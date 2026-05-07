Ερευνητές ανέστρεψαν τον διαβήτη τύπου 1 σε ποντίκια μέσω ανθρώπινων βλαστοκυττάρων!

Σύνοψη

Επιστήμονες του Karolinska Institutet (Σουηδία) ανέπτυξαν μια βελτιωμένη μέθοδο παραγωγής κυττάρων ινσουλίνης από ανθρώπινα βλαστοκύτταρα.

Τα κύτταρα οργανώθηκαν σε φυσικά τρισδιάστατα (3D) συμπλέγματα, αποφεύγοντας τον σχηματισμό ανεπιθύμητων κυτταρικών τύπων.

Κατά τη μεταμόσχευσή τους σε διαβητικά ποντίκια, τα κύτταρα αυτά ανέστρεψαν πλήρως τη νόσο, ρυθμίζοντας αυτόνομα τα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα.

Οι ερευνητές τοποθέτησαν τα κύτταρα στον πρόσθιο θάλαμο του ματιού των πειραματόζωων για να παρακολουθούν μη επεμβατικά την ωρίμανσή τους σε βάθος μηνών.

Η εξέλιξη ανοίγει τον δρόμο για μελλοντικές εξατομικευμένες θεραπείες που θα μειώσουν τον κίνδυνο απόρριψης από το ανοσοποιητικό σύστημα των ασθενών.

Η επιστημονική ομάδα του Karolinska Institutet στη Σουηδία κατάφερε να δημιουργήσει πλήρως λειτουργικά κύτταρα παραγωγής ινσουλίνης από ανθρώπινα πολυδύναμα βλαστοκύτταρα, τα οποία, όταν μεταμοσχεύθηκαν σε ποντίκια, αποκατέστησαν την ικανότητα του οργανισμού να ρυθμίζει τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα. Η νέα πρωτοκόλληση καλλιέργειας εξασφαλίζει τη δημιουργία τρισδιάστατων κυτταρικών συσσωματωμάτων που αντιδρούν άμεσα στη γλυκόζη, παρακάμπτοντας τα συνήθη προβλήματα ανωριμότητας των εργαστηριακών κυττάρων.

Η αντιμετώπιση του διαβήτη τύπου 1 παραμένει μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της σύγχρονης ιατρικής τεχνολογίας και βιολογίας. Η συγκεκριμένη αυτοάνοση πάθηση καταστρέφει τα β-κύτταρα του παγκρέατος, διακόπτοντας την παραγωγή ινσουλίνης. Χωρίς την ορμόνη αυτή, ο οργανισμός αδυνατεί να μεταβολίσει τη γλυκόζη, οδηγώντας σε επικίνδυνες για τη ζωή αυξήσεις του σακχάρου. Η προσέγγιση της αντικατάστασης αυτών των κυττάρων υφίσταται ως έννοια εδώ και δεκαετίες, ωστόσο η εργαστηριακή παραγωγή τους σκόνταφτε σταθερά στο ίδιο εμπόδιο: τα κύτταρα που προέκυπταν από την καλλιέργεια στερούνταν την απαραίτητη ωριμότητα για να λειτουργήσουν αποτελεσματικά εντός ενός ζωντανού οργανισμού.

Η πρόσφατη δημοσίευση της έρευνας στο έγκριτο επιστημονικό περιοδικό Stem Cell Reports (Μάιος 2026), έρχεται να αλλάξει τα δεδομένα. Η ερευνητική ομάδα βελτιστοποίησε το πρωτόκολλο κυτταρικής διαφοροποίησης. Αντί να αναπτύξουν τα κύτταρα σε επίπεδες επιφάνειες, επέτρεψαν τον σχηματισμό οργανικών, τρισδιάστατων συμπλεγμάτων. Η αρχιτεκτονική αυτή μιμείται την πραγματική δομή των νησιδίων του παγκρέατος. Το αποτέλεσμα είναι η δραστική μείωση των ανεπιθύμητων υποπροϊόντων της καλλιέργειας (κύτταρα που δεν παράγουν ινσουλίνη) και η κατακόρυφη αύξηση της ευαισθησίας των παραγόμενων β-κυττάρων στις διακυμάνσεις της γλυκόζης.

Η διαδικασία της μεταμόσχευσης και η καινοτομία της παρακολούθησης

Το πλέον ενδιαφέρον στοιχείο της μεθοδολογίας έγκειται στον τρόπο με τον οποίο οι ερευνητές παρακολούθησαν τη δράση των κυττάρων in vivo. Τα εργαστηριακά αναπτυγμένα κύτταρα δεν εισήχθησαν απευθείας στο πάγκρεας των ποντικιών. Αντιθέτως, τοποθετήθηκαν στον πρόσθιο θάλαμο του ματιού των πειραματόζωων.

Ο πρόσθιος θάλαμος του οφθαλμού λειτουργεί ως ένα «φυσικό παράθυρο» στο σώμα, διαθέτοντας πλούσια αγγείωση αλλά ταυτόχρονα προσφέροντας την ευκαιρία στους επιστήμονες να παρακολουθούν με οπτικά μέσα και μη επεμβατικά την ανάπτυξη του ιστού. Μέσω αυτής της τεχνικής, η ερευνητική ομάδα διαπίστωσε ότι τα κύτταρα συνέχισαν τη διαδικασία ωρίμανσης τους και μετά τη μεταμόσχευση. Μέσα σε διάστημα αρκετών μηνών, το μόσχευμα ανέλαβε πλήρως τη λειτουργία ρύθμισης της γλυκόζης, αναστρέφοντας τα συμπτώματα του διαβήτη τύπου 1 στα ζώα.

Η συγκεκριμένη απόδειξη αρχής έχει εξαιρετική βαρύτητα. Οι κλινικές δοκιμές θεραπειών βλαστοκυττάρων στον άνθρωπο συχνά αποτυγχάνουν διότι τα κύτταρα διαφοροποιούνται σε λανθασμένους τύπους ιστών ή προκαλούν ανεπιθύμητες αντιδράσεις μετά την τοποθέτηση. Η υψηλή καθαρότητα των κυττάρων που επιτεύχθηκε στο Karolinska Institutet περιορίζει δραστικά αυτόν τον κίνδυνο.

Το επόμενο στάδιο: Εξατομικευμένες θεραπείες και ανοσολογική ανοχή

Ένα επιπρόσθετο, μείζον ζήτημα με τις κυτταρικές μεταμοσχεύσεις είναι η ανοσολογική απόρριψη. Ακόμα και αν τα νέα κύτταρα λειτουργούν άψογα, το ανοσοποιητικό σύστημα του ασθενούς με διαβήτη τύπου 1 —το οποίο εξ ορισμού επιτίθεται στα β-κύτταρα— θα προσπαθήσει να τα καταστρέψει.

Η χρήση πολλαπλών σειρών ανθρώπινων πολυδύναμων βλαστοκυττάρων στην παρούσα μελέτη υποδεικνύει την κατεύθυνση που θα ακολουθήσει η ιατρική κοινότητα. Η ικανότητα σταθερής παραγωγής β-κυττάρων υψηλής ποιότητας από διάφορες πηγές βλαστοκυττάρων ανοίγει τον δρόμο για τη χρήση των ιδίων των κυττάρων του ασθενούς (αυτόλογη μεταμόσχευση) στο μέλλον. Αυτό πρακτικά μηδενίζει τον κίνδυνο απόρριψης, καταργώντας την ανάγκη για βαριά ανοσοκατασταλτικά φάρμακα εφ' όρου ζωής.

