Εμβόλιο για τον καρκίνο του παγκρέατος ενεργοποιεί το ανοσοποιητικό στο 99% των ασθενών

Σύνοψη

Ένα πειραματικό, μη εξατομικευμένο (off-the-shelf) εμβόλιο της Mayo Clinic ενεργοποίησε τα Τ-λεμφοκύτταρα στο 98,9% των ασθενών με καρκίνο του παγκρέατος που φέρουν μεταλλάξεις στο γονίδιο KRAS.

Η κλινική δοκιμή Φάσης 2 περιελάμβανε 144 ασθενείς σταδίου 1-3, με την ισχυρότερη ανοσολογική απόκριση να συνδέεται άμεσα με μεγαλύτερο διάστημα επιβίωσης χωρίς επανεμφάνιση της νόσου.

Παρά το γεγονός ότι ο γενικός μέσος όρος επιβίωσης χωρίς υποτροπή (23,8 μήνες) δεν παρουσίασε στατιστικά σημαντική διαφορά από την ομάδα ελέγχου (21,2 μήνες), τα βιολογικά ευρήματα ανοίγουν τον δρόμο για μια εκτεταμένη δοκιμή Φάσης 3.

Η παρούσα θεραπευτική προσέγγιση σχεδιάζεται αποκλειστικά για ασθενείς που έχουν ήδη υποβληθεί σε χειρουργική αφαίρεση και χημειοθεραπεία, στοχεύοντας στην εξάλειψη των υπολειπόμενων καρκινικών κυττάρων που προκαλούν τις συχνές υποτροπές.

Η αντιμετώπιση του καρκίνου του παγκρέατος αποτελεί ιστορικά μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της σύγχρονης ογκολογίας, κυρίως λόγω της εξαιρετικά υψηλής πιθανότητας υποτροπής της νόσου ακόμα και μετά την εφαρμογή επιθετικών χειρουργικών επεμβάσεων σε συνδυασμό με παρατεταμένους κύκλους χημειοθεραπείας.

Ένα νέο, πειραματικό θεραπευτικό εμβόλιο έρχεται να προσφέρει απτές αποδείξεις ότι η εκπαίδευση του ανθρώπινου ανοσοποιητικού συστήματος μπορεί να αποτελέσει ένα ισχυρό όπλο απέναντι στα υπολειπόμενα καρκινικά κύτταρα, στοχεύοντας απευθείας στον γενετικό πυρήνα του προβλήματος. Οι ερευνητές της φημισμένης Mayo Clinic παρουσίασαν τα αποτελέσματα μιας τυχαιοποιημένης κλινικής δοκιμής Φάσης 2, επιβεβαιώνοντας πως η προσέγγισή τους προκάλεσε ισχυρότατη ανοσολογική απόκριση στο 99% σχεδόν των αξιολογήσιμων ασθενών.

Για να κατανοήσουμε την αρχιτεκτονική αυτής της βιολογικής παρέμβασης, πρέπει πρώτα να εστιάσουμε στον ρόλο του γονιδίου KRAS. Στο παγκρεατικό πορογενές αδενοκαρκίνωμα, τον πιο κοινό τύπο καρκίνου του παγκρέατος, οι μεταλλάξεις του KRAS εντοπίζονται σε ποσοστό περίπου 90% των περιπτώσεων, λειτουργώντας ουσιαστικά ως ο μοριακός κινητήρας που επιτρέπει στα καρκινικά κύτταρα να πολλαπλασιάζονται ανεξέλεγκτα και να επιβιώνουν από τις τοξικές επιδράσεις της χημειοθεραπείας. Το πειραματικό εμβόλιο σχεδιάστηκε με τέτοιο τρόπο ώστε να εντοπίζει και να στοχεύει ταυτόχρονα επτά από τις πιο συχνές μεταλλάξεις αυτού του γονιδίου. Σε αντίθεση με τα εξαιρετικά ακριβά και χρονοβόρα εξατομικευμένα εμβόλια mRNA που κατασκευάζονται από την αρχή για κάθε ξεχωριστό ασθενή βάσει του προσωπικού του ογκιδιακού προφίλ, το εν λόγω σκεύασμα είναι "off-the-shelf", δηλαδή έτοιμο προς χρήση για οποιονδήποτε ασθενή φέρει μία από τις στοχευόμενες μεταλλάξεις, μειώνοντας δραματικά το κόστος και τον χρόνο αναμονής.

