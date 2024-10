Ερευνητές ανέπτυξαν νέο εμβόλιο mRNA κατά μιας πολύ σοβαρής λοίμωξης του εντέρου

Ίσως σύντομα να έχουμε έναν τρόπο να προλάβουμε μια από τις πιο εξουθενωτικές και δύσκολα θεραπεύσιμες λοιμώξεις στον κόσμο. Οι επιστήμονες αναπτύσσουν ένα εμβόλιο αιχμής που θα μπορούσε να σταματήσει το Clostridioides difficile, ένα βακτήριο γνωστό για την πρόκληση σοβαρών λοιμώξεων του εντέρου.

Οι επιστήμονες περιέγραψαν λεπτομερώς την ανάπτυξη ενός υποψήφιου πειραματικού εμβολίου για το βακτήριο C. difficile, γνωστότερο ως C. diff, σε νέα έρευνα αυτή την εβδομάδα. Το εμβόλιο βασίζεται στην ίδια τεχνολογία mRNA που χρησιμοποιήθηκε για τη δημιουργία ορισμένων από τα πρώτα ευρέως διαθέσιμα εμβόλια COVID-19.

Παρόλο που πολλοί άνθρωποι φέρουν το C. diff στα έντερα τους χωρίς πρόβλημα, τα βακτήρια μπορεί μερικές φορές να αναπτυχθούν ανεξέλεγκτα, προκαλώντας διάρροια και κολίτιδα (ένα συνηθισμένο αίτιο για αυτό είναι η χρήση αντιβιοτικών, καθώς τα φάρμακα μπορούν να σκοτώσουν τα αβλαβή βακτήρια που κρατούν το C. diff υπό έλεγχο). Τα αντιβιοτικά μπορούν να θεραπεύσουν αυτές τις αρχικές λοιμώξεις, αλλά περίπου ένας στους έξι ανθρώπους θα εμφανίσει στη συνέχεια υποτροπιάζουσες κρίσεις C. diff, οι οποίες συχνά αποδεικνύονται ακόμη πιο δύσκολο να εξαλειφθούν. Έτσι, οι επιστήμονες ελπίζουν να βρουν έναν τρόπο να βραχυκυκλώσουν αυτόν τον κύκλο από το να συμβεί εξαρχής, όπως μέσω ενός αποτελεσματικού εμβολίου.

Ερευνητές του Πανεπιστημίου της Πενσυλβάνια και του Νοσοκομείου Παίδων της Φιλαδέλφειας (CHOP) ανέπτυξαν το υποψήφιο εμβόλιο, το οποίο αξιοποιεί την τεχνολογία mRNA για να στοχεύει τον C. diff σε διάφορα σημεία-κλειδιά. Αυτά τα βακτήρια μπορούν να αλλάζουν μορφή και να χρησιμοποιούν διάφορα τεχνάσματα για να εξασφαλίσουν την επιβίωση τους. Μπορούν, για παράδειγμα, να μετατραπούν σε σπόρους μεγάλης διάρκειας που περιμένουν το χρόνο τους κρυμμένα ή να ενωθούν μαζικά σε ένα ανθεκτικό βιοφίλμ στα έντερα μας που τους επιτρέπει να αντιστέκονται στα αντιβιοτικά. Τα παθογόνα στελέχη του C. diff παράγουν επίσης τοξίνες που διευκολύνουν τη συνέχιση της ανάπτυξής τους, αλλά με το κόστος να μας αρρωσταίνουν. Το εμβόλιο της ομάδας έχει σκοπό να εκπαιδεύσει το ανοσοποιητικό μας σύστημα ενάντια σε διάφορες τοξίνες και άλλους παράγοντες virulence του C. diff που το καθιστούν τόσο απειλητικό.

Μέχρι στιγμής, το σχέδιο τους φαίνεται να λειτουργεί όπως ήλπιζαν, τουλάχιστον στα ποντίκια. Το εμβόλιο παρείχε στα ποντίκια μακροχρόνια προστασία τόσο από την πρωτογενή όσο και από την υποτροπιάζουσα μορφή λοίμωξης από C. diff, διαπίστωσαν οι ερευνητές. Δοκίμασαν επίσης μια αναβαθμισμένη έκδοση του εμβολίου, σχεδιασμένη να βοηθά τον οργανισμό να αναγνωρίζει τα μη τοξινικά κυτταρικά αντιγόνα και τα αντιγόνα των σπορίων του C. diff, και διαπίστωσαν ότι βελτίωσε την ικανότητα των ποντικών να απομακρύνουν τα βακτήρια που παράγουν τοξίνες από το έντερο.

«Η προσέγγιση μας ήταν να δημιουργήσουμε ένα πολυδύναμο εμβόλιο mRNA που θα επιτίθεται ταυτόχρονα σε πολλαπλές πτυχές του σύνθετου τρόπου ζωής του C. diff χωρίς να επηρεάζει τη φυσιολογική μικροβιακή χλωρίδα», δήλωσε ο συν-επικεφαλής συγγραφέας Mohamad-Gabriel Alameh, επίκουρος καθηγητής Παθολογίας και Εργαστηριακής Ιατρικής στο Penn και ανώτερος κύριος επιστήμονας στο CHOP.

Η έρευνα αυτή βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξης, βέβαια, οπότε δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι το εμβόλιο της ομάδας θα λειτουργήσει εξίσου καλά στους ανθρώπους. Αλλά ένα εμβόλιο κατά του C. diff, αν αναπτυχθεί με επιτυχία, θα είχε τεράστιο αντίκτυπο στην υγεία. Εκτιμάται ότι σχεδόν μισό εκατομμύριο λοιμώξεις από C. diff συμβαίνουν στις ΗΠΑ κάθε χρόνο, οι οποίες μπορεί να είναι ιδιαίτερα επικίνδυνες και μερικές φορές θανατηφόρες για ήδη ευάλωτους πληθυσμούς, όπως οι ηλικιωμένοι ή όσοι νοσηλεύονται στο νοσοκομείο για άλλες παθήσεις. Ετησίως, πιστεύεται ότι περίπου 30.000 άνθρωποι πεθαίνουν από C. diff κάθε χρόνο. Πρόσφατες έρευνες δείχνουν ότι η C. diff γίνεται όλο και μεγαλύτερο πρόβλημα και εκτός νοσοκομείων.

Πιθανόν να χρειαστούν χρόνια για να φτάσει το εμβόλιο αυτό σε δοκιμές μεγάλης κλίμακας, ακόμη και αν τα πράγματα συνεχίσουν να πηγαίνουν καλά. Αλλά το μέλλον συνολικά φαίνεται ήδη λαμπρό για τα εμβόλια με βάση το mRNA. Μετά την κυκλοφορία των εμβολίων covid-19, το εμβόλιο mRNA της Moderna για τον αναπνευστικό συγκυτιακό ιό (RSV) εγκρίθηκε από την Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων μόλις τον περασμένο Μάιο. εμβόλια mRNA για τον κυτταρομεγαλοϊό, τη γρίπη και ορισμένους καρκίνους βρίσκονται τώρα επίσης κοντά στην υλοποίηση.

[via]