη αναζήτηση θα είναι διαθέσιμη πρώτα στον File Explorer, αλλά η Microsoft σχεδιάζει επίσης να τη φέρει στο Windows Search και στην αναζήτηση των Settings. Η τελευταία θα σας βοηθήσει να βρείτε την απαραίτητη λειτουργία ή επιλογή περιγράφοντάς την με δικά σας λόγια, όπως «προσθέστε τα ακουστικά μου».

Το Super Resolution στις φωτογραφίες θα σας βοηθήσει να βελτιώσετε και να αναβαθμίσετε εικόνες χαμηλής ανάλυσης έως και οκτώ φορές. Η εφαρμογή Photos θα σας επιτρέψει να ρυθμίσετε την ένταση της αναβάθμισης και να συγκρίνετε το αποτέλεσμα με το πρωτότυπο. Η Microsoft υπερηφανεύεται επίσης ότι οι Neural Processing Units θα κάνουν τη δουλειά «μέσα σε δευτερόλεπτα, δωρεάν» και χωρίς να περιμένετε «όλη τη νύχτα».

Το Generative Fill και το Erase στο Paint έρχονται να προστεθούν στις υπάρχουσες δυνατότητες του Cocreator στον προεπιλεγμένο επεξεργαστή εικόνας του Windows 11. Με την τελευταία ενημέρωση, το Paint θα σας επιτρέπει να επιλέγετε την περιοχή που θέλετε να αφαιρέσετε.

Επίσης, μπορείτε να επιλέξετε μια περιοχή και να πείτε στο Paint χρησιμοποιώντας φυσική γλώσσα τι θέλετε να προσθέσετε στην εικόνα. Μπορείτε να κάνετε κλικ στο κουμπί «Looks good» για να αποδεχτείτε την πρόταση ή να δημιουργήσετε εκ νέου το αποτέλεσμα.

Τέλος, η Microsoft ενημέρωσε το υποκείμενο μοντέλο ώστε να παρέχει καλύτερα και ταχύτερα αποτελέσματα, καθώς και η ενσωματωμένη μετριοπάθειά του θα διασφαλίσει ότι δεν δημιουργείται επιβλαβές περιεχόμενο στο Paint.

Όλες αυτές οι λειτουργίες που υποστηρίζονται από την Τεχνητή Νοημοσύνη θα είναι διαθέσιμες αποκλειστικά σε Copilot+ PC με επιλέξιμους επεξεργαστές από Qualcomm, Intel και AMD. Η Microsoft αναφέρει ότι οι Windows Insiders θα μπορέσουν να δοκιμάσουν αυτά τα χαρακτηριστικά αργότερα αυτό το μήνα και η δημόσια διάθεση αναμένεται το Νοέμβριο.

Εκτός από αυτά τα νέα χαρακτηριστικά, η Microsoft ανακοίνωσε την κυκλοφορία της έκδοσης Windows 11 24H2 και σημαντικές αναβαθμίσεις του Copilot, όπως το Copilot Vision και το Copilot Think Deeper.