Ο μηχανισμός δράσης του εμβολίου βασίζεται στη στοχευμένη μεταφορά της ουσίας στους λεμφαδένες, εκεί όπου το ανοσοποιητικό σύστημα οργανώνει τις πρώτες γραμμές άμυνάς του. Μέσω αυτής της διαδικασίας, τα Τ-λεμφοκύτταρα εκπαιδεύονται να αναγνωρίζουν τα αλλοιωμένα κύτταρα που φέρουν το μεταλλαγμένο KRAS και να επιτίθενται σε αυτά προτού προλάβουν να σχηματίσουν νέες, απειλητικές για τη ζωή καρκινικές αποικίες στον οργανισμό. Στη μελέτη AMPLIFY-7P συμμετείχαν 144 ασθενείς με καρκίνο του παγκρέατος σταδίου 1 έως 3, οι οποίοι είχαν ολοκληρώσει επιτυχώς τη χειρουργική τους επέμβαση και τη χημειοθεραπεία, χωρίς να παρουσιάζουν εμφανή σημάδια υπολειπόμενου καρκίνου στις απεικονιστικές εξετάσεις κατά την είσοδό τους στη δοκιμή. Η μεθοδολογία προέβλεπε την τυχαία κατανομή των συμμετεχόντων, με 96 ασθενείς να λαμβάνουν το εμβόλιο και 48 να παραμένουν σε καθεστώς απλής ιατρικής παρακολούθησης.

Τα ανοσολογικά ευρήματα της έρευνας χαρακτηρίζονται από την επιστημονική κοινότητα ως εξαιρετικά ενθαρρυντικά. Από τους 90 ασθενείς που έλαβαν το εμβόλιο και πληρούσαν τις προϋποθέσεις για την τελική αξιολόγηση της ανοσολογικής τους απόκρισης, οι 89 (ποσοστό που αγγίζει το 98,9%) ανέπτυξαν αυξημένη δραστηριότητα των Τ-λεμφοκυττάρων ενάντια στο μεταλλαγμένο KRAS. Επιπρόσθετα, περισσότεροι από 8 στους 10 αξιολογήσιμους ασθενείς παρουσίασαν ειδική απόκριση των Τ-λεμφοκυττάρων η οποία ήταν μεγαλύτερη κατά εννέα φορές σε σύγκριση με τα επίπεδα που καταγράφονταν πριν από τον εμβολιασμό. Η ερευνητική ομάδα της Mayo Clinic διαπίστωσε μια άμεση, θετική συσχέτιση ανάμεσα στην ένταση της ανοσολογικής απόκρισης και το χρονικό διάστημα κατά το οποίο οι ασθενείς παρέμειναν ελεύθεροι από τη νόσο.

Παρά τον εντυπωσιακό αντίκτυπο σε κυτταρικό επίπεδο, η κλινική δοκιμή δεν κατάφερε να εκπληρώσει τον πρωταρχικό της στόχο που αφορούσε τη στατιστικά σημαντική βελτίωση της επιβίωσης χωρίς νόσο στο σύνολο του πληθυσμού της μελέτης. Ο διάμεσος χρόνος επιβίωσης χωρίς επανεμφάνιση του καρκίνου διαμορφώθηκε στους 23,8 μήνες για τους ασθενείς που έλαβαν το εμβόλιο, έναντι 21,2 μηνών για τα άτομα της ομάδας ελέγχου, μια διαφορά που δεν θεωρείται επαρκής για την άμεση εμπορική έγκριση του φαρμάκου χωρίς περαιτέρω έρευνα. Αυτή η φαινομενική αναντιστοιχία μεταξύ της ραγδαίας κυτταρικής απόκρισης και του τελικού κλινικού αποτελέσματος υπογραμμίζει την απίστευτη πολυπλοκότητα της θεραπευτικής ογκολογίας, αναδεικνύοντας παράλληλα την ανάγκη για διεξαγωγή εκτενέστερων δοκιμών Φάσης 3 προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η δοσολογία και το γενικότερο θεραπευτικό πρωτόκολλο.

Είναι κρίσιμο να γίνει αντιληπτός ο διαχωρισμός ανάμεσα στα θεραπευτικά εμβόλια, τα οποία χορηγούνται αποκλειστικά σε άτομα που νοσούν ήδη με σκοπό την καταπολέμηση υπαρκτών παθολογιών, και στα προφυλακτικά εμβόλια που χορηγούνται στον γενικό πληθυσμό για την αποτροπή ιογενών λοιμώξεων. Οι ρυθμιστικές αρχές σε παγκόσμιο επίπεδο, συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (EMA) και του Αμερικανικού Οργανισμού Φαρμάκων (FDA), αντιμετωπίζουν τα θεραπευτικά ογκολογικά εμβόλια ως βιολογικούς παράγοντες, επιτρέποντας συχνά την επιτάχυνση των διαδικασιών έγκρισης εφόσον τα δεδομένα επιβίωσης καταστούν απολύτως αδιαμφισβήτητα.

Το επόμενο βήμα της ιατρικής κοινότητας επικεντρώνεται στο πώς η ανοσολογική απόκριση που καταγράφηκε με τέτοια επιτυχία στη Φάση 2 μπορεί να μεταφραστεί σε πολυετή επιβίωση, περιορίζοντας οριστικά την ικανότητα των καρκινικών κυττάρων να ανασυντάσσονται.