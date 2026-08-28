Ερευνητές στην Ελβετία ζήτησαν από τους πολίτες να θάψουν τα εσώρουχα τους - Αυτός είναι ο λόγος!

Σύνοψη

Οι ερευνητές του Πανεπιστημίου της Ζυρίχης (UZH) και του Agroscope απέδειξαν ότι ο ρυθμός αποσύνθεσης βαμβακερών υφασμάτων αποτελεί έναν εξαιρετικά ακριβή δείκτη της βιολογικής δραστηριότητας του εδάφους.

Μέσω του προγράμματος "Proof by Underpants", 1.000 εθελοντές έθαψαν περισσότερα από 2.000 βαμβακερά εσώρουχα σε ολόκληρη την Ελβετία, καταγράφοντας τα υψηλότερα ποσοστά αποσύνθεσης στους ιδιωτικούς κήπους.

Ο τρόπος διαχείρισης και χρήσης της γης (όπως η κάλυψη του εδάφους και η αποφυγή χημικών) αποδείχθηκε ο καθοριστικότερος παράγοντας για την υγεία του μικροβιώματος, υπερτερώντας έναντι των βασικών χημικών χαρακτηριστικών.

Προτείνεται η καθιέρωση ενός πρακτικού «δείκτη εσωρούχου» ως μεθόδου αξιολόγησης της γονιμότητας για τους παραγωγούς σε διεθνές και τοπικό επίπεδο, βοηθώντας στην προστασία της βιοποικιλότητας.

Το έδαφος αποτελεί το θεμελιώδες υπόστρωμα της παγκόσμιας αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων, αποθηκεύοντας τεράστιες ποσότητες νερού, άνθρακα και πολύτιμων θρεπτικών συστατικών, ενώ ταυτόχρονα φιλοξενεί περισσότερο από το ήμισυ της συνολικής βιοποικιλότητας του πλανήτη. Παρά την κρίσιμη σημασία του για την επιβίωση των οικοσυστημάτων και τη διατήρηση της περιβαλλοντικής ισορροπίας, η υγεία του εδάφους υποβαθμίζεται συνεχώς σε παγκόσμια κλίμακα λόγω της εντατικής γεωργίας, με άμεσες αρνητικές συνέπειες για την αγροτική παραγωγή και την επισιτιστική ασφάλεια.

Εντοπίζοντας αυτή την ανησυχητική τάση και την έλλειψη πρακτικών εργαλείων μέτρησης, μια ερευνητική ομάδα από το Πανεπιστήμιο της Ζυρίχης (UZH) και το ελβετικό ομοσπονδιακό κέντρο αριστείας για την αγροτική έρευνα Agroscope, υλοποίησε ένα εκτεταμένο πρόγραμμα επιστήμης των πολιτών με την ονομασία "Proof by Underpants". Επιστρατεύοντας 1.000 εθελοντές, οι επιστήμονες κατάφεραν να καταγράψουν τη βιολογική δραστηριότητα της γης με έναν εντελώς ανορθόδοξο αλλά αυστηρά επιστημονικά τεκμηριωμένο τρόπο, δημοσιεύοντας τα αναλυτικά ευρήματά τους στο επιστημονικό περιοδικό Plants, People, Planet.

Πώς η μέθοδος του βαμβακερού εσωρούχου μετρά την υγεία του εδάφους;

Η ταχύτητα αποσύνθεσης ενός βαμβακερού εσωρούχου στο χώμα λειτουργεί ως άμεσος δείκτης της μικροβιακής δραστηριότητας. Όσο ταχύτερα οι μύκητες, τα βακτήρια και οι γαιοσκώληκες διασπούν τις ίνες της κυτταρίνης του υφάσματος σε διάστημα δύο μηνών, τόσο πιο υγιές, γόνιμο και πλούσιο σε οργανική ύλη θεωρείται το συγκεκριμένο έδαφος σύμφωνα με το ελβετικό ερευνητικό ινστιτούτο.

Οι εθελοντές που συμμετείχαν στην πολυετή αυτή προσπάθεια ακολούθησαν μια αυστηρά τυποποιημένη διαδικασία. Συγκεκριμένα, έθαψαν περισσότερα από 2.000 ζευγάρια λευκών, εκατό τοις εκατό βαμβακερών εσωρούχων, καθώς και 12.000 φακελάκια τσαγιού σε 1.000 διαφορετικές τοποθεσίες σε ολόκληρη την ελβετική επικράτεια. Ακριβώς δύο μήνες αργότερα, τα υφάσματα ξεθάφτηκαν, φωτογραφήθηκαν και εστάλησαν στα ειδικά εργαστήρια μαζί με δείγματα του περιβάλλοντος χώματος για περαιτέρω χημική και βιολογική ανάλυση. Οι βαμβακερές ίνες αποτελούνται κυρίως από κυτταρίνη, η οποία αποτελεί βασική πηγή τροφής για τους μικροοργανισμούς. Καθώς οι γαιοσκώληκες, οι μύκητες και τα διάφορα στελέχη βακτηρίων καταναλώνουν το ύφασμα, διαλύουν τη δομική του ακεραιότητα, παρέχοντας μια ξεκάθαρη οπτική απεικόνιση της έντασης της εδαφικής ζωής.

Τα σημαντικότερα τεχνικά ευρήματα της έρευνας "Proof by Underpants"

Συσχέτιση αποσύνθεσης και οργανικής ύλης: Οι ιδιωτικοί κήποι παρουσίασαν τον υψηλότερο ρυθμό αποσύνθεσης, επιβεβαιώνοντας την ύπαρξη των ιδανικότερων συνθηκών για την ανάπτυξη της εδαφικής πανίδας λόγω της εξαιρετικά υψηλής συγκέντρωσης οργανικής ύλης.

Οι ιδιωτικοί κήποι παρουσίασαν τον υψηλότερο ρυθμό αποσύνθεσης, επιβεβαιώνοντας την ύπαρξη των ιδανικότερων συνθηκών για την ανάπτυξη της εδαφικής πανίδας λόγω της εξαιρετικά υψηλής συγκέντρωσης οργανικής ύλης. Η επίδραση της χρήσης γης: Η μελέτη απέδειξε ότι ο τύπος της διαχείρισης (κήπος, λιβάδι, καλλιεργήσιμος αγρός ή γκαζόν) λειτουργεί ως ο ισχυρότερος προγνωστικός δείκτης για τη βιοποικιλότητα του εδάφους, υπερτερώντας ακόμα και των εργαστηριακών χημικών μετρήσεων.

Η μελέτη απέδειξε ότι ο τύπος της διαχείρισης (κήπος, λιβάδι, καλλιεργήσιμος αγρός ή γκαζόν) λειτουργεί ως ο ισχυρότερος προγνωστικός δείκτης για τη βιοποικιλότητα του εδάφους, υπερτερώντας ακόμα και των εργαστηριακών χημικών μετρήσεων. Απόκλιση στο γκαζόν: Τα εδάφη κάτω από περιποιημένους χλοοτάπητες (γκαζόν) κατέγραψαν τη χαμηλότερη βιολογική δραστηριότητα, καθώς διατηρούνται συχνά αποψιλωμένα και στερούνται της απαραίτητης ποικιλομορφίας ριζών.

Τα εδάφη κάτω από περιποιημένους χλοοτάπητες (γκαζόν) κατέγραψαν τη χαμηλότερη βιολογική δραστηριότητα, καθώς διατηρούνται συχνά αποψιλωμένα και στερούνται της απαραίτητης ποικιλομορφίας ριζών. Περιβαλλοντικοί περιορισμοί: Η εδαφική ζωή εξαρτάται απόλυτα από τη θερμοκρασία και την υγρασία, διαπιστώνοντας πως σε συνθήκες ακραίας ξηρασίας ή ψύχους η αποσύνθεση σχεδόν μηδενίζεται ανεξάρτητα από τα θρεπτικά συστατικά.

Ο Marcel van der Heijden, καθηγητής αγροοικολογίας στο UZH και συν-επικεφαλής της μελέτης, επισημαίνει ότι ο τρόπος με τον οποίο διαχειριζόμαστε τη γη μας καθορίζει άμεσα την ικανότητα της φύσης να διατηρεί τον κύκλο των θρεπτικών συστατικών. Τα μέτρα που προωθούν την υγεία του εδάφους περιλαμβάνουν τη διαρκή κάλυψή του με βλάστηση, την προσθήκη κομπόστ, την εναλλαγή των καλλιεργειών και τον αυστηρό περιορισμό των ορυκτών λιπασμάτων και των συνθετικών φυτοφαρμάκων. Όταν οι μικροοργανισμοί λειτουργούν αποδοτικά, το έδαφος αποκτά ισχυρότερη δομή, συγκρατεί περισσότερο νερό κατά τη διάρκεια παρατεταμένων ξηρασιών και παρέχει φυσική προστασία στα φυτά απέναντι σε παθογόνους παράγοντες.

Ωστόσο, η υπερβολικά γρήγορη αποσύνθεση δεν είναι πάντα το επιθυμητό αποτέλεσμα σε κάθε φυσικό σύστημα. Ο Franz Bender, επικεφαλής της ομάδας αγροοικολογικών αξιολογήσεων στο Agroscope, εξηγεί ότι σε σχεδόν φυσικά ενδιαιτήματα όπως τα δάση, ή ακόμη και στους ιδιωτικούς κήπους, τα εξαιρετικά υψηλά επίπεδα θρεπτικών συστατικών ενδέχεται να υποδεικνύουν διαταραχή της φυσικής ισορροπίας. Η υπερπροσφορά αζώτου και φωσφόρου μέσω λιπασμάτων δημιουργεί ένα τεχνητό περιβάλλον που ναι μεν επιταχύνει τη διάσπαση του υφάσματος, αλλά μακροπρόθεσμα μειώνει τη φυσική ανθεκτικότητα του οικοσυστήματος, κάνοντας επιτακτική την ανάγκη ορθολογικής χρήσης των πόρων.

Η μαζική συμμετοχή των πολιτών επέτρεψε τη δημιουργία ενός από τα πιο ολοκληρωμένα σύνολα δεδομένων για τη βιολογία του εδάφους σε εθνικό επίπεδο, αποδεικνύοντας τις δυνατότητες του crowdsourcing στην αμιγώς επιστημονική έρευνα. Περίπου 240 εθελοντές πληρούσαν τα κριτήρια για να συμπεριληφθούν ως συν-συγγραφείς στην επίσημη ακαδημαϊκή δημοσίευση, προάγοντας την έννοια της ανοιχτής και συμμετοχικής επιστήμης. Μέσα από αυτή την οπτικοποιημένη διαδικασία, οι επιστήμονες προτείνουν πλέον τον «δείκτη εσωρούχου» ως μια παγκοσμίως κατανοητή και εφαρμόσιμη μέθοδο παρακολούθησης των εδαφικών διεργασιών, ενισχύοντας την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση με ελάχιστο κόστος υλοποίησης.

Η άποψη του Techgear

Η ελβετική προσέγγιση προσφέρει ένα εξαιρετικά χρήσιμο διαγνωστικό εργαλείο που βρίσκει άμεση εφαρμογή στην ελληνική αγροτική πραγματικότητα. Ο ελλαδικός χώρος, χαρακτηριζόμενος από το μεσογειακό κλίμα με τα παρατεταμένα ξηρά καλοκαίρια, αντιμετωπίζει έντονα φαινόμενα ερημοποίησης και εδαφικής διάβρωσης. Παραδοσιακές καλλιέργειες όπως οι απέραντοι ελαιώνες της Πελοποννήσου και της Κρήτης, ή οι αμπελώνες της Βόρειας Ελλάδας, συχνά καταπονούνται από τη συνεχή άροση και την απουσία εδαφοκάλυψης, οδηγώντας στη σταδιακή νέκρωση του μικροβιώματος.

Η εφαρμογή του «δείκτη εσωρούχου» από τους Έλληνες παραγωγούς και τους γεωργικούς συνεταιρισμούς μπορεί να αντικαταστήσει μερικώς τις δαπανηρές εργαστηριακές αναλύσεις με μια απτή, οπτική επιβεβαίωση της κατάστασης των κτημάτων τους.