Έρευνα: Τα ενεργειακά ποτά συνδέονται με 11πλάσιο κίνδυνο καρδιακής ανακοπής στους νέους

Σύνοψη

Σύμφωνα με νέα επιστημονικά δεδομένα που παρουσιάστηκαν στο American Heart Association, η κατανάλωση ενεργειακών ποτών και συμπληρωμάτων με διεγερτικά αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο σοβαρών καρδιακών συμβάντων.

Οι καταγεγραμμένες αναφορές για καρδιακή ανακοπή ήταν 11 φορές περισσότερες σε άτομα που κατανάλωναν τέτοιου είδους προϊόντα, συγκριτικά με όσους επέλεγαν ροφήματα χωρίς καφεΐνη και διεγερτικές ουσίες.

Ο κίνδυνος εμφράγματος του μυοκαρδίου βρέθηκε να είναι 4,5 φορές υψηλότερος στους καταναλωτές αυτών των σκευασμάτων.

Οι κοιλιακές αρρυθμίες και οι ταχυκαρδίες καταγράφηκαν με τετραπλάσια συχνότητα, ενώ συμπτώματα όπως ο πόνος στο στήθος και η λιποθυμία εμφάνισαν επίσης αξιοσημείωτη άνοδο.

Περίπου το 45% των αναφερόμενων καρδιαγγειακών περιστατικών, τα οποία σχετίζονται άμεσα με τα ενεργειακά ποτά, αφορούσε νεαρούς ενήλικες ηλικίας 18 έως 34 ετών.

Η κατανάλωση ενεργειακών ποτών αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας για εκατομμύρια ανθρώπους σε ολόκληρο τον πλανήτη, ωστόσο, τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα έρχονται να ρίξουν φως στις σοβαρές επιπτώσεις που μπορεί να έχει αυτή η συνήθεια στην καρδιαγγειακή υγεία.

Μια πρόσφατη έρευνα, η οποία παρουσιάστηκε στο πλαίσιο των επιστημονικών συνεδριών του American Heart Association (AHA) για το έτος 2026, αποκαλύπτει μια εξαιρετικά ανησυχητική σύνδεση ανάμεσα στα προϊόντα που περιέχουν καφεΐνη ή άλλα ισχυρά διεγερτικά και στην εκδήλωση κρίσιμων καρδιακών συμβάντων, ειδικά στις νεαρότερες ηλικιακές ομάδες. Οι επιστήμονες που ανέλυσαν τα σχετικά δεδομένα υπογραμμίζουν ότι τα ευρήματα δεν αφήνουν περιθώρια εφησυχασμού, καθώς αποτυπώνουν μια σαφή εικόνα κινδύνου που δεν πρέπει να αγνοηθεί από το καταναλωτικό κοινό.

Η αθέατη απειλή των διεγερτικών συστατικών

Κατά τη διάρκεια της έρευνας εξετάστηκαν πολυάριθμες αναφορές που υποβλήθηκαν μεταξύ των ετών 2017 και 2025, προκειμένου να κατανοηθεί καλύτερα η επίδραση των διεγερτικών ουσιών στον ανθρώπινο οργανισμό. Ανάμεσα στα προϊόντα που βρέθηκαν στο μικροσκόπιο περιλαμβάνονται τα παραδοσιακά ενεργειακά ποτά, τα συμπληρώματα διατροφής, οι μπάρες πρωτεΐνης, καθώς και τα διάφορα ροφήματα αντικατάστασης γευμάτων που υπόσχονται άμεση τόνωση.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι τα άτομα που καταναλώνουν τέτοιου είδους προϊόντα αντιμετωπίζουν 11 φορές μεγαλύτερη πιθανότητα να αναφέρουν περιστατικά καρδιακής ανακοπής σε σχέση με εκείνους που επιλέγουν προϊόντα απαλλαγμένα από τέτοιες ουσίες. Το στοιχείο αυτό καταδεικνύει την ισχυρή καταπόνηση που υφίσταται το καρδιαγγειακό σύστημα υπό την επήρεια υψηλών δόσεων καφεΐνης και άλλων χημικών ενώσεων, οι οποίες λειτουργούν αθροιστικά και εντείνουν την πίεση στην καρδιά.

Πέρα από την καρδιακή ανακοπή, τα στοιχεία δείχνουν ότι η πιθανότητα εμφάνισης εμφράγματος του μυοκαρδίου είναι 4,5 φορές υψηλότερη μεταξύ των χρηστών ενεργειακών ποτών. Αντίστοιχα, αναφορές που σχετίζονται με επικίνδυνες κοιλιακές αρρυθμίες και ανησυχητικές ταχυπαλμίες εμφανίστηκαν περίπου τέσσερις φορές πιο συχνά στη συγκεκριμένη ομάδα ελέγχου. Άλλα συμπτώματα, τα οποία πολλές φορές λειτουργούν ως προειδοποιητικά μηνύματα του οργανισμού, περιλαμβάνουν τους εξαιρετικά γρήγορους καρδιακούς παλμούς που αυξήθηκαν σχεδόν τρεις φορές, τον οξύ πόνο στο στήθος που εμφανίστηκε με συχνότητα αυξημένη κατά 2,7 φορές, αλλά και τα λιποθυμικά επεισόδια που καταγράφηκαν με διπλάσιο ρυθμό.

Ο αυξημένος κίνδυνος για τους νεαρούς ενήλικες

Ένα από τα πλέον ανησυχητικά ευρήματα της επιστημονικής ανάλυσης αφορά την άμεση στόχευση αυτών των παρενεργειών σε κατά τα άλλα υγιείς νεαρούς ενήλικες. Σύμφωνα με τα καταγεγραμμένα νούμερα, σχεδόν το 45% του συνόλου των αναφορών για σοβαρά καρδιαγγειακά επεισόδια, τα οποία συνδέονται με προϊόντα διεγερτικών, αφορούσε άτομα ηλικίας από 18 έως 34 ετών. Πρόκειται για μια ηλικιακή ομάδα στην οποία τέτοιου είδους καρδιακά προβλήματα θεωρούνται στατιστικά σπάνια, γεγονός που αναδεικνύει την επιβαρυντική δράση της αλόγιστης κατανάλωσης ενέργειας μέσω χημικών παρασκευασμάτων. Αξίζει να σημειωθεί ότι παρόμοια μοτίβα καρδιακών συμβάντων και παρενεργειών παρατηρήθηκαν και στα δύο φύλα, χωρίς να καταγράφεται κάποια ουσιαστική διαφοροποίηση ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες.

Το πρόβλημα περιπλέκεται περαιτέρω εξαιτίας της πληθώρας των ουσιών που συνδυάζονται μέσα στα τενεκεδάκια αυτών των προϊόντων. Στην ερευνητική μελέτη εξετάστηκαν ουσίες όπως η παραδοσιακή καφεΐνη, οι μεθυλοξανθίνες, το guarana, το yerba mate, η συνεφρίνη και η γιοχιμβίνη. Η παράλληλη παρουσία αυτών των συστατικών σε ένα και μόνο ρόφημα δημιουργεί ένα κοκτέιλ ενώσεων που μπορεί να οδηγήσει σε επικίνδυνες αλληλεπιδράσεις, υπερφορτώνοντας το νευρικό και καρδιαγγειακό σύστημα. Οι ειδικοί του ιατρικού κλάδου έχουν επισημάνει στο παρελθόν ότι η λήψη μεγάλων ποσοτήτων καφεΐνης μπορεί να αποβεί μοιραία για άτομα με υποκείμενα καρδιακά νοσήματα, ωστόσο η νέα μελέτη εγείρει ερωτήματα ακόμη και για τις επιδράσεις που ασκούνται σε απολύτως φυσιολογικές καρδιές.

Οι επιστήμονες υπογραμμίζουν παράλληλα ότι τα παραπάνω νούμερα ίσως αποτελούν απλώς την κορυφή του παγόβουνου, καθώς παραμένει άγνωστος ο ακριβής αριθμός των ατόμων που βίωσαν αντίστοιχα συμπτώματα αλλά δεν προχώρησαν ποτέ σε επίσημη ιατρική καταγγελία ή αναφορά στον αντίστοιχο οργανισμό φαρμάκων. Αν συνυπολογιστεί το γεγονός ότι αρκετοί καταναλωτές συνδυάζουν συχνά τα ενεργειακά ποτά με έντονη σωματική άσκηση, άλλες ουσίες ή ακόμα και αλκοόλ, κατανοεί κανείς εύκολα πως το περιβάλλον που διαμορφώνεται είναι ιδανικό για την πρόκληση σοβαρών σωματικών βλαβών.