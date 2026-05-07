Ερευνητές κατασκεύασαν μη τοξική μπαταρία νερού που επιβιώνει έως τον 24ο αιώνα!

Σύνοψη

Ερευνητές στην Κίνα ανέπτυξαν μια πλήρως μη τοξική μπαταρία νερού που ξεπερνά τους περιορισμούς των παραδοσιακών συσσωρευτών.

Η νέα μπαταρία ολοκλήρωσε με επιτυχία 120.000 κύκλους φόρτισης, υποδεικνύοντας ότι μπορεί να λειτουργεί απρόσκοπτα για εκατοντάδες χρόνια.

Δεν διαθέτει επικίνδυνα ή εύφλεκτα υλικά και μπορεί να απορριφθεί με απόλυτη ασφάλεια στο φυσικό περιβάλλον, τηρώντας τα αυστηρότερα πρότυπα διαχείρισης αποβλήτων.

Η τεχνολογία βασίζεται σε συνθετικά ομοιοπολικά οργανικά πολυμερή (COPs) και χρησιμοποιεί ουδέτερους ηλεκτρολύτες αντί για ισχυρά οξέα ή αλκάλια.

Ενδείκνυται για μελλοντική χρήση σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης ενέργειας μεγάλου βεληνεκούς, μειώνοντας δραστικά το κόστος συντήρησης και αντικατάστασης.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα της σύγχρονης τεχνολογικής ανάπτυξης δεν είναι η επεξεργαστική ισχύς, αλλά η διαχείριση και η αποθήκευση της ενέργειας. Ερευνητική ομάδα από την Κίνα δημοσίευσε στο επιστημονικό περιοδικό Nature Communications τα αποτελέσματα της εργασίας της πάνω σε μια πρωτοποριακή «μπαταρία νερού». Η συγκεκριμένη υλοποίηση έχει τη δυνατότητα να φτάσει τις 120.000 φορτίσεις χωρίς να χάσει την ικανότητα αποθήκευσης, κάτι που πρακτικά σημαίνει ότι η διάρκεια ζωής της μπορεί να επεκταθεί μέχρι τον 24ο αιώνα.

Η συγκεκριμένη είδηση δεν αφορά μια απλή αναβάθμιση χωρητικότητας, αλλά μια ριζική αναδιάρθρωση της χημείας των συσσωρευτών. Το βασικότερο πλεονέκτημα της τεχνολογίας είναι η απουσία τοξικών στοιχείων και η ικανότητα της μπαταρίας να απορρίπτεται στο φυσικό περιβάλλον με απόλυτη ασφάλεια.

Πώς λειτουργεί η νέα μπαταρία νερού

Η λειτουργία της μπαταρίας βασίζεται στη χρήση συνθετικών ομοιοπολικών οργανικών πολυμερών (COPs) τα οποία λειτουργούν ως άνοδος για τα ιόντα μαγνησίου και ασβεστίου. Σε αντίθεση με τις συμβατικές μπαταρίες υδατικού διαλύματος, οι οποίες χρησιμοποιούν ηλεκτρολύτες με ακραίες τιμές pH (πολύ όξινους ή πολύ αλκαλικούς) που προκαλούν ταχεία φθορά στα οργανικά υλικά, η νέα υλοποίηση χρησιμοποιεί έναν ουδέτερο ηλεκτρολύτη. Το διάλυμα αυτό διαθέτει ιδιότητες παρόμοιες με το αλατόνερο (άλμη).

Οι ερευνητές απομόνωσαν μια συγκεκριμένη χημική ένωση, η οποία συνδυάζει καρβονύλιο υψηλής πυκνότητας με ένα άκαμπτο μόριο που διατηρεί τη δομή σε επίπεδη μορφή, σαν κηρήθρα. Αυτή η πορώδης δομή παρέχει τον απαραίτητο χώρο στα ιόντα για να αποθηκεύουν ενέργεια χωρίς να δημιουργούνται επικαθίσεις μετάλλων. Αυτό εξαλείφει την αποδόμηση που περιορίζει τη διάρκεια ζωής των κυψελών ιόντων λιθίου.

Τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά της μπαταρίας περιλαμβάνουν:

Αντοχή κύκλων φόρτισης: Άνω των 120.000 κύκλων σε εργαστηριακές συνθήκες άγχους (stress tests).

Άνω των 120.000 κύκλων σε εργαστηριακές συνθήκες άγχους (stress tests). Ενεργειακή χωρητικότητα: 112,8 milliamp-hours (mAh) ανά γραμμάριο ενεργού υλικού.

112,8 milliamp-hours (mAh) ανά γραμμάριο ενεργού υλικού. Τάση πλήρους κυψέλης: Άγγιξε τα 2,2 volt.

Άγγιξε τα 2,2 volt. Θερμική ασφάλεια: Μηδενικός κίνδυνος ανάφλεξης λόγω της απουσίας οργανικών, εύφλεκτων ηλεκτρολυτών.

Ασφαλής απόρριψη και περιβαλλοντικό αποτύπωμα

Ένα από τα κύρια ζητήματα με τις μπαταρίες ιόντων λιθίου είναι η δυσκολία ανακύκλωσης και ο κίνδυνος πρόκλησης περιβαλλοντικής μόλυνσης από βαρέα μέταλλα. Η νέα μπαταρία νερού κατασκευάζεται από οργανικά μόρια με βάση τον άνθρακα και το άζωτο, υλικά που αφθονούν στη φύση. Στη μελέτη τους, οι ερευνητές απέδειξαν ότι η κυψέλη είναι πλήρως μη τοξική, ικανοποιώντας τους αυστηρούς κανονισμούς διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων.

Αυτό σημαίνει ότι όταν η μπαταρία φτάσει στο τέλος της ωφέλιμης ζωής της (πιθανότατα μετά από πολλές δεκαετίες πραγματικής χρήσης), τα υλικά της μπορούν να επιστρέψουν στο περιβάλλον χωρίς να μολύνουν τον υδροφόρο ορίζοντα ή το έδαφος, προσφέροντας την πρώτη πραγματικά κυκλική λύση στην αποθήκευση ενέργειας.

Το εμπόδιο της κλίμακας

Παρά τα εντυπωσιακά νούμερα, η τεχνολογία βρίσκεται ακόμα σε εργαστηριακό στάδιο. Η μετατροπή μιας πειραματικής κυψέλης σε εμπορικό προϊόν απαιτεί την ενσωμάτωση μεγαλύτερης ποσότητας ενέργειας σε μικρότερο όγκο. Η τάση των 2,2 volt είναι εντυπωσιακή για μπαταρία νερού (το νερό συνήθως διασπάται ηλεκτροχημικά σε χαμηλότερες τάσεις), αλλά παραμένει υποδεέστερη των 3,7 volt που προσφέρουν τυπικά τα στοιχεία ιόντων λιθίου. Επομένως, το επόμενο βήμα για τους μηχανικούς είναι να διατηρήσουν τη δομική ακεραιότητα του πολυμερούς σε βιομηχανική κλίμακα παραγωγής, αυξάνοντας την ενεργειακή πυκνότητα για να γίνει ανταγωνιστική απέναντι στο λίθιο στον χώρο της ηλεκτροκίνησης και των φορητών συσκευών.

