Έρευνα: Το πλουσιότερο 10% του πλανήτη προκαλεί περιβαλλοντική ζημιά 5,7 τρισ. δολαρίων ετησίως!

Σύνοψη

Νέα μελέτη του Πανεπιστημίου του Leiden υπολογίζει ότι το κορυφαίο 10% των καταναλωτών παγκοσμίως ευθύνεται για περιβαλλοντικές ζημιές ύψους 1,7 έως 5,7 τρισεκατομμυρίων δολαρίων ετησίως.

Το κατά κεφαλήν "οικολογικό χρέος" για αυτήν την ομάδα ανέρχεται από 2.300 έως 7.500 δολάρια, ποσό που αντιστοιχεί σε ελάχιστο ποσοστό της συνολικής συσσωρευμένης περιουσίας τους.

Οι μεγαλύτερες επιπτώσεις που καταγράφηκαν, εντοπίζονται στην απώλεια της παγκόσμιας βιοποικιλότητας (47-56%) και στην επιτάχυνση της κλιματικής αλλαγής (36-45%).

Η εφαρμογή της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει» στοχευμένα στα ανώτατα εισοδηματικά στρώματα (ειδικά σε ΗΠΑ και Κίνα) αρκεί για να καλύψει τους παγκόσμιους χρηματοδοτικούς στόχους της διάσκεψης COP30, απαλλάσσοντας τα νοικοκυριά χαμηλότερου εισοδήματος.

Η συζήτηση για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και τη χρηματοδότηση της πράσινης μετάβασης συχνά εξαντλείται στην ενοχοποίηση των μαζικών καταναλωτικών συμπεριφορών. Ωστόσο, μια νέα δημοσίευση στο περιοδικό Communications Sustainability από ερευνητές του Πανεπιστημίου του Leiden της Ολλανδίας, μετατοπίζει το βάρος της ευθύνης.

Η μελέτη ποσοτικοποιεί για πρώτη φορά με αυστηρούς νομισματικούς όρους την ατομική ευθύνη των υψηλότερων εισοδηματικών στρωμάτων, αναλύοντας δεδομένα καταναλωτικών αποτυπωμάτων. Το συμπέρασμα είναι ότι το πλουσιότερο 10% των καταναλωτών του πλανήτη οφείλει στην παγκόσμια κοινωνία τρισεκατομμύρια δολάρια ετησίως για την περιβαλλοντική υποβάθμιση που προκαλεί ο υπερκαταναλωτικός τρόπος ζωής του.

Η έρευνα αυτή καταργεί τις αόριστες ηθικές διαπιστώσεις και μεταφράζει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις σε συγκεκριμένα μεγέθη, προτείνοντας την άμεση και αυστηρή εφαρμογή της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει» ως το βασικό εργαλείο χρηματοδότησης των παγκόσμιων περιβαλλοντικών στόχων.

Ποιο είναι το ακριβές περιβαλλοντικό κόστος του πλουσιότερου 10% παγκοσμίως;

Το κορυφαίο 10% των καταναλωτών παγκοσμίως προκαλεί ετήσιες περιβαλλοντικές ζημιές ύψους 1,7 έως 5,7 τρισεκατομμυρίων δολαρίων. Το συγκεκριμένο νούμερο μεταφράζεται σε κατά κεφαλήν «οικολογικό χρέος» που κυμαίνεται από 2.300 έως 7.500 δολάρια ετησίως, το οποίο οφείλεται κατά 47-56% στην απώλεια της βιοποικιλότητας και κατά 36-45% στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Για να υπολογίσουν με ακρίβεια αυτό το τεράστιο συσσωρευμένο χρέος, οι ερευνητές απέφυγαν την απλοϊκή προσέγγιση των άμεσων εκπομπών ρύπων, αλλά ανέλυσαν τα εξαντλητικά καταναλωτικά «αποτυπώματα» αξιολογώντας τον πλήρη κύκλο ζωής των προϊόντων, των ταξιδιών και των υπηρεσιών που απολαμβάνει το κορυφαίο 10%. Οι μετρήσεις αφορούν τον συνολικό όγκο του διοξειδίου του άνθρακα που εκπέμπεται, την άμεση αλλοίωση της τοπικής και παγκόσμιας βιοποικιλότητας, τη διαταραχή των χημικών κύκλων του αζώτου και του φωσφόρου μέσω βιομηχανικών διεργασιών, καθώς και την υπεράντληση των στρατηγικών αποθεμάτων γλυκού νερού.

Η μεθοδολογία βασίζεται στο «Εγχειρίδιο Περιβαλλοντικών Τιμών 2024» (Environmental Prices Handbook 2024), με την ερευνητική ομάδα να χρησιμοποιεί αυτούς τους συντελεστές για να μετατρέψει τους δείκτες φυσικής υποβάθμισης σε απτές χρηματικές αξίες, προσαρμοσμένες σε δολάρια ΗΠΑ. Ουσιαστικά, υπολόγισαν το απόλυτο κόστος της χαμένης αξίας για την ανθρώπινη κοινωνία, τα συστήματα υγείας και τις βασικές υποδομές. Το γεγονός ότι η καταστροφή της βιοποικιλότητας υπερβαίνει σε οικονομικό κόστος την ίδια την κλιματική αλλαγή υποδηλώνει την αλυσιδωτή ζημιά που προκαλείται από την εντατική εκμετάλλευση γης, τις βιομηχανικές μονάδες παραγωγής και τις εξορυκτικές δραστηριότητες που τροφοδοτούν τα αγαθά πολυτελείας.

Η παγκόσμια ανισότητα: ΗΠΑ έναντι Ινδίας

Οι εσωτερικές διαφοροποιήσεις της έρευνας αποκαλύπτουν μια βαθιά γεωγραφική και οικονομική ανισορροπία. Εξετάζοντας τα δεδομένα ανά κράτος, γίνεται ξεκάθαρο ότι το "πλουσιότερο 10%" δεν ρυπαίνει παντού το ίδιο. Στις ΗΠΑ, οι οποίες συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο μερίδιο αυτού του συνόλου, το ατομικό περιβαλλοντικό χρέος υπολογίζεται μεταξύ 19.000 και 63.000 δολαρίων. Αν και το νούμερο φαντάζει εξωφρενικό για τον μέσο πολίτη, οι ερευνητές τονίζουν ότι αντιστοιχεί σε μόλις 6% με 20% του ετήσιου εισοδήματός των εν λόγω ατόμων και σε μόλις 0,8% έως 3% της συνολικής τους συσσωρευμένης περιουσίας.

Στον αντίποδα, το κορυφαίο 10% των καταναλωτών στην Ινδία αφήνει ένα περιβαλλοντικό χρέος που δεν ξεπερνά τα 410 έως 1.400 δολάρια ανά άτομο (περίπου 0,2-0,5% του πλούτου τους). Η σύγκριση αυτή αποδεικνύει την απόλυτη ασυμμετρία της παγκόσμιας κατανάλωσης, αναδεικνύοντας ότι το οικονομικό μοντέλο των ισχυρότερων κρατών βασίζεται σε μη βιώσιμες απαιτήσεις φυσικών πόρων. Η σημασία αυτών των μεγεθών αποκτά πρακτική εφαρμογή όταν συγκρίνεται με τις παγκόσμιες χρηματοδοτικές ανάγκες. Ακόμη και με τους πιο συντηρητικούς υπολογισμούς, το αντίστοιχο 10% από τις ΗΠΑ και την Κίνα θα μπορούσε με την κατάλληλη φορολογία να καλύψει πλήρως το χρηματοδοτικό κενό των 675 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την προστασία της βιοποικιλότητας έως το 2030. Οι ενδιάμεσες εκτιμήσεις υποδεικνύουν πως τα έσοδα αποκλειστικά από τις ΗΠΑ επαρκούν για τα 993 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως που θέτει ως προαπαιτούμενο η διάσκεψη COP30 έως το 2035.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι προσπάθειες ρυθμιστικής παρέμβασης μέσω του Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (EU ETS) και του Μηχανισμού Συνοριακής Προσαρμογής Άνθρακα (CBAM) κινούνται μεν προς τη σωστή κατεύθυνση, όμως συχνά καταλήγουν να επιβαρύνουν τον τελικό καταναλωτή.

Η δημόσια συζήτηση για τη βιωσιμότητα παραδοσιακά επιρρίπτει την ευθύνη στη βάση, εστιάζοντας στις ατομικές συνήθειες του απλού πολίτη, όμως, τα στοιχεία είναι αμείλικτα. Όταν ένα μεμονωμένο 10% ευθύνεται για απώλεια αξίας έως και 5,7 τρισεκατομμυρίων δολαρίων ετησίως, είναι αδύνατον να μιλάμε για λύσεις που βασίζονται σε εθελοντική ανακύκλωση υλικών.