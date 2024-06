Η εκδήλωση Xbox Games Showcase της Microsoft απέχει μόλις λίγες ημέρες και οι διαρροές έχουν ήδη αρχίσει να κυκλοφορούν με ισχυρισμούς σχετικά με το τι θα μπορούσε να εμφανιστεί στην πολυαναμενόμενη παρουσίαση. Μια νέα αναφορά υποστηρίζει ότι θα δούμε ένα ολοκαίνουργιο παιχνίδι Doom, το οποίο μπορεί να είναι ένα prequel των σύγχρονων τίτλων.



Πηγή αυτής της τελευταίας αναφοράς είναι ο έμπειρος διαρροέας Tom Henderson από το Insider-Gaming. Σύμφωνα με τον Henderson, το Doom: The Dark Ages θα είναι το όνομα αυτού του νέου παιχνιδιού και θα διαδραματίζεται σε έναν «μεσαιωνικής έμπνευσης doom κόσμο».



Οι αναφορές για ένα νέο Doom εμφανίστηκαν για πρώτη φορά το 2023, όταν έγγραφα που διέρρευσαν από τη δικαστική διαμάχη της FTC εναντίον της Microsoft αποκάλυψαν διάφορα επερχόμενα projects που σχεδίαζαν η Bethesda και τα στούντιο της. Μαζί με projects όπως τα remasters για τα The Elder Scrolls IV: Oblivion και Fallout 3, τα έγγραφα αποκάλυψαν ότι ένα νέο παιχνίδι Doom με την ονομασία «Year Zero» βρισκόταν υπό ανάπτυξη στην id Software το 2020. Το Insider-Gaming αντιλαμβάνεται ότι το Doom: The Dark Ages βρισκόταν σε εξέλιξη τα τελευταία τέσσερα χρόνια, ταιριάζοντας με το χρονοδιάγραμμα.

Σύμφωνα με την τελευταία αναφορά, το Year Zero είναι αυτό που έχει μετονομαστεί σε Doom: The Dark Ages. Αν το μεσαιωνικό σκηνικό είναι ακριβές, το επερχόμενο παιχνίδι θα μπορούσε να είναι μια prequel εμπειρία για το Doom του 2016 και το Doom Eternal του 2020, λέγοντας την ιστορία του Doom Slayer σχετικά με την αρχική του σύγκρουση με δαίμονες και αγγέλους. Θα πρέπει να δούμε τι είδους όπλα θα χρησιμοποιήσει ο slayer για τα σχέδια εξόντωσης των δαιμόνων του.



Επιπλέον, σε ξεχωριστές αναφορές από τον περασμένο Μάιο, τόσο το The Verge όσο και το Eurogamer έκαναν επίσης λόγο για την επιστροφή του Doom franchise στο Xbox στο κοντινό μέλλον.



Το Xbox Games Showcase θα πραγματοποιηθεί στις 9 Ιουνίου με την παρουσίαση νέων παιχνιδιών από τα στούντιο Xbox, Bethesda και Activision Blizzard.

[via]