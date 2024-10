Windows 11 24H2: Διαθέσιμο το νέο update, τι νέο φέρνει

Η ενημέρωση Windows 11 2024, γνωστή και ως έκδοση 24H2, είναι πλέον διαθέσιμη για το ευρύ κοινό. Η Microsoft ανακοίνωσε την κυκλοφορία μαζί με τις νέες AI λειτουργίες που έρχονται σύντομα στους Windows Insiders με Copilot+ PCs και τις γενικότερες αναβαθμίσεις Copilot.

Σε αντίθεση με τις πρόσφατες ενημερώσεις του Windows 11, η έκδοση 24H2 είναι μια «πλήρης αλλαγή του λειτουργικού συστήματος», οπότε η ενημέρωση σε αυτήν θα πάρει περισσότερο χρόνο από το συνηθισμένο. Αυτό που συμβαίνει ως συνήθως είναι ο τρόπος με τον οποίο προσφέρεται η ενημέρωση στους χρήστες. Η Microsoft διανέμει σταδιακά την ενημέρωση σε αυτούς που την αναζητούν με τις εκδόσεις 22H2 και 23H2 του Windows 11. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να μεταβείτε στην εφαρμογή Settings και να ζητήσετε χειροκίνητα την ενημέρωση.

Αν θέλετε να είστε ανάμεσα στους πρώτους που θα την κατεβάσουν, μεταβείτε στο Settings > Windows Update και ενεργοποιήστε την επιλογή «Get the latest updates as soon as they're available». Στη συνέχεια, ελέγξτε για ενημερώσεις - εάν το σύστημά σας είναι επιλέξιμο και δεν υπάρχουν προβλήματα αποκλεισμού, η εφαρμογή Settings θα σας επιτρέψει να κατεβάσετε την έκδοση 24H2 του Windows 11.

Σημειώστε ότι για την ενημέρωση στην έκδοση Windows 11 24H2 απαιτείται η ενημερωμένη έκδοση preview του Μαΐου 2024 και νεότερη. Ως συνήθως, μπορείτε επίσης να κατεβάσετε images της έκδοσης 24H2 του Windows 11 από την επίσημη ιστοσελίδα και να πραγματοποιήσετε καθαρή εγκατάσταση του λειτουργικού συστήματος.

Τα νέα χαρακτηριστικά της έκδοσης Windows 11 24H2 περιλαμβάνουν ενημερωμένα μενού περιβάλλοντος, βελτιώσεις για την εφαρμογή Settings, υποστήριξη HDR wallpaper, υποστήριξη Wi-Fi 7, ανασχεδιασμένες ρυθμίσεις εξοικονόμησης μπαταρίας και ενέργειας, ενημερώσεις στο μενού Quick Settings και άλλα.

Τι νέο υπάρχει στο Windows 11, έκδοση 24H2

Το Windows 11, έκδοση 24H2 περιλαμβάνει όλα τα χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες που παρέχονται στο πλαίσιο της συνεχούς καινοτομίας του Windows 11, τα οποία είναι πλέον ενεργοποιημένα από προεπιλογή. Αυτή η περιορισμένη έκδοση περιλαμβάνει επίσης βελτιώσεις που έχουν σχεδιαστεί για να βελτιώσουν τη συνολική εμπειρία σας με το Windows 11. Τα κυριότερα σημεία περιλαμβάνουν: