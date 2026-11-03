The Elder Scrolls VI: Sentinel - Νέο trailer και η επίσημη ονομασία του πολυαναμενόμενου RPG

Σύνοψη

Η Bethesda Game Studios επιβεβαίωσε επίσημα ότι το επόμενο μεγάλο παιχνίδι της σειράς ονομάζεται The Elder Scrolls VI: Sentinel.

Η αποκάλυψη του τίτλου και του λογότυπου πραγματοποιήθηκε μέσα από ένα βίντεο για την 40ή επέτειο του στούντιο, το οποίο παρουσίασε ο Todd Howard.

Το παιχνίδι θα διαδραματίζεται στην περιοχή του Hammerfell, κάτι που επιβεβαιώνεται από τα γραφικά του teaser που απεικονίζουν αμμόλοφους και την πρωτεύουσα της ερήμου Alik'r.

Το σενάριο τοποθετείται χρονικά στο 4E 206, γεγονός που σημαίνει ότι τα γεγονότα λαμβάνουν χώρα τουλάχιστον πέντε χρόνια μετά την ιστορία του Skyrim (4E 201).

Παρά την επίσημη ανακοίνωση του τίτλου, η Bethesda δεν προχώρησε στην αποκάλυψη ημερομηνίας κυκλοφορίας, ωστόσο η αγορά αναμένει περισσότερες πληροφορίες στα επερχόμενα The Game Awards τον Δεκέμβριο.

Παραμένει το ερωτηματικό σχετικά με τη διάθεση του τίτλου στις κονσόλες της Sony, καθώς η στρατηγική της Microsoft και της Xbox CEO Asha Sharma φαίνεται να εστιάζει στις αποκλειστικότητες του δικού της οικοσυστήματος.

Δεκαπέντε χρόνια μετά την αρχική κυκλοφορία του θρυλικού Skyrim και περισσότερα από οκτώ χρόνια μετά το πρώτο αινιγματικό teaser του 2018, η Bethesda προχώρησε επιτέλους στην επίσημη αποκάλυψη του ονόματος για το επόμενο κεφάλαιο της εμβληματικής σειράς RPG. Μέσα από ένα trailer για τον εορτασμό της 40ής επετείου του ιστορικού στούντιο, ο επικεφαλής ανάπτυξης Todd Howard ανακοίνωσε ότι ο πολυαναμενόμενος τίτλος ονομάζεται The Elder Scrolls VI: Sentinel.

Τι γνωρίζουμε για την τοποθεσία και το lore του Sentinel

Το νέο παιχνίδι αναμένεται να μεταφέρει τους παίκτες στην επαρχία του Hammerfell, μια περιοχή της ηπείρου Tamriel, η οποία χαρακτηρίζεται από τις αχανείς ερήμους και τις πολύπλοκες πολιτικές ίντριγκες. Το όνομα «Sentinel» δεν επιλέχθηκε τυχαία, καθώς πρόκειται για την πρωτεύουσα της ερήμου Alik'r και της ευρύτερης περιοχής Myrkwasa, ενώ αποτελεί και τη σύγχρονη πρωτεύουσα ολόκληρου του Hammerfell. Εκεί εδρεύει επίσης η ισχυρή πολιτική παράταξη των Forebears, γεγονός που υποδηλώνει ότι το γεωπολιτικό σκηνικό του παιχνιδιού θα προσφέρει πλούσιο υπόβαθρο για την εξέλιξη της κεντρικής ιστορίας.

Στο teaser που συνόδευσε την ανακοίνωση, αποκαλύφθηκε μια φράση που αποδίδεται στον Yazar, Moth Priest της High Queen Iradne: «Sands of time scattered by fate». Αυτή η αναφορά χρονολογείται στο 4E 206 του σύμπαντος των Elder Scrolls. Λαμβάνοντας υπόψη ότι τα γεγονότα του πέμπτου κεφαλαίου (Skyrim) εκτυλίχθηκαν κατά το έτος 4E 201, καθίσταται σαφές ότι το Sentinel θα διαδραματίζεται τουλάχιστον πέντε χρόνια αργότερα. Αυτό το χρονικό άλμα επιτρέπει στη Bethesda να χτίσει πάνω στις συνέπειες του προηγούμενου παιχνιδιού, ενσωματώνοντας νέες τεχνολογικές δυνατότητες όσον αφορά την προσομοίωση της άμμου και τις καιρικές συνθήκες της ερήμου που παρουσιάστηκαν στο βίντεο.

Η στρατηγική της Microsoft και το τοπίο των αποκλειστικοτήτων

Η ανάπτυξη του The Elder Scrolls VI: Sentinel προχωράει υπό την ηγεσία της Microsoft, η οποία ολοκλήρωσε την εξαγορά της ZeniMax Media (μητρικής της Bethesda) πριν από μερικά χρόνια. Η CEO του Xbox, Asha Sharma, είχε ήδη αφήσει υπονοούμενα για τον υπότιτλο του παιχνιδιού, όταν κατά τη διάρκεια μιας καλοκαιρινής επίσκεψης στα γραφεία της Bethesda αντικατέστησε το όνομα της δοκιμαστικής έκδοσης με οκτώ αστερίσκους σε σχετική της ανάρτηση. Παρόλο που το παιχνίδι αναμένεται να αποτελέσει τη ναυαρχίδα του οικοσυστήματος του Xbox και των PCs, διατηρείται έντονη η αβεβαιότητα σχετικά με το αν θα κυκλοφορήσει ποτέ για το PlayStation της Sony. Η πρόσφατη εστίαση της διοίκησης του τμήματος gaming της Microsoft στη διατήρηση αποκλειστικών τίτλων για τις δικές της πλατφόρμες ενισχύει την άποψη ότι το Sentinel ίσως παραμείνει μακριά από τους ανταγωνιστές, λειτουργώντας ως βασικό κίνητρο για την προσέλκυση χρηστών στο Xbox Game Pass.

Μέχρι στιγμής, η εταιρεία έχει κρατήσει κλειστά τα χαρτιά της αναφορικά με την ακριβή ημερομηνία κυκλοφορίας, αναφέροντας απλώς ότι «θα περάσει αρκετός καιρός προτού είμαστε έτοιμοι να μοιραστούμε περισσότερα». Αναλυτές της βιομηχανίας εκτιμούν ότι ο χρόνος ανάπτυξης είναι απολύτως δικαιολογημένος, δεδομένης της τεράστιας κλίμακας που απαιτεί ένα open-world RPG τέτοιου βεληνεκούς, το οποίο βασίζεται πλέον σε μια αναβαθμισμένη έκδοση της μηχανής γραφικών που χρησιμοποιήθηκε στο Starfield. Ωστόσο, υπάρχει ελπίδα ότι περαιτέρω λεπτομέρειες για τα τεχνικά χαρακτηριστικά ή τους μηχανισμούς του gameplay θα μπορούσαν να αποκαλυφθούν στη διάρκεια των The Game Awards, τα οποία έχουν προγραμματιστεί για τις 10 Δεκεμβρίου